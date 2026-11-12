iPad mini OLED (2026) recenze: pro koho vlastně je, když ne pro vás?

- iPad mini budí nečekanou kontroverzi – všichni po něm volají, ale málokdo si ho koupí
- Oproti minulé generaci má konečně OLED displej (bohužel 60Hz), vyšší výkon a třeba i odolnost IP67
- Cena ale poskočila o 4,5 tisíce korun, slabou 128GB konfiguraci teď pořídíte za 19 990 korun
Malé tablety nevymřely, asi. iPad mini byl vždycky trochu jiný než ostatní tablety z nabídky společnosti Apple. Nesnaží se nahradit notebook, nenabízí obří pracovní plochu a ani se nepokouší konkurovat největším modelům Pro. Jeho hlavní předností jsou kompaktní rozměry, nízká hmotnost a možnost mít plnohodnotný iPad prakticky neustále po ruce. Právě na tom Apple postavil jeho popularitu a ani nová generace tento recept neopouští.
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace9.0/10
Hardwarová výbava7.9/10
Příslušenství9.2/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- konečně OLED displej
- bezkonkurenční výkon díky A20 Pro
- ještě příjemnější rozměry
- výdrž a rychlé nabíjení
- poprvé i odolnost IP67
Zápory
- nepraktické umístění tlačítek
- o něco tišší reproduktory
- pouze 60Hz frekvence
- vysoká cena
Tentokrát ale nejde o kosmetickou aktualizaci. Nový iPad mini přichází s několika zásadními vylepšeními, na která fanoušci čekali opravdu dlouho. Největší pozornost si zaslouží lepší displej a velmi výkonný čip, případně odolnější konstrukce s certifikací IP67. Apple zapracoval rovněž na reproduktorech, konektivitě a přední kamerce, která se konečně přesunula na správnou stranu zařízení. Zůstává tedy otázka, jestli se z malého tabletu stalo skutečně univerzální zařízení, nebo zda jeho rozměry nadále znamenají příliš mnoho kompromisů.
Jeden malý kompromis se možná nachází v ceně. Ta totiž začíná na 19 990 korunách za výchozí 128GB variantu. Oproti poslednímu modelu z roku 2024 se tak cena zdvihla o 4 500 korun, výrobce přitom nezvýšil základní konfiguraci. Uznejte, že 20 tisíc korun za tablet se 128GB úložištěm je v roce 2026 poměrně nevyvážená nabídka. Na mezigenerační zdražení jsme už zvyklí, ale Apple často aspoň zdvojnásobí základní paměť. Tady s tím nepočítejte. Za schůdnější 256GB variantu zaplatíte o 3 tisíce korun víc.
Obsah balení
iPad mini dorazí dle zvyku v tenoučké papírové krabici s podobiznou tabletu v životní velikosti na přední straně. Uvnitř se nachází tablet samotný, opletený USB-C kabel a také čistící hadřík, tedy v případě, že sáhnete po variantě s antireflexní nanotexturou na displeji. Jen pozor, ta je k mání jen u 256GB či vyšší varianty a vyjde vás na další extra 3 tisíce korun.
Malý tablet s malým displejem
Na první pohled by se mohlo zdát, že Apple neměl příliš důvodů měnit něco, co už několik let funguje. To je ale floskule, která perfektně sedí na většinu produktů, které Apple za poslední roky představil. Hranaté hliníkové tělo, rovné boky a relativně symetrické rámečky jsou ostatně pro současné iPady charakteristické. Novinka však prošla několika úpravami, které jsou při každodenním používání příjemně znát.
iPad mini je nyní ještě tenčí a lehčí. Tloušťka klesla z 6,3 milimetru na pouhých 5,4 milimetru a hmotnost Wi-Fi verze činí 255 gramů. Jde tak o nejlehčí iPad, jaký Apple dosud vyrobil. Na metu nejtenčího mu chybí 3 desetiny milimetru. Oproti předchozí generaci se podařilo snížit také šířku rámečků kolem displeje, a to o čtvrtinu. Výsledkem je větší obrazová plocha, přičemž tablet je minimálně „papírově“ menší, tenčí a lehčí.
V ruce působí zařízení velmi příjemně a jeho hlavní přednost se nemění. Bez větších problémů jej lze držet jednou rukou, číst na něm články, procházet sociální sítě nebo sledovat filmy. Právě při konzumaci obsahu se ukazuje, proč má iPad mini stále své místo. Větší iPady jsou sice vhodnější pro práci, ale při cestování, odpočinku na gauči nebo čtení před spaním je jejich menší sourozenec mnohem praktičtější. V ruce totiž působí jako čtečka knih na steroidech.
Zajímavou novinkou je také certifikace IP67, kterou žádný předchozí iPad nenabízel. Tablet tak odolá prachu a ponoření do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Už váš slyším: Apple konečně vyrobil iPad do vany a k bazénu. To to úplně neznamená, ale nechtěné polití či déšť už nepředstavují takové riziko. Dbejte ale na to, že odolnost se může běžným opotřebením snižovat a případné poškození kapalinou není automaticky kryté zárukou. Rozhodně bychom se ale nezlobili, kdyby
Jedna výtka k ergonomii. iPad mini je jediným tabletem z nabídky Applu, který má na jedné z kratších stran vypínací tlačítko (v tomto případě i s čtečkou otisků Touch ID) a rozdělené čudlíky pro regulaci hlasitosti. Je to ergonomický očistec, protože při držení tabletu na výšku musíte zapojit druhou ruku, při držení na šířku logicky taky a při postavení do stojánku nemáte pořádně jak hlasitost tlačítky změnit. Tohle nemá obdoby, velké minus.
Zásadní změna se odehrála také na přední straně. Apple konečně vyměnil IPS panel za OLED. Úhlopříčka narostla z 8,3″ na 8,5″ a rozlišení činí 2 316 × 1 512 pixelů, tedy jemnost 326 ppi. Nový Super Retina XDR panel nabízí skutečně černou barvu, výraznější kontrast a mnohem lepší podání HDR obsahu. Prakticky všechno, co známe z OLED panelů na iPhonech nebo dražších iPadech Pro.
Maximální jas dosahuje 600 nitů při běžném zobrazení a až 1 200 nitů při HDR obsahu. V praxi je rozdíl oproti staršímu LCD panelu patrný především při sledování filmů, seriálů a prohlížení fotografií. Tmavé scény mají výrazně lepší hloubku a barvy působí živěji. OLED navíc dokáže jednotlivé pixely zcela vypnout, takže černá není jen tmavě šedým odstínem.
Jednu výhradu ale přece jen mám. Obnovovací frekvence zůstala na 60 Hz. V době, kdy i levnější telefony běžně nabízejí 120Hz panely, je to u prémiového tabletu trochu škoda. Nepochopte mě špatně, při běžném používání to není vyloženě překážka, ale při posouvání dlouhých dokumentů nebo rychlém pohybu v systému je rozdíl oproti ProMotion displejům znát. Problém je v tom, pokud budete přecházet z iPhonu s ProMotion na tablet bez svižného displeje. Apple znovu předvedl svou klasickou hru na prémiové a prémiovější zákazníky.
Výkonu jako drahý iPhone
Z hlediska výkonu udělal iPad mini pořádný krok kupředu. Apple do něj nasadil nejnovější čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií, který známe také z aktuální generace nejvýkonnějších iPhonů. Oproti předchozímu A17 Pro má nabídnout až o 60 % vyšší výkon procesoru a až 2,7násobný grafický výkon. To jsou čísla, která vám nic moc neřeknou. Oblíbené benchmarky ale potvrzují, že iPad mini s OLED je výkonnostně jen těsně pod úrovní iPhonu 18 Pro, což je vynikající výsledek.
Rozdíly se projevují nejen v náročnějších aplikacích, ale také při běžném používání. Spouštění programů, přepínání mezi otevřenými okny nebo práce s fotografiemi jsou velmi svižné. Tablet má dostatek výkonu také pro moderní hry a náročnější kreativní aplikace. Přesto bych jeho možnosti nepřeceňoval. Pro profesionální střih videa, rozsáhlou grafickou tvorbu nebo náročné 3D projekty jsou stále vhodnější iPady s procesory řady M; mimo jiné i kvůli většímu displeji
Zajímavostí je, že Apple nabízí dvě konfigurace čipu podle velikosti úložiště. Modely se 128 a 256 GB mají 5jádrový procesor, zatímco nejvyšší 512GB varianta dostala 6jádrovou verzi. Liší se také Neural Engine. U nejvyšší konfigurace jsou k dispozici dvě 16jádrového jednotky, což zvyšuje výpočetní kapacitu pro lokální úlohy umělé inteligence.
Další výbava
Výkon ovšem není jedinou oblastí, ve které se Apple zaměřil na vylepšení každodenního používání. Novinka dostala také přepracovaný zvukový systém Acoustic Display. Ten využívá speciální výškové reproduktory ukryté mezi sklem a hliníkovým tělem a basové měniče propojené s displejem. Výsledkem je plnější zvuk, výraznější basy a čistší výšky. Ale také obecně nižší maximální hlasitost, protože na těle tabletu zkrátka nenajdeme klasické otvory reproduktorů.
Změn se dočkala také konektivita. Apple nasadil vlastní bezdrátový čip N1, který přináší podporu Wi-Fi 7 nebo Bluetooth 6. Mobilní varianty využívají modem C2 s podporou 5G. USB-C konektor podporuje přenos dat rychlostí až 10 Gb/s a připojení externího displeje s rozlišením až 4K.
Fotografická výbava zůstává na první pohled podobná. Na zadní straně najdeme 12Mpx hlavní fotoaparát, který zvládá natáčet 4K video při 60 snímcích za sekundu. Novinkou je adaptivní True Tone blesk, který spolupracuje s umělou inteligencí a dokáže rozpoznat dokument. Při jeho fotografování následně upraví osvětlení tak, aby minimalizoval nežádoucí stíny.
Přední 12Mpx kamera s funkcí Center Stage se přesunula na delší hranu tabletu. To je změna, kterou ocení především lidé využívající FaceTime nebo videokonference. Při vodorovném držení je totiž kamera konečně umístěna uprostřed, takže pohled do objektivu působí přirozeněji. Při držení na výšku si naopak bude potřeba na její novou polohu trochu zvykat.
Baterie má podle Applu zajistit až 10 hodin prohlížení internetu přes Wi-Fi nebo sledování videa. Mobilní varianta zvládne při surfování přes mobilní síť až 9 hodin. Výdrž se tak navzdory většímu OLED displeji a výrazně výkonnějšímu procesoru nezhoršila. Novinkou je konečně také rychlé nabíjení, které dokáže baterii doplnit na 50 % za 30 minut. Je k tomu ovšem potřeba alespoň 35W adaptér, který se prodává samostatně, v praxi se ale jeho nákup vyplatí, protože rychlonabíjení je skutečně znatelné.
iPadOS v zakrslém provedení
Hardwarové novinky doplňuje iPadOS 27, který přináší několik zajímavých změn. Základem zůstává prostředí Liquid Glass, jehož vzhled Apple dále ladí prakticky v každé aktualizaci. Nově lze lépe přizpůsobit průhlednost jednotlivých prvků, přičemž systém nabízí také lepší čitelnost a výraznější oddělení ovládacích prvků od obsahu na pozadí.
Zajímavější jsou ale změny v multitaskingu. Práce s více okny je intuitivnější, rychlejší a systém lépe zvládá přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. iPad mini navíc nově podporuje rozšířený režim externího displeje. Na takto malém zařízení to může znít trochu zvláštně, ale při práci s dokumenty nebo při prezentování jde o vítané rozšíření možností.
Největší novinky iPadOS, které propojují tablety s Macy, ale na iPadu mini ztrácí význam. Na 8,5″ displeji ale řada těchto funkcí trochu ztrácí význam. Jakmile otevřete více oken vedle sebe, pracovní plocha se rychle zaplní a jednotlivé aplikace přicházejí o prostor, který potřebují. Přepínání mezi nimi je sice pohodlné, ale v praxi často zjistíte, že je jednodušší soustředit se vždy na jednu aplikaci. iPad mini tak trochu doplácí na to, že se Apple snaží nabídnout stejné softwarové možnosti napříč celou rodinou tabletů, přestože jejich velikost předurčuje k odlišnému způsobu používání.
Velkým tématem je samozřejmě Apple Intelligence a nová generace Siri AI. Ta má být výrazně chytřejší, lépe rozumět osobnímu kontextu uživatele a dokázat pracovat s informacemi napříč aplikacemi. V Evropské unii s ním však zatím počítat nemůžeme, je dostupná pouze v systému macOS, na iPadech ani iPhonech kvůli evropské regulaci k mání není.
Samozřejmě nechybí podpora stylusů Apple Pencil, a to jak toho s USB-C, tak toho čistě bezdrátového s přídomkem Pro. iPad mini má samozřejmě na boku magnetickou plošku, kam můžete stylus připnout, případně i rovnou nabíjet, což ale platí pouze u Pencil Pro. Jako obvykle, chytrá pera se však prodávají samostatně: model Pro za 3 290 korun, základní Pencil s USB-C za necelé 2 tisíce korun.
Závěrečné hodnocení
Nový iPad mini displejem je bezpochyby nejzajímavější aktualizací této produktové řady za dlouhou dobu. OLED displej byl přesně tím vylepšením, které malému tabletu chybělo, ale zákazníci možná ani nečekali, že by mohlo dorazit. Spolu s výkonnějším čipem, lepším zvukem a odolnější konstrukcí posouvá jeho možnosti zase o kus dál.
iPhone Duo vs. iPad mini?
Zajímavou otázkou je, zda si nový iPad mini nebude konkurovat také sám Apple prostřednictvím letošního iPhonu Duo. Skládací novinka totiž po rozevření nabízí velkou obrazovou plochu 7,6″, která se svými rozměry přibližuje právě kompaktním tabletům. Pro uživatele, kteří hledají především zařízení na čtení, prohlížení webu, sledování videí nebo práci s několika aplikacemi, tak může být iPhone Duo zajímavou alternativou.
Rozhodování navíc nemusí být pouze o velikosti displeje. iPhone Duo má výhodu v podobě mobilních funkcí, možnosti telefonování a neustálé dostupnosti v kapse. Na druhou stranu iPad mini nabídne větší pracovní prostor, klasickou tabletovou konstrukci a pravděpodobně i příjemnější prostředí pro delší práci. V neposlední řadě je tu ale i cena, protože za cenu jednoho iPhonu Duo si můžete koupit dva iPady mini včetně stylusu.
Největší předností přitom zůstává něco, co se na papíře měří jen obtížně. iPad mini je zkrátka zařízení, které můžete mít neustále po ruce. Na rozdíl od větších tabletů se pohodlně drží jednou rukou, nezabírá příliš místa v batohu a pro čtení, sledování videí nebo rychlé poznámky je často praktičtější než jeho větší sourozenci. Nehraje si na hybrid mezi počítačem a mobilem, je to prostě zařízení pro konzumaci obsahu, které si vezmete na pracovní cestu či dovolenou k iPhonu a MacBooku, ne místo nich.
Samozřejmě ani tentokrát se Apple nevyhnul negativům. 60Hz displej zamrzí, stejně jako absence Face ID. Největší otazník však pověsím nad cenu. iPad mini je specifický produkt, který si nekupuje každý. Pokud vás napadá, že bude ideální pro vaše školou povinné dítko, možná ano – ale nač platit 20 tisíc korun, když můžete pořídit základní barevný iPad za skoro polovinu ceny? iPad mini není pro začátečníky, děti ani pro seniory, kteří hledají především dostupné zařízení na internet a sledování videí.
Jeho cílová skupina je úplně jinde. Osloví především lidi, kteří jsou často na cestách, hodně čtou, pracují s dokumenty, potřebují si rychle dělat poznámky nebo chtějí mít výkonný tablet neustále po ruce, aniž by s sebou museli nosit větší zařízení. Výborně poslouží také jako digitální zápisník, čtečka knih nebo pracovní pomůcka pro lidi, kteří se pohybují v terénu. Právě pro ně mají malé rozměry a nízká hmotnost větší hodnotu než velká pracovní plocha. Klíčovou podmínkou však je, že jsou ochotni si za tuto specializaci připlatit.