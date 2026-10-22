Co říkají první recenze na iPhone Duo? Počítejte s řadou kompromisů i skvělých vychytávek

- Včera se na internetu objevily první zahraniční recenze iPhonu Duo
- Recenzenti ohebnou novinku od Applu vesměs chválí, avšak bez ztráty kytičky to rozhodně není
- Mezi hlavní nedostatky patří tlusté a těžké tělo, pouze základní fotovýbava, nepřipravenost aplikací a vysoká cena
- Nám iPhone Duo do redakce dorazil právě dnes a začínáme jej pro vás také testovat
Právě dnes se začíná prodávat iPhone Duo. Už teď je ale jisté, že se na drtivou většinu zájemců, kteří si jej předobjednali, v tento termín nedostane. A když byste se iPhone Duo rozhodli objednat až dnes, počkáte si na něj až do ledna. A stejná situace panuje i v dalších zemích včetně USA. Poptávka je obří, ale zároveň se nestihl vyrobit dostatečně velký počet kusů, aby uspokojil trh.
Apple si dal s uvedením prvního zařízení s ohebným displejem pořádně načas, avšak v jeho případě to není nic výjimečného – kalifornský gigant se obvykle nevrhá do nových odvětví po hlavě, ale trpělivě vyčkává a učí se z chyb svých konkurentů. Znamená to tedy, že iPhone Duo je bezchybná skládačka, která ukazuje veškeré konkurenci záda? Podle zahraničních recenzentů to zase tak jednoznačné není.
iPhone Duo: špičková konstrukce s vysokou hmotností
Ještě předtím, než zítra přistane iPhone Duo do rukou prvních majitelů, jej měli možnost otestovat influenceři a zahraniční technologické servery. Jaké jsou jejich poznatky? Vcelku jednoznačné. iPhone Duo je krásný kus hardwaru, kterému sráží nohy spousta kompromisů a vysoká cena. Ale hezky popořadě.
iPhone Duo je oceňován za špičkovou konstrukci – zařízení působí v rukách prémiově, za což vděčí jednak titanovému rámu, ale také vysoké hmotnosti, která dává uživateli pocit, že v ruce drží hodnotné zařízení. Bohužel vyšší hmotnost a také tloušťka zároveň patří k největším nevýhodám – v kapse se telefon řádně pronese, v otevřeném stavu dokonce sklouzává z většiny MagSafe stojánků a nabíječek. Apple k iPhonu Duo prodává ochranné kryty, ale s nimi telefonu ještě více na hmotnosti a tloušťce naroste.
iPhone Duo se pyšní krytím IP68, což demonstroval youtuber Mr. Mobile v bazénu – krátké ponoření pod hladinu telefon přežil bez úhony. Na důkladnější test fyzické odolnosti si ale rádi počkáme na test Zacka Nelsona z youtube kanálu JerryRigEverything. Jeho jméno ve své videorecenzi zmínil i technologický vlogger Marques Brownlee – podle jeho odhadu by měla konstrukce iPhonu Duo ustát i pokus o ohnutí opačným směrem, než Apple zamýšlel. Titanový pant skutečně působí velmi pevně, a navíc umožňuje otevření telefonu v libovolném úhlu. V rozevřeném stavu dokonce může polovina telefonu sloužit jako stativ.
Naopak kritiku Apple schytává za rozmístění prvků po obvodu telefonu. Tlačítka pro změnu hlasitosti jsou umístěná na horní hraně telefonu, kde jsou hůře nahmatatelná a v rozevřené poloze je nutné je hledat. Pochvalu si nezaslouží ani čtečka otisků prstů, která je podle recenzentů zoufale pomalá – na krátký dotyk totiž nejprve ukáže zamykací obrazovku a k přihlášení dojde až při delším přidržení.
Na rozdíl od ohebných telefonů s Androidem neumožňuje Apple autentifikaci uživatele podle 2D fotografie obličeje, takže časté odemykání se stane otravnou záležitostí. TrueDepth kamerka s funkcí Face ID se bohužel do tenkého křídla iPhonu Duo nevešla. Chybí také akční tlačítko, k dispozici je pouze ovladač fotoaparátu Camera Control.
Nepřehlédněte
Co vám trvalo tak dlouho? Zeptali jsme se Applu, proč vyčkával se skládacím iPhonem Duo
Perfektní ohebný displej
iPhone Duo je vybaven dvěma displeji, které mají (na telefon) netradiční poměr stran 4:3. Ten je v rozevřeném stavu výrazně použitelnější než nudlovitý displej klasických knížkových skládaček, jelikož nabízí vhodnější proporce pro sledování videa či práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Applu se navíc displej povedl i po technologické stránce – matná povrchová úprava šikovně skrývá prohlubeň v místě přehybu, a navíc perfektně pohlcuje odlesky okolí. I na ostrém slunci je tak obraz perfektně čitelný, byť za cenu drobného utlumení barev.
Poměr stran 4:3 se překvapivě osvědčil i na přední obrazovce – tu lze obsáhnout takřka celou bez nutnosti přehmatávat telefon v ruce, jedinou výjimkou je levý horní roh, odkud se stahuje roletka s notifikacemi. Širší displej iPhonu Duo je například chválen za pohodlnější psaní na virtuální klávesnici. Někteří recenzenti se dokonce vyjádřili, že by si přáli běžný jednodisplejový telefon se stejným poměrem stran.
Na iOS je potřeba ještě zapracovat
Bohužel netradiční poměr stran obou displejů přináší poměrně zásadní problém, kterým je podpora aplikací. Ty systémové si s vnitřní obrazovkou poradí vcelku příkladně a využívají maximum prostoru, avšak většina aplikací třetích stran není na nový poměr stran připravená. Ty neoptimalizované se spouští uprostřed obrazovky a obklopují je široké černé rámečky – lze je sice roztáhnout na (téměř) celou obrazovku, avšak nenabízí žádný benefit navíc, jsou pouze větší.
Předpokládáme, že se tato situace bude postupně zlepšovat. V tomto mají „výhodu“ ti zákazníci, kteří si iPhone Duo neobjednali hned po spuštění objednávek – v lednu příštího roku už jistě bude počet optimalizovaných aplikací širší. Méně problémů přináší mód se dvěma aplikacemi běžícími vedle sebe, v tomto režimu vše funguje takřka dokonale, a to včetně přesouvání/kopírování dat z jedné aplikace do druhé. Jen je škoda, že v rámci multitaskingu nelze dynamicky měnit velikost aplikací – vždy si obrazovku rozdělí v poměru 50:50. Dvojice aplikací si lze ukládat na později, kdy se kliknutím na ikonu spustí společně.
Některé aplikace mohou využívat výhod displeje rozevřeného do určitého úhlu. Apple sám připravil režim stolního „budíku“, youtuber Mr. Mobile například ukázal zajímavé způsoby využití od tvůrců třetích stran, například klasickou hru Lodě nebo „emulátor“ starých notebooků. Anebo hru, kdy se z vašeho iPhonu Duo stane toustovač a po jeho zavření musíte odhadnout čas, kdy bude váš toust upečený dozlatova. Fantazii vývojářů se rozhodně meze nekladou.
Přechod mezi vnějším a vnitřním displejem je zážitek, animace s postupně se měnící průsvitností oslňovala už při představení telefonu. Apple dokonce myslel i na plynulý přechod v rámci aplikací – pokud na jednom z displejů například zahájíte scrollování obsahem, na druhém displeji posouvání obsahu doběhne.
Bohužel se Applu nepodařilo vychytat v iOS všechny mouchy, které s dvoudisplejovým zařízením souvisí. Většina recenzentů zmiňuje nepříjemné systémové bugy, například špatné vykreslování widgetů, zasekávání změny jasu apod.
Fotoaparáty: lepší, než by se mohlo zdát
iPhone Duo je vybaven čtyřmi fotoaparáty – dva se nachází na zádech, po jednom pak v každém displeji. Kvůli tenkému tělu si Apple nemohl dovolit nasadit špičkové fotočipy jako u svých vrcholných iPhonů 18 Pro (Max), avšak díky účinnému postprocessingu nejsou výsledky vůbec špatné. Za dobrého světla pořizuje iPhone Duo kvalitní snímky i video se slušnými detaily a přesnými barvami.
Při zhoršeném osvětlení kvalita klesá, avšak podle srovnávacího testu Mr. Mobile stále o parník překonává podobnou fotosestavu ve smartphonu Samsung Galaxy Z Fold 8. Telefon od Samsungu se ukázal být lepším pouze v digitálním přiblížení. Pokud ale rádi zoomujete, nekupujte si ani jednu z těchto skládaček – absence dedikovaného teleobjektivu je skutečně velmi znát.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (rozložený), 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (složený), hmotnost: 254 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4 883 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V otvoru vnějšího displeje se nachází 12Mpx selfie kamerka s funkcí Center stage, která kvalitou snímků zaostává za 18Mpx snímačem z ostatních iPhonů. Na druhou stranu ji ale není vůbec nutné využívat – pro pořizování autoportrétů je vhodnější hlavní fotoaparát, který má v otevřeném stavu telefonu k ruce vnější displej jako hledáček. Vnější obrazovka navíc umí předpřipravenými animacemi zabavit děti tak, aby se dívaly do objektivu.
Naopak velmi nekvalitní snímky pořizuje vnitřní kamera, kterou Apple schoval přímo do displeje. Konkurence přesně z tohoto důvodu poddisplejové fotoaparáty opustila, avšak Apple chtěl nabídnout u vnitřního displeje ničím nenarušený zážitek. Ve Face Time videohovorech za hvězdu rozhodně nebudete.
Vysoký výkon a slušná výdrž
iPhone Duo je vybaven čipem Apple A20 Pro, který pohání i sourozenecké modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Na rozdíl od nich se ale do tenké skládačky nevešel robustní chladicí systém s odpařovací komorou, což v náročných aplikacích a hrách znamená dřívější zahřívání a zpomalování procesoru. Nejvíce je to patrné u náročných her a v aplikacích využívajících geolokaci, typicky navigacích.
Telefon naopak mile překvapil svojí výdrží na jedno nabití. Jeho akumulátor sice disponuje spíše průměrnou kapacitou 4 883 mAh, avšak i s ní telefon bez problémů zvládne jeden celý náročný den, v testu youtubera Mrwhosetheboss dokonce porazil Galaxy Z Fold 8 i iPhone 18 Pro. Nechybí ani podpora rychlého nebo bezdrátového nabíjení Qi2.
Podtrženo, sečteno…
iPhone Duo je dle všeho velmi povedené zařízení, nota bene, když se v případě Applu jedná o první generaci. Dokonalý ale není, což s ohledem na vysokou cenu zamrzí dvojnásob. Telefon se na českém trhu prodává za 54 990 korun, a přitom nabízí téměř ve všem horší výbavu než o 20 tisíc korun levnější iPhone 18 Pro. Cílová skupina se touto optikou výrazně smrskává, avšak touha vyzkoušet něco nového je nepochybně u fanoušků Applu vysoká – potvrzují to masivní předobjednávky, kvůli kterým je dostupnost iPhonu Duo řádně omezená. My začneme iPhone Duo testovat zítra, zhruba za týden se můžete těšit na detailní recenzi plnou vlastních dojmů.