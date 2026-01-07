Vysavač s nohama? Roborock ukázal skvělý koncept, navíc první svého druhu

- Roborock Saros Rover je prototyp domácího robotického vysavače, který umí vyšplhat a uklidit schody
- Zatím jde ale spíše o koncepci a prototyp, než reálný produkt, který by měl zamířit do prodeje
Čínská značka Roborock prokazuje velkou snahu posouvat segment domácích robotů na úklid. Vloni představila jako první značka na trhu robota s ramenem, který může odstranit z cesty drobné překážky, například špinavé prádlo pohozené na zemi. Jejich nový vysavač Saros Rover, představený na veletrhu CES 2026, nabízí pár nohou, díky kterým dokáže vyšplhat po schodech a uklidit i druhé patro vašeho domu.
Vysavač Roborock vyleze schody a i je uklidí
Roborock Saros Rover je zatím prototyp, který ještě stále prochází interním testováním, čili není zcela zřejmé kdy a hlavně v jaké formě zamíří do ostrého prodeje. Robot využívá umělou inteligenci a kombinaci pohybových senzorů a 3D prostorových informací, aby dokázal vyšplhat do schodů a nespadl. Už v současném stavu by si měl poradit s rovnými i zabočenými schodišti, s různým tvarem a sklonem schodů.
Roborock's Saros Rover is a robot vacuum with legs that can climb stairs and clean them #CES2026 pic.twitter.com/1dCHSAeyJZ
— Ray Wong (@raywongy) January 7, 2026
Výrobce ale v tiskové zprávě neuvádí nijak konkrétní informace například o tom, kolik schodů na jeden zátah robot zvládne, jaký čas mu to zabere, kolik energie to vyžaduje ani jaký je limit pro výšku jednoho schodu. Nicméně už z ukázky na CES 2026 je patrné, že jde nejspíš o první robotický vysavač, který zvládne nejen vyšplhat do schodů, ale umí i vysát a vytřít jednotlivé schody.
V tom by mohl být Saros Rover vpravdě unikátní. Již na podzim představila na veletrhu IFA v Berlíně značka Dreame prototyp jménem Cyber X, který pomocí speciálních vroubkovaných pásů dokáže vyšplhat několik schodů, ale v jeho schopnostech není tyto shody uklidit, umí je pouze překonat. Stejně jako v případě Roborocku z CES, i pokus značky Dreame z veletrhu IFA je zatím velmi živé demo, spíše než skutečný produkt, tedy alespoň zatím.