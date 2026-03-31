Konečně dioptrické chytré brýle! Meta spolupracuje s Ray-Ban na nových modelech

Michael Chrobok
Michael Chrobok 31. 3. 15:00
Ray-Ban Meta
  • Spolupráce Mety a Ray-Ban se nejspíše rozšíří o další dva modely
  • Mají se prodávat přímo u optiků a budou připravené pro osazení dioptrickými skly
  • Prozatím o nich mnoho nevíme, ale představení by mělo být na spadnutí

Chytré brýle jsou jistě skvělou myšlenkou, jenže v praxi naráží na jeden poměrně zásadní problém. Zatímco pro běžnou populaci jsou brýle spíše módním doplňkem, pro nemalé množství lidí se naopak jedná o nezbytný předmět pro to, aby viděli okolní svět ostře a jasně. Právě tato skupina na podobné experimenty technologických gigantů trpí nejvíce, neboť kromě relativně drahého zařízení musí řešit navíc ještě dioptrická skla, která mohou cenu chytrých brýlí klidně i zdvojnásobit, a v některých případech jejich výroba nemusí být vůbec možná.

Meta chystá chytré brýle připravené na dioptrická skla

Těm z nás, kteří musí nosit brýle a zároveň by chtěli vyzkoušet i chytrou variantu, svitla naděje. Podle informací agentury Bloomberg plánuje Meta uvést na trh dva nové modely chytrých brýlí s umělou inteligencí v obdélníkovém a zaobleném provedení, které budou určeny zejména pro ty, kdo potřebují dioptrická skla. Stávající chytré brýle Ray-Ban Meta již lze osadit dioptrickými skly, nicméně s jejich výrobou a také cenou nemusí být jejich pořízení vždy jednoduché.

Prozatím není jasné, v čem by se mohly lišit, tedy mimo přizpůsobení pro snadnější a dostupnější osazení dioptrickými skly, ale domníváme se, že rozdíly by mohly být ve výdrži baterie a tloušťce či hmotnosti obrouček. V tomto případě se ale pouštíme do vod spekulací. Důležitou změnou by ovšem mohly být prodejní kanály, neboť se odhaduje, že nové chytré brýle by měly být dostupné u optiků. To by značně rozšířilo okruh potenciálních zákazníků, kteří třeba aktivně nesledují nejnovější technologické trendy, ale ani se jim nebrání.



Chytré brýle Meta Ray-Ban Display



Server The Verge uvádí, že tyto dva nové modely s označením Scriber a Blazer se objevily v dokumentech FCC s poznámkou, že se jedná o sériové modely, což naznačuje, že jejich uvedení na trh je na spadnutí. Z těchto dokumentů také vyplývá, že model Blazer bude k dispozici ve větší velikosti a že brýle budou podporovat pásmo Wi-Fi 6 UNII-4, což stávající modely neumí. To naznačuje hardwarové vylepšení, přičemž toto pásmo je obzvláště vhodné pro vysokorychlostní přenos dat, což by mohlo být využito například pro živé vysílání.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

