Před víkendem přestaly chladit. Některé lednice Samsung vyřadila jediná aktualizace

- Chytré ledničky od Samsungu si v Jižní Koreji přichystaly pro některé uživatele nepříjemné překvapení
- Nepovedená aktualizace před velkým svátkem některé vyřadila z provozu
- Jihokorejský gigant okamžitě sjednal nápravu, v některých případech ale bylo pozdě
Když dojde na chytrou domácnost, dělí se produkty na dvě kategorie: ta první přináší nejen připojení k internetu, ale také smysluplné vychytávky, které usnadňují život, zatímco ta druhá je sice permanentně připojená k sítí, ale o užitečnosti se dá s klidným svědomím pochybovat. Chytré lednice poté stojí na pomyslné hranici těchto dvou světů – jejich potenciál v rámci chytré domácnosti je poměrně velký, v praxi ale mohou způsobit více škody než užitku. Své by o tom mohli vyprávět někteří majitelé ledniček od Samsungu v domovské Jižní Koreji.
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Když aktualizace udělá čáru přes rozpočet
Chytré ledničky od Samsungu se v Jižní Koreji potýkají se závažným softwarovým problémem: některé kusy se údajně po chybné aktualizaci aplikace SmartThings zcela vypnuly. Na rozdíl od běžných poruch chytrých spotřebičů, při nichž přestane fungovat displej či doprovodná aplikace se ale zdá, že tato porucha ovlivnila schopnost ledničky udržovat potraviny v chladu, tedy jejich primární účel. Obzvláště špatné bylo také načasování, konkrétně na jihokorejský svátek Čchusok, kdy si mnoho domácností nakoupilo zásoby potravin.
Podle serveru ZDNET Korea byla v rámci aktualizace omylem distribuována interní testovací verze softwaru. Samsung tuto chybu přiznal, pozastavil aktualizaci a uvedl, že technici navštívili zasažené zákazníky, aby problém vyřešili. Tak jednoduché to ale nebylo. Podle informací stanice SBS News měli někteří zákazníci potíže domluvit se s technikem až do skončení svátku Čchusok. Jeden z postižených majitelů údajně uvedl, že by nakonec mohl být nucen vyhodit potraviny nakoupené před svátky.
Bohužel se zdá, že obvyklé finty pro řešení problémů v rámci chytré domácnosti nepomohly. Postižení majitelé údajně zkoušeli ledničky vypnout a znovu zapnout, odebrat je ze služby SmartThings a znovu přidat, a také se pokusili aktualizovat na předchozí verzi softwaru. Samsung neuvedl, kolik chladniček je touto závadou postiženo, a stejně tak není jasné, zda firma kompenzovala i zkažené potraviny. Podle všeho byla distribuce chybné aktualizace zastavena dříve, než se dostala k majitelům chladniček Samsung mimo Jižní Koreu.