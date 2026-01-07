TOPlist

Vysavač s nohama? Roborock ukázal skvělý koncept, navíc první svého druhu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 1. 18:00
0
Roborock Saros Rover
  • Roborock Saros Rover je prototyp domácího robotického vysavače, který umí vyšplhat a uklidit schody
  • Zatím jde ale spíše o koncepci a prototyp, než reálný produkt, který by měl zamířit do prodeje

Čínská značka Roborock prokazuje velkou snahu posouvat segment domácích robotů na úklid. Vloni představila jako první značka na trhu robota s ramenem, který může odstranit z cesty drobné překážky, například špinavé prádlo pohozené na zemi. Jejich nový vysavač Saros Rover, představený na veletrhu CES 2026, nabízí pár nohou, díky kterým dokáže vyšplhat po schodech a uklidit i druhé patro vašeho domu.

Vysavač Roborock vyleze schody a i je uklidí

Roborock Saros Rover je zatím prototyp, který ještě stále prochází interním testováním, čili není zcela zřejmé kdy a hlavně v jaké formě zamíří do ostrého prodeje. Robot využívá umělou inteligenci a kombinaci pohybových senzorů a 3D prostorových informací, aby dokázal vyšplhat do schodů a nespadl. Už v současném stavu by si měl poradit s rovnými i zabočenými schodišti, s různým tvarem a sklonem schodů.

Výrobce ale v tiskové zprávě neuvádí nijak konkrétní informace například o tom, kolik schodů na jeden zátah robot zvládne, jaký čas mu to zabere, kolik energie to vyžaduje ani jaký je limit pro výšku jednoho schodu. Nicméně už z ukázky na CES 2026 je patrné, že jde nejspíš o první robotický vysavač, který zvládne nejen vyšplhat do schodů, ale umí i vysát a vytřít jednotlivé schody.

V tom by mohl být Saros Rover vpravdě unikátní. Již na podzim představila na veletrhu IFA v Berlíně značka Dreame prototyp jménem Cyber X, který pomocí speciálních vroubkovaných pásů dokáže vyšplhat několik schodů, ale v jeho schopnostech není tyto shody uklidit, umí je pouze překonat. Stejně jako v případě Roborocku z CES, i pokus značky Dreame z veletrhu IFA je zatím velmi živé demo, spíše než skutečný produkt, tedy alespoň zatím.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Chytrý telefon Xiaomi 15T
Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Má špičkový foťák, skvělý výkon a vyjde už na 9 990 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:37
Altánek Jackery Gazebo
Zahradní altánek 21. století? Jackery na veletrhu CES vsadilo na soláry a baterii
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 17:00
0
Zaznamenávání jídla dorazilo do aplikace Garmin Connect
Garmin konečně pohlídá i váš jídelníček. Nová funkce má jedno ale…
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:00
1
Nová generace monitorů Samsung Odyssey pro rok 2026
6K rozlišení a 1 040 Hz? Samsung na CESu odhalil nové herní monitory Odyssey
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0

Kapitoly článku