Vodafone spustil novou síť. Konečně ukáže opravdové benefity internetu věcí

Vodafone spouští zcela novou firemní síť pro internet věcí jménem Cat-M

Ta doplňuje stávající Narrowband IoT, nabízí však lepší signál i vyšší přenosovou rychlost

Od 1. srpna operátor pokryje touto sítí až 93 % území České republiky

Vodafone dnes v Karlových Varech spustil zbrusu novou síť internetu věcí (IoT) jménem Cat-M. Ta v zásadě umožní připojeným zařízením vydržet déle na baterii, signál dobře proniká překážkami a nabízí řádově vyšší datové přenosy, v nejlepším případě až 1 Mb/s. Touto novou sítí Vodafone coby průkopník IoT pokryje během léta naprostou většinu České republiky.

Vodafone a internet věcí

Fenomén internetu věcí byl právě operátorem Vodafonem často popularizován, v minulosti například i v kontextu nasazování 5G sítí. Hovořilo se o chytrých městech, samořidících vozech a podobně. Od těchto sci-fi scénářů jsme nejspíš ještě daleko, operátor přesto uvedl novou síť Cat-M, která doplňuje dosavadní Narrowband (NB-IoT).

Oproti němu je Cat-M, také LTE-M, výrazně silnější. Zvládá přenosovou rychlost až 1 Mb/s (přestože v praxi běží spíš při rychlosti 300 kb/s), díky čemuž je možné odeslat třeba fotografii. Do budoucna chce Vodafone umožnit přes Cat-M přenášet i hlasové hovory či SMS zprávy.

Cat-M v praxi

Příkladů, jak by se dala síť využít, existuje celá řada. Třeba v tomto konkrétním případě se nabízí chytrý výtah, ze kterého můžete ve dne v noci odeslat nouzovou zprávu v případě poruchy. Jiným příkladem je chytrá fotopast, která je úspornější co do výdrže, v lese může ležet prakticky několik měsíců a když se jí podaří vyfotit zvíře, obrázek okamžitě odešle. Operátor již rovnou navázal spolupráci s českou firmou Dronetag, která vyrábí identifikační zařízení pro drony a prodává je po celém světě.

Moderní technologický standard Cat-M by měl částečně zastoupit zastaralou síť 2G (GSM), kterou už operátoři v mnoha evropských zemích dávno vypnuli. Vodafone bude prodávat SIM karty připojené do sítě Cat-M výhradně firemním zákazníkům, pochopitelně, respektive zákazníkům s IČO, a to přes platformu GDSP. Využívat bude frekvenční pásma 900 a 1 800 MHz.

Již dnes byla síť spuštěna v Karlových Varech a v několika dalších velkých městech, jako je Praha nebo Brno. Kompletní mapu pokrytí nabízí Vodafone na svých stránkách. Od 1. srpna je v plánu rozšíření pokrytí díky využití stávající infrastruktury. Od srpna bude Vodafone pokrývat Cat-M až 93 % Česka.