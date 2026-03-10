Roborock Qrevo Edge 2 Pro recenze: všechno, co si můžete přát

- Robotický vysavač Qrevo Edge 2 Pro patří mezi to nejlepší od Roborocku
- Špičkový úklid zajišťují inovativní kartáče, vysouvací mechanismy, mopovací kotouče a dokovací stanice
- Za cenu lehce přes 30 tisíc se jedná o dobrý nákup, nyní můžete při pořízení ušetřit několik tisíc
Robotické vysavače jsou dnes již běžnou součástí většiny domácností. Zatímco v minulosti se jednalo o pomocníky, kteří nejvíce vypomáhali s běžným úklidem, ale sami o sobě neobstáli, v posledních letech se výrobci předhánějí v inovacích a v tom, kdo přinese na trh ten nejlepší vysavač. Do tohoto závodu se zapojil také čínský Roborock, jenž si za relativně krátkou dobu své existence zvládl vybudovat velmi solidní renomé.
Roborock nyní přichází s novinkou jménem Qrevo Edge 2 Pro, jehož cena lehce přesahuje 30 tisíc korun. Za takové peníze už uživatelé očekávají prvotřídní servis. Dokázal Roborock vměstnat do svého robotického vysavače vše podstatné a vytvořit fungující balíček pro domácí úklid, nebo mu jeho plány nevyšly podle představ? Nejen to se dozvíte v naší recenzi.
Design nepřekvapí, ale skvěle zapadne do domácnosti
To, jak robotický vysavač vypadá na pohled, se může zdát jako nepodstatné, nicméně je nutné si uvědomit, že se jedná o poměrně velký kus elektroniky, který jen tak neschováte. V tomto ohledu se nemá Qrevo Edge 2 Pro za co stydět – bílá barva je elegantní a zapadne prakticky do každé domácnosti. Lesklý plast, který konstrukci dominuje, je bohužel standardem a z dlouhodobého hlediska nejede o materiál, jenž by stárnul s grácií, ale alespoň v tomto ohledu Roborock nevybočuje z řady.
Dokovací stanice má rozměry 48,8 × 38,1 × 47,5 centimetrů, samotný vysavač pak 35 × 35,2 × 7,9 centimetrů, takže ani v tomhle ohledu se nejedná o žádného rekordmana. Vzhledem k tomu, co všechno dokovací stanice umí (respektive kolik toho pojme), jí ale rozměry rádi odpustíte. Z vrchní strany máte snadno přístupné nádoby na špinavou vodu (objem 3 litry) a čistou vodu (objem 4 litry), z přední strany za odnímatelným plastovým krytem je poté vyměnitelný sáček na nečistoty (objem 2,5 litrů) a také malá nádobka na čistící prostředek.
Výrobce doporučuje používat jím schválené prostředky, v praxi ale bude stačit, když daný prostředek nebude příliš hustý. Osobně jsem během úklidu používal Sanytol určený na podlahy a vysavač s ním neměl sebemenší problém. K odnímatelnému víku bych měl jen jednu připomínku – osobně bych ocenil, kdyby se jednalo o vyklápěcí víko s pantem a nikoli o kompletně odnímatelné víko, ale tady se jedná spíše o mou preferenci, než o problém při běžném používání.
K samotnému robotickému vysavači toho z hlediska designu moc není co říci. Jedná se o tradiční tvar, jehož přednosti odhalíte až při bližším pohledu. Mezi ně patří třeba pohyblivý LiDAR, možnost zvýšit či snížit výšku podvozku při úklidu, vysouvací mopovací kotouč či vysouvací boční rotační kartáč, nebo dvojice nezávislých hlavních rotačních kartáčů na spodní straně. Zmínit musím také odnímatelnou nádržku na nečistoty s filtrem o objemu 245 ml a ukrytou nádržku na vodu o objemu 67 ml. Roborock zkrátka vybavil Qrevo Edge 2 Pro tím nejlepším pro úklid.
Vysavač prošpikovaný technologiemi
Vyjmenovat, co všechno Roborock Qrevo Edge 2 Pro umí, to by vydalo na menší esej. Začněme tedy popořadě – vysavač disponuje sacím výkonem 25000 Pa, hlavním kartáčem DuoDivide a dvojicí rotačních mopů. Jak jeden z mopů, tak i boční kartáč se zvládnou vysouvat, mopy se navíc umí zvednout v případě, kdy například přejíždějí přes koberec nebo když se robot vrací na předchozí místo úklidu, a kromě možnosti přitlačit na nečistoty zvládá vysavač také hloubkové čištění koberců.
Maximální plocha, kterou je robot schopen vysát, je podle výrobce 299 m², v případě vytírání je to poté 380 m². Doba provozu na jedno nabití je až 190 minut a vysavači nedělají problém prahy o výšce až 4 centimetry díky podvozku AdaptiLift, který dokáže ovládat každé kolo zvlášť.
Co se týče hlučnosti, ta je při maximálním zatížení příznivých 63 dB, a výkon, na který se Qrevo Edge 2 Pro může spolehnout, je 60 W. O navigaci se stará LiDAR a systém Reactive AI, jenž se skládá z přisvětlení a RGB kamery a umí rozpoznávat překážky, koberce a také chytře detekovat nečistoty. O stavu vás vysavač informuje hlasovými zprávami.
Dokovací stanice také není u Qrevo Edge 2 Pro jen pro parádu. Sama zvládne načerpat do vysavače čistou vodu a přimíchat do ní čistící prostředek, přičemž tu špinavou odčerpá do separátní nádržky. O vysypání nečistot do připraveného výměnného sáčku ani nemluvě, to je samozřejmostí.
Potěší také čištění a sušení mopovacích kotoučů, díky čemuž je nebudete muset měnit tak často, případně tuto činnost dělat manuálně. Jen by bylo fajn, kdyby po dokončení úklidu stanice nesušila mopy více jak hodinu za konstantního mírného hučení. Vysavač také umí v dokovací stanici mopovací podložky zanechat, pokud je nepotřebuje.
Mobilní aplikace by mohla být přehlednější
Aplikace pro chytré telefony je základní předpoklad pro to, abyste z Qrevo Edge 2 Pro dostali to nejlepší. Aplikace Roborock je kompletně v češtině, nicméně některé překlady jsou o něco více kreativnější, než bych si představoval. Jeden příklad za všechny – v případě zvolení množství vody použité na vytírání máte k dispozici nejen číselnou (a nic neříkající) řadu, ale také slovní upřesnění, které zní následovně: jemný, nízký, šetrný, střední, mírný, vysoký, extrémní.
Samotná aplikace je poměrně nabitá možnostmi a funkcemi, což si bohužel vybírá daň na přehlednosti. Po čase se sice naučíte, kde co najdete, ale na první dobrou budete poměrně dlouho tápat. Například na výchozí obrazovce musíte pokaždé klepnout na tlačítko „Potvrdit“, abyste se dostali do detailnějšího přehledu toto, co Qrevo Edge 2 Pro umí. Jinak jste omezení jen na přednastavené scény a možnost přepnout se na kameru vysavače.
Jakmile se ale proklikáte ke všem možnostem, můžete se těšit na detailní mapu vaší domácnosti s rozdělením na místnosti (včetně možnosti upravit povrch, pokud jej AI nerozpozná automaticky správně na první pokus), přehled všech překážek, možnost nastavit no-go zóny, přizpůsobit si do detailu úklidové režimy nebo si připravit úklid přesně podle toho, co aktuálně potřebujete.
Z některých možností, které Qrevo Edge 2 Pro poskytuje, až přechází hlava kolem. Kupříkladu si lze nastavit čištění koberců, a to jak ve formě adaptivního zdvihu, zvýšení výkonu, křížového vysávání nebo kompletního vyhnutí se všem kobercům.
Přizpůsobit si můžete také reakci na překážky (včetně zvířecích exkrementů), sekvenci úklidů, vysunutí LiDARu, režimy fungování dokovací stanice… je toho zkrátka velmi mnoho a při praktickém používání mě nenapadlo nic, co by vysavači v nabídce chybělo. V některých případech mi možná až přišlo, že toho nabízí zbytečně moc.
Samozřejmostí je také propojení s chytrou domácností, což ještě více usnadňuje přítomnost standardu Matter. Díky tomu nezáleží na tom, zda máte domácnost postavenou na Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa či na vlastním řešení – pokud to podporuje Matter, máte vyhráno. Ovládat ale Qrevo Edge 2 Pro můžete také manuálně skrze dálkové ovládání, prostřednictvím integrované kamery nebo jej můžete poslat na konkrétní místo v rámci zmapovaného prostoru.
Umělá inteligence nesmí chybět
Magická písmena AI označující umělou inteligenci pochopitelně najdeme i v Qrevo Edge 2 Pro. Když pominu tipy, které vám integrovaná AI neustále nabízí a které vám v praxi příliš nepomohou, využívá Roborock umělou inteligenci i relativně užitečným způsobem. V první řadě integrovaná kamera rozpoznává nejen povrchy, na kterých se vysavač nachází, ale také překážky, které umí vyfotit a informovat vás o nich, přičemž vy rozhodnete, zda se jim má vyhýbat, nebo zda je může ignorovat.
Rozpoznávání je z praxe lehce krkolomné a ne vždy se Roborock trefí. V případě automatického rozpoznávání povrchů to velká sláva nebyla, u překážek už byla situace lepší, ale pořád mi robot hlásil i překážku v podobě kabelu, ke kterému se při úklidu zkrátka neměl šanci dostat. AI nicméně pomáhá Qrevo Edge 2 Pro v efektivnějším úklidu, například tak, že nejprve vyšle robota vysát koberec a poté až vysát a vytřít zbytek domácnosti. Časem se AI v robotickém vysavači jistě bude zlepšovat a bude ještě užitečnější.
Úklid má Roborock zmáknutý na jedničku
Teď ale konečně k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotnému úklidu. Na začátek musím říct jednu podstatnou informaci – Roborock Qrevo Edge 2 Pro jsem měl pro testování zapůjčen na poměrně krátkou dobu, tudíž závěry z úklidu je potřeba brát s drobnou rezervou. Robotické vysavače mají totiž tendenci s časem zlepšovat a zefektivňovat svůj úklid, a co pro ně může být problém na začátku, to už po měsíci mohou zvládat levou zadní.
Ani za přibližně týdenní testování ale toho není moc, co bych mohl Qrevo Edge 2 Pro vytknout. Co se týče samotného vysávání, tady zvládá robotický vysavač sesbírat přibližně 95 procent všech nečistot, a kdybych mu nastavil pečlivé vysávání, zanechá toho za sebou naprosté minimum. Pokud jde o vytírání, v tomto ohledu je to o trochu horší, přeci jen dlaždice mu ne vždy svědčily a našla by se místa, která vynechal. Na druhou stranu i zde mu můžete nastavit opakované vytírání.
Vzhledem k malé nádržce na vodu zapomeňte na to, že by Qrevo Edge 2 Pro vytřel větší plochu najednou. V průběhu úklidu se pravidelně vrací do dokovací stanice, nejen aby nabral čistou vodu s čistícím prostředkem a odčerpal tu špinavou, ale také aby si vyčistil mopovací kotouče. To musím pochválit, stejně jako to, že vysavač automaticky kotouče nadzvedne, odjede do stanice a až po návratu na místo, kde přestal, opět kotouče spustí a znovu začne vytírat. Takto by to mělo vypadat.
O automatickém rozpoznání koberců a s tím spojeného zvednutí mopovacích kotoučů se snad ani nemusím zmiňovat, i v tomto případě fungovalo vše na jedničku. Robotický vysavač si umí i úklid chytře plánovat tak, že nejprve vysaje koberec, přičemž mopovací kotouče nechá odpočívat v dokovací stanici. Jakmile koberec vysaje, pro kotouče se vrátí a pokračuje v kombinovaném vysávání a vytírání.
Jakmile se robotický vysavač dostane do tmavších prostorů, nezapomene si zapnout přisvětlovací diodu. Ta jednak pomáhá senzorům v lepší orientaci, ale také vám v tom, abyste například o vysavač nezakopli. Samostatně ovládaná kolečka s vysouvacím mechanismem umožňují vysavači nejen překonávat vysoké překážky, ale také se snížit a dostat se třeba pod pohovku. Tomu nebrání ani LiDAR, jenž se umí automaticky schovat do těla vysavače, pokud by snad měl při úklidu překážet.
Pokud jde o celkový dojem a pečlivost úklidu, nemám moc co Qrevo Edge 2 Pro vytknout. Jeho samostatnost a kvalita úklidu je příkladná a neměl jsem příležitost testovat o moc více lepších vysavačů, pokud vůbec. Drobnou výtkou je snad jen to, že i Qrevo Edge 2 Pro umí přibrat s sebou nějaký ten kabel či šňůrku, kterou omylem zapomenete uklidit a on ji nerozpozná skrze AI kameru, ale to je zkrátka něco, čeho se asi nikdy nezbavíme.
Co mě příjemně překvapilo, je možnost připojit se k vysavači vzdáleně a sledovat prostor skrze jeho integrovanou kameru, přičemž okamžitě můžete také převzít nad robotem kontrolu a dokonce aktivovat hlasový hovor (o všem robot informuje hlasovými pokyny okolí, takže na nenápadné špehování zapomeňte).
Dokonce můžete Qrevo Edge 2 Pro využít i v režimu hlídkování, takže lze na dálku kontrolovat vaše domácí mazlíčky, případně to, zda se vám někdo nepovolaný nepohybuje po domácnosti. Při manuálním ovládání jsem narazil jen na jeden nešvar – občas se robot zasekl například o roh či nízkou lištu a odmítal se pohnout jakýmkoli směrem. Proč, je záhadou, ale snad to Roborock vyřeší softwarovou aktualizací.
Závěrečné hodnocení
Už dávno jsou pryč doby, kdy ty nejlepší robotické vysavače stály desítky tisíc a moc toho neuměly. Roborock zvládl u modelu Qrevo Edge 2 Pro připravit skvělý balíček toho nejdůležitějšího, co může každá domácnost od robotického vysavače chtít, a k tomu přidává ještě něco navíc. Sice se nemůže pochlubit nejnovějšími inovacemi v podobě robotického ramena či překonávání vysokých schodů, ale pokud hledáte vysavač s maximem funkcí za příznivou cenu, s tímto modelem určitě nešlápnete vedle.
Ať už jde o nenápadný design, možnostmi prošpikovanou dokovací stanici, technologicky nabitý robotický vysavač, přehršel různých možností a nastavení v aplikaci, prvotřídní úklid, užitečné AI funkce či propojení se všemi relevantními chytrými domácnostmi skrze standard Matter – Roborock Qrevo Edge 2 Pro má prakticky vše, na co si vzpomenete a co můžete při běžném úklidu a údržbě domácnosti potřebovat a vyžadovat.
Na druhou stranu nádržky v samotném vysavači by mohly být větší, aby nemusel robot tak často do dokovací stanice. Ani za větší baterii a delší výdrž bych se nezlobil, Stejně tak drobné nedostatky v překladu aplikace nepotěší, stejně jako její mnohdy zbytečná složitost a nepřehlednost. Stejně tak občasná chybovost při manuálním ovládání vysavači neslouží ke cti.
Za cenu 30 990 korun se jedná o kvalitní vysavač a při využití kódu ROBOROCKEDGE2SLEVA na Alze, kdy se dostanete na částku 27 449 korun, už není moc o čem přemýšlet.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro
Design a zpracování9.2/10
Vysávání9.5/10
Mopování9.3/10
Čištění a údržba9.2/10
Mobilní aplikace8.3/10
Výdrž baterie8.8/10
Klady
- nenápadný a decentní design
- snadno obsluhovatelná dokovací stanice
- zasouvatelný LiDAR a AI kamera pro orientaci v prostoru
- zasouvací boční kartáč a mopovací kotouče
- výsuvný podvozek pro lepší překonávání překážek
- podpora standardu Matter
- prvotřídní úklid a vytírání
- užitečné AI funkce
Zápory
- nádržka na nečistoty a vodu ve vysavači by mohla být větší
- větší baterie by přišla vhod
- občas složitá a méně srozumitelná mobilní aplikace