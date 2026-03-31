Konečně dioptrické chytré brýle! Meta spolupracuje s Ray-Ban na nových modelech

- Spolupráce Mety a Ray-Ban se nejspíše rozšíří o další dva modely
- Mají se prodávat přímo u optiků a budou připravené pro osazení dioptrickými skly
- Prozatím o nich mnoho nevíme, ale představení by mělo být na spadnutí
Chytré brýle jsou jistě skvělou myšlenkou, jenže v praxi naráží na jeden poměrně zásadní problém. Zatímco pro běžnou populaci jsou brýle spíše módním doplňkem, pro nemalé množství lidí se naopak jedná o nezbytný předmět pro to, aby viděli okolní svět ostře a jasně. Právě tato skupina na podobné experimenty technologických gigantů trpí nejvíce, neboť kromě relativně drahého zařízení musí řešit navíc ještě dioptrická skla, která mohou cenu chytrých brýlí klidně i zdvojnásobit, a v některých případech jejich výroba nemusí být vůbec možná.
Meta chystá chytré brýle připravené na dioptrická skla
Těm z nás, kteří musí nosit brýle a zároveň by chtěli vyzkoušet i chytrou variantu, svitla naděje. Podle informací agentury Bloomberg plánuje Meta uvést na trh dva nové modely chytrých brýlí s umělou inteligencí v obdélníkovém a zaobleném provedení, které budou určeny zejména pro ty, kdo potřebují dioptrická skla. Stávající chytré brýle Ray-Ban Meta již lze osadit dioptrickými skly, nicméně s jejich výrobou a také cenou nemusí být jejich pořízení vždy jednoduché.
Prozatím není jasné, v čem by se mohly lišit, tedy mimo přizpůsobení pro snadnější a dostupnější osazení dioptrickými skly, ale domníváme se, že rozdíly by mohly být ve výdrži baterie a tloušťce či hmotnosti obrouček. V tomto případě se ale pouštíme do vod spekulací. Důležitou změnou by ovšem mohly být prodejní kanály, neboť se odhaduje, že nové chytré brýle by měly být dostupné u optiků. To by značně rozšířilo okruh potenciálních zákazníků, kteří třeba aktivně nesledují nejnovější technologické trendy, ale ani se jim nebrání.
Meta má nejchytřejší brýle na trhu! Nové Ray-Bany mají displej a fungují jako běžný smartphone
Server The Verge uvádí, že tyto dva nové modely s označením Scriber a Blazer se objevily v dokumentech FCC s poznámkou, že se jedná o sériové modely, což naznačuje, že jejich uvedení na trh je na spadnutí. Z těchto dokumentů také vyplývá, že model Blazer bude k dispozici ve větší velikosti a že brýle budou podporovat pásmo Wi-Fi 6 UNII-4, což stávající modely neumí. To naznačuje hardwarové vylepšení, přičemž toto pásmo je obzvláště vhodné pro vysokorychlostní přenos dat, což by mohlo být využito například pro živé vysílání.