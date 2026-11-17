Život se zvířecím parťákem je krásný, ale ne vždy bezstarostný. Chlupy na koberci, obavy o psa na procházce nebo stesk kočky během dlouhého pracovního dne zná asi každý páníček. Proto jsme pro letošní Vánoce vybrali dárky, které myslí na lidi i jejich mazlíčky. Najdete mezi nimi pomocníky na úklid, čistý vzduch, bezpečnost i zábavu na dálku. Všechny dávají smysl v každé domácnosti, kde se ozývá štěkot nebo předení.
Satellai Collar Go
Pes, který rád utíká za každou stopou, dokáže páníčkovi pořádně zvednout tep. Satellai Collar Go je kompaktní GPS lokátor, který se jednoduše připevní na stávající obojek. V aplikaci ukáže aktuální polohu psa, upozorní, když opustí nastavenou virtuální zónu, a zaznamená celou trasu procházky.
Kromě polohy hlídá i aktivitu a pomocí AI analyzuje zdraví psa, přičemž díky vodotěsnosti a výdrži až 15 dní zvládne i delší výlety. K dispozici je levnější verze bez předplatného, ke které si majitel tarif aktivuje v aplikaci, a dražší verze s tříletým předplatným v ceně. Pokud jde o dárek, verze s předplatným je pohodlnější, protože vše je vyřešené rovnou.
Levoit Vital 100S Pro
Domácnost se psem nebo kočkou si zaslouží čistý vzduch. Levoit Vital 100S Pro je chytrá čistička vzduchu, která se postará o chlupy, srst, prach i pachy. Omyvatelný předfiltr zachytí chlupy a větší nečistoty, HEPA filtr jemné částice a alergeny a uhlíkový filtr pomáhá neutralizovat zápach. Díky režimu pro mazlíčky ví, kdy přidat na výkonu, a senzor kvality vzduchu ji řídí automaticky. Ovládat ji lze i z mobilu, takže před návratem domů stačí zapnout čištění na dálku. Pro alergiky žijící se zvířetem je to skutečná úleva.
Enabot EBO Mini a EBO Mini Sport
Když páníček odchází do práce, mazlíček zůstává doma sám, a tady pomůže robotický společník Enabot EBO Mini. Jde o malého robota s 2K kamerou, kterého lze odkudkoli ovládat přes mobil a projet s ním celý byt. Na zvíře se dá promluvit, poslat mu hlasovou zprávu nebo ho rozptýlit laserovým ukazovátkem.
Po skončení se robot sám vrátí do nabíječky. Verze EBO Mini Sport přidává tišší bezkartáčový motor, výraznější oči s 12 barevnými variantami a animacemi a AI rozpoznávání lidí i zvířat, které třídí nahrávky. Pro zaneprázdněné páníčky je to skvělý způsob, jak být se zvířetem v kontaktu i na dálku.
Levoit LVAC-200
Chlupy na koberci, na gauči i v autě patří k životu se zvířetem, ale nemusí zůstávat dlouho. Akumulátorový vysavač Levoit LVAC-200 4 v 1 nabízí turbo kartáč, který si poradí se srstí zapletenou v kobercích.
Díky nástavcům se snadno dostane i do pelíšku, na sedačku nebo mezi polštáře. Je lehký, bez kabelu a dá se během chvilky přeměnit na ruční vysavač. Rychlý úklid po línání tak zabere jen pár minut. Ideální dárek pro každého, kdo si se svým mazlíčkem dělí domov i gauč.