Co vám trvalo tak dlouho? Zeptali jsme se Applu, proč vyčkával se skládacím iPhonem Duo

- Apple si dával na čas, ale skládací iPhone Duo je konečně tady a už za dva týdny se začne prodávat
- Zeptali jsme se přímo u zdroje, proč s představením tak otálel a jaké konstrukční výzvy se během vývoje objevily
- Odpovídal nám přitom viceprezident pro hardware Tom Marieb, pravá ruka nového šéfa Johna Ternuse
Apple se do světa skládacích telefonů pustil až letos, přestože konkurence podobná zařízení prodává už 7 dlouhých let. Co tedy Applu trvalo tak dlouho? Na tuto otázku jsme se přímo zeptali Toma Marieba, viceprezidenta hardwarového inženýrství Applu a pravou ruku současného šéfa Johna Ternuse. Jeho odpověď ukazuje, že problém nebyl v jedné konkrétní součástce. Apple chtěl skládací iPhone navrhnout tak, aby od začátku působil dospěle.
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Apple: iPhone Duo musí působit jako náš produkt
Při rozhovoru jsme se Toma Marieba, který v Applu vede hardwarové inženýrství, zeptali na rovinu: Co Applu trvalo tak dlouho a jaký byl největší technický problém, který musel při vývoji skládacího iPhonu Duo vyřešit? Odpověď je možná zajímavější, než kdyby jednoduše ukázal na pant nebo displej.
Apple podle něj hledal správný recept. „Chtěli jsme zajistit, aby zkrátka působil jako produkt od Applu,“ vysvětlil Marieb. Podle jeho slov proto vývoj provázelo velké množství různých návrhů a iterací. Apple zkoušel různé tvary a velikosti a hledal kombinaci, která by dávala smysl nejen technicky, ale také při samotném používání telefonu.
Klíčovým problémem se nakonec ukázal být mimo jiné poměr stran vnitřního a vnějšího displeje. Apple se při návrhu inspiroval také iPadem a snažil se najít takové proporce, aby přechod mezi vnějším a vnitřním displejem působil přirozeně. Právě to je důležitý detail. U skládacího telefonu totiž nestačí jednoduše vzít klasický smartphone, rozpůlit ho a dovnitř přidat větší displej. Výrobce musí rozhodnout, jak má telefon fungovat v zavřeném stavu, jak se má chovat po otevření a jak spolu oba displeje a software spolupracují.
„Zkoušeli jsme mnoho různých tvarů, mnoho různých velikostí,“ popsal Marieb. Až ve chvíli, kdy Apple dospěl k současné podobě, měl podle něj pocit, že konečně našel koncepci telefonu, kterou by chtěl sám používat a který chce nabídnout zákazníkům.
Největší výzva? Displej
Výzvou na plátně byl hlavně poměr stran, což nastínil i Ternus během představení iPhonu Duo zkraje září. Marieb však během našeho rozhovoru otevřel i další téma, a sice největší konstrukční překážky. Marieb označil vývoj displeje za část, která Applu přinesla nejvíce problémů. Jedním z nich bylo samozřejmě to, jak co nejlépe vyřešit typický problém skládacích telefonů – viditelný přehyb v místě ohybu displeje.
Apple zároveň chtěl, aby byl obraz po celé ploše displeje konzistentní a uživatel měl k dispozici plnou paletu barev bez rušivých rozdílů. Tím ale práce neskončila. Apple u iPhonu Duo použil kameru ukrytou pod displejem. Marieb přiznal, že její integrace byla další významnou inženýrskou výzvou.
Princip je přitom poměrně jednoduchý, ale jeho provedení nikoliv. Displej musí v místě kamery propustit dostatek světla k obrazovému snímači, zároveň ale musí pixely stále fungovat tak, aby uživatel kameru pokud možno vůbec nevnímal. Apple proto řešil, jak rozmístit pixely displeje tak, aby skrz ně prošlo dostatek světla pro kameru. Výsledkem má být kamera, kterou je při běžném používání velmi obtížné spatřit.
Nejde samozřejmě o nijak průkopnický krok, například Samsung obdobnou technologii u vnitřní selfie kamerky nasadil již u modelu Galaxy Z Fold 5. Hned napřesrok ale od ní ustoupil, protože obrazová kvalita byla horší, než se očekávalo. Zeptali jsme se proto také na to, zda Apple plánuje u této technologie zůstat i v dalších generacích. Marieb byl pochopitelně zdrženlivý a odmítl komentovat budoucí produkty. Řekl ale, že Apple je s výsledkem současného řešení velmi spokojený.
Roky pozorování a vývoje
Z Mariebových slov nevyplývá, že by Apple čekal na jednu konkrétní technologii, která by konečně umožnila vyrobit skládací telefon s logem nakousnutého jablka. Spíše dlouho hledal kombinaci hardwaru, proporcí displejů a softwarového prostředí, která by podle jeho představ dávala dohromady jeden konzistentní produkt. Vývoj tak podle Applu nebyl otázkou jediného průlomu, ale opakovaného zkoušení různých variant, jejich testování a postupného dolaďování.
A možná právě to je důvod, proč Apple do této kategorie vstoupil později než jeho konkurenti. Zatímco jiní výrobci mohli experimentovat s různými konstrukcemi a postupně je vylepšovat, Apple si podle všeho chtěl počkat na okamžik, kdy bude mít pocit, že skládací iPhone už není pouze technologickou demonstrací. Nehledě faktu, že 7 let pozorování přešlapů konkurence vám dá slušnou porci informací o tom, jak by měl vypadat ideální produkt.
Ze zhruba 3 hodin, během kterých jsme si mohli nejnovější iPhone Duo krátce po představení vyzkoušet, i odnášíme pocit plnohodnotného zařízení, dospělého telefonu, nikoliv nulté generace. Až plnohodnotná recenze však odhalí ty hlavní výhody, ale i nevýhody skládacího iPhonu.