- Nové Xiaomi 18 Pro (Max) je nakonec ještě výhodnější
- Ti nejrychlejší na novince ušetří až 7 091 Kč
- K telefonu navíc získáte tablet Xiaomi zdarma za recenzi
Jeden telefon, dva displeje. A třetí jako dárek za recenzi. Novinky Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max právě zamířily do prodeje, a kromě netradičního displeje na zádech lákají na špičkové foťáky Leica, vlajkový výkon i velkou baterii. V prvních dnech prodeje jsou navíc o více než 6 tisíc výhodnější a za recenzi k nim získáte tablet Xiaomi v hodnotě 4 490 Kč zdarma.
Dva displeje, které dávají smysl
Největší pozornost u Xiaomi 18 Pro na sebe strhává zadní displej. Jde o plnohodnotný 120Hz AMOLED panel, na kterém si prohlédnete notifikace, ovládáte hudbu nebo si ho přizpůsobíte pomocí AI. Praktický je taky při focení – poslouží jako náhled, takže se můžete vyfotit špičkovými zadními fotoaparáty namísto selfie kamery.
Zajímavá je ale i přední obrazovka. Kvalitní 120Hz OLED displej s funkcí Privacy omezuje viditelnost obsahu při pohledu ze strany. Zprávy nebo další soukromé informace tak můžete před zvědavými pohledy schovat třeba v tramvaji.
Leica foťáky a pořádná baterie
Silnou stránkou Xiaomi 18 Pro jsou fotoaparáty Leica v čele s 200Mpx hlavním snímačem. Nechybí ani 200Mpx teleobjektiv s 3,2× optickým přiblížením. Vlajkový Snapdragon 8 Elite Gen 6 se postará o dostatek výkonu pro náročné aplikace i hry a velkou baterii doplňuje rychlé 90W kabelové i 50W bezdrátové nabíjení. Kdo preferuje větší telefon, může sáhnout po Xiaomi 18 Pro Max, které přidává větší přední i zadní displej, ještě větší 7 050mAh baterii se 100W nabíjením a také výkonnější procesor.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 151,8 × 72 × 8,5 mm, hmotnost: 203 nebo 208 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Sleva a tablet za recenzi
Nové Xiaomi 18 Pro ve verzi 12/256 GB pořídíte u Mobil Pohotovosti ve slevě za 30 639 Kč, s výkupním bonusem dokonce už za 26 639 Kč (běžně 33 490 Kč). Větší Xiaomi 18 Pro Max se stejnou pamětí vychází na 34 899 Kč, respektive už na 30 899 Kč po využití výkupního bonusu (běžně 37 990 Kč).
K oběma novinkám navíc za recenzi získáte tablet Xiaomi Redmi Pad 2 v hodnotě 4 490 Kč zdarma.