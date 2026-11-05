iPhone Duo recenze: k dokonalosti tak blízko, a přece tak daleko

- První skládací iPhone Duo není až tak unikátní, přesto jde ve své kategorii o skoro perfektní zařízení
- Má mistrné zpracování, výborné displeje a potěší i výkonem či výdrží na baterii
- Vaz mu lámou hlavně aplikace, které kvůli liknavosti vývojářů nejsou pro dva displeje připravené
- K tomu není levný, v českých obchodech se prodává od 54 990 korun za 256GB variantu
Trh s chytrými telefony se před pár lety rozštěpil. Klasické „placky“ dostaly alternativu v podobě skládacích smartphonů, jejichž hlavní ideou bylo nabídnout smartphone i malý tablet v jednom balení. Že jste o tom nikdy neslyšeli? Pokud patříte ke skalním fanouškům společnosti Apple, je to dost dobře možné. Výrobce iPhonů totiž na tento trend nasedl letos, kdy představil svou první skládačku – iPhone Duo.
Design a zpracování8.3/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava8.5/10
Fotoaparát a video7.4/10
Výdrž baterie8.5/10
Klady
- precizní titanová konstrukce
- vynikající displeje (a nanotextura)
- výkon na vše potřebné
- stabilní softwarová podpora
- solidní výdrž baterie
- práce se dvěma okny
Zápory
- spousta aplikací zatím není optimalizovaná
- chybí Face ID
- průměrné fotoaparáty
- větší rozměry & vyšší hmotnost
- vysoká pořizovací cena
- problém s MagSafe doplňky
Sedm let od představení prvního Galaxy Foldu od Samsungu Apple pozoroval trh, dogmaticky bojoval se svým vlastním perfekcionismem. Okoukané zkušenosti od konkurence pak firma hodila do kotle a navařila hotový produkt. Výsledkem je extrémně kvalitní skládací smartphone, v jistém slova smyslu ale také iPhone jako každý jiný. Přesto má k dokonalosti daleko, Apple totiž zradilo něco, co ani vlastně nemá pořádně ve svých rukách…
Cena ale rozhodně není zlá. Jasná věc, nejvyšší paměťová verze vyjde na 91 tisíc korun, což za telefon je poněkud hodně. Základní varianta s 256GB úložištěm však vyjde na 54 990 korun, s výkupním bonusem pak ještě o 2 tisíce levněji. A to už je cena, za kterou své vlajkové skládačky prodává třeba i korejský Samsung.
Obsah balení
Apple se ani v případě svého nejdražšího iPhonu nevydává cestou bohatého příslušenství. V krabičce najdete samotný telefon, nabíjecí kabel USB-C a nezbytnou dokumentaci. Nabíjecí adaptér chybí, stejně jako ochranné pouzdro. To si případně musíte dokoupit samostatně. Oficiální produkce Applu počítá se dvěma: barevným plastovým a pak knížečkovým obalem Folio se stojánkem, navíc z atraktivního materiálu TechWoven. Cenově se hýbeme od 2 do 3,5 tisíce korun, značky jako Epico či PanzerGlass to ale umí i za méně.
Nechybí ani energetický štítek vycházející z regulace Evropské unie, ze kterého se dozvíme, že iPhone Duo má energetickou třídu A, odolnost třídy B, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 51,5 hodiny, což je vlastně srovnatelné s výdrží menšího iPhonu 18 Pro.
„iPhone Duo“ proboha proč…
Název je veskrze pitomý, nešikovný, to si nemusíme nalhávat. iPhone Duo zní trochu jako označení akčního balíčku dvou telefonů nebo nějaké levnější produktové řady, nikoli jako jméno technologické vlajkové lodi za 55 tisíc korun. Apple se zkrátka ocitl v poněkud nepříjemné situaci: označení Fold už má dávno obsazené Samsung a použít jej by v Cupertinu neprošlo. Zvolil proto přízvisko „Duo“ a celý marketing postavil na tom, že kupujete vlastně dva iPhony. Zajímalo by mě ale, jak se firma popere s druhou generací; uznejte, že „iPhone Duo 2“ zní snad ještě hůř…
První Apple skládačka
Naživo je iPhone Duo ještě zajímavější než na produktových fotografiích. Apple se rozhodl pro konstrukci připomínající cestovní pas, která po zavření nabízí relativně kompaktní zařízení, po rozevření ale odhalí velkou obrazovku. Dlužno připomenout, že stejnou cestou se již před ním vydal Huawei i Samsung.
V tomto ohledu iPhone Duo neoplývá žádnou závratnou originalitou, oproti své úhlavní konkurenci dokonce ztrácí. Tak například: jde sice o nejtenčí iPhone v historii, v otevřeném stavu má tloušťku pouhých 5,2 milimetru, po zavření se dostává na 11,3 milimetru. K tomu váží závratných 254 gramů. Samsung Galaxy Z Fold 8 se stejným form-faktorem má v pase jen 4,5 milimetru, respektive 9,7 milimetru a váží jen 201 gramů. Jak říká klasik: 5 deka sem, 5 deka tam.
Kromě buclatých – či kulantně řečeno robustních – rozměrů ale iPhone Duo exceluje svým dílenským zpracováním. Konstrukce sází na titanový rám z materiálu Grade 5, skleněná záda a ochranné sklo Ceramic Shield 2 na vnější obrazovce. Apple si dal záležet také na samotném pantu, který tvoří více než stovka drobných komponent. Při otevírání nabízí příjemný odpor, pohyb je plynulý a obě poloviny do sebe při zavření přirozeně zapadnou. Telefon navíc dokáže zůstat v různých úhlech rozevření, takže jej lze přetavit ve stojánek v rozličných polohách.
Rozměry iPhonu Duo vs. konkurence
- iPhone Duo – 164,6 × 117,8 × 5,2 mm (rozložený), 84,1 × 117,8 × 11,3 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 8 – 123,9 × 161,4 × 4,5 mm (rozložený), 81,9 × 123,9 × 9,7 mm (složený)
- Xiaomi 18 Fold – 117,8 × 163,8 × 5 mm (rozložený), 83,6 × 117,8 × 10,7 mm (složený)
- Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený), 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
Právě pant je jedním z detailů, na kterých je vidět, že Apple nechtěl pouze vyrobit skládací telefon, ale skutečně promyslel jeho používání. Zařízení nepůsobí křehce a při běžné manipulaci nemáte pocit, že musíte zacházet v rukavičkách. Navíc je iPhone Duo opatřen certifikací odolnosti IP68, takže zvládne i 30minutové ponoření do vody a přiměřeně prašné prostředí. K něčemu se vám ale přiznám: na pláž jsem si jej radši nevzal, písek umí skládačky fatálně pozlobit.
Oproti prémiovým iPhonům došel z hlediska ovládacích prvků zásadních změn. Na pravém boku se nachází zamykací tlačítko a v něm integrovaná čtečka otisků prstů Touch ID a pod ním ovládání fotoaparátu Camera Control. Ano, nejde o překlep, Apple kvůli konstrukčním překážkám vynechal Face ID.
Dává to smysl, protože kvůli přítomnosti dvou displejů by musel Apple nasadit hned dva skenery obličeje (venku a uvnitř), což se zatím nepovedlo nikomu. Touch ID tedy představuje jedinou možnost. Případně by se dalo Face ID nasadit na vnější displej a na vnitřní ponechat Touch ID, ale tenhle plán zřejmě u inženýrů v Cupertinu neprošel. Čtečka je naštěstí relativně přesná a rychlá, i když ne tak bezpečná. Pokud nosíte na ruce Apple Watch, můžete si navíc nastavit odemykání iPhonu z nich a nemusíte čtečku ani používat. Takový malý tip.
Dva úplně odlišné displeje
Právě displeje jsou hlavním důvodem, proč si jakýkoliv skládací telefon pořizovat. iPhone Duo nabízí vnější 5,4″ panel Super Retina XDR a po rozevření také 7,6″ vnitřní obrazovku. Obě využívají technologii OLED, adaptivní obnovovací frekvenci ProMotion až 120 Hz a maximální venkovní jas až 3 000 nitů. Jen pro srovnání, nový iPad mini má velmi podobné rozměry jako skládací iPhone a disponuje 8,5″ obrazovkou.
Vnější displej je dostatečně velký na běžnou práci s telefonem. Zvládnete na něm komunikaci, navigaci, fotografování i konzumaci obsahu. Přestože jde o menší obrazovku, nepůsobí vyloženě stísněně. Některé prvky systému ale zabírají poměrně dost místa, k čemuž se ještě dostanu v kapitole o softwaru. Tak jako tak ale stačí pár dní s iPhonem Duo, aby vám pak všechny normální telefony přišly jako nesnesitelné nudle. Cit pro zvyk, to je obrovský kolorit všech skládacích smartphonů.
Po otevření se dostáváme do úplně jiné ligy. Sedm a půl palce nabízí dostatek prostoru pro čtení, sledování videí, práci s dokumenty i multitasking. Poměr stran 1,4:1 navíc působí přirozeněji než u některých konkurenčních skládacích telefonů s protáhlejší konstrukcí. Obsah se mezi oběma obrazovkami přenáší plynule a při rozevírání telefonu jej doprovází efektní animace.
Největší technologickou zajímavostí je ovšem matná nano-textura vnitřního displeje. Ta výrazně omezuje odlesky a současně opticky potlačuje přehyb uprostřed obrazovky. Ten samozřejmě úplně nezmizel, ale v běžném používání jej budete hledat opravdu obtížně. Nejméně patrný je okamžitě po vybalení z krabičky, po týdnu či dvou už se projeví víc. Je to ale zbytečná bouře ve sklenici vody – uživatel ho po pár dnech stejně přestane registrovat, tím spíš, když je takhle málo patrný.
Při prvním seznámení mě nadchl také samotný povrch. Obrazovka působí skoro jako papír, prsty po ní příjemně kloužou a otisky nejsou tolik viditelné. Matná úprava má ale i své stinné stránky. Ve srovnání s klasickým lesklým OLED panelem mohou barvy působit o něco méně sytě a černá nemusí být tak dokonale hluboká.
Jde o daň za výrazně nižší odrazivost, kterou si ale užijete prakticky ihned – ať už jste venku na přímém slunci, nebo v interiéru pod zářivkami. Pokud máte s touto technologií zkušenost z iPadu či MacBooku, jistě víte, o jak praktickou vychytávku jde. Obě obrazovky navíc podporují funkci Always-On a s nejnovější aktualizací iOS také stylus Apple Pencil (USB-C).
Výbava & výkon
Srdcem iPhonu Duo je čipset Apple A20 Pro vyrobený 2nm technologií. Doplněný je 12 GB operační paměti a podle zvolené varianty také 256GB až 2TB úložištěm. Jde o stejnou výkonnostní kategorii, jakou očekáváme od nejvyšších modelů iPhonů a důležité je, že ani složitější skládací konstrukce novince neubírá na výkonu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (rozložený), 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (složený), hmotnost: 254 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4 883 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Zajímavější než samotný čip je ale chlazení. Skládací konstrukce nabízí méně prostoru pro klasické odvádění tepla, Apple proto použil odpařovací komoru a upravenou vnitřní architekturu. Čip a paměť jsou navíc uspořádány tak, aby se teplo efektivněji odvádělo směrem k chladicímu systému. Výrobce slibuje až o 35 % vyšší dlouhodobý výkon ve srovnání s iPhonem 17 Pro.
V praxi se telefon nezadýchá ani při náročnějším používání. Multitasking, přepínání mezi aplikacemi, střih videa i graficky náročné hry zvládá s přehledem. Právě velká vnitřní obrazovka je pro hraní neobyčejně příjemná a výkonu má zařízení dostatek i při dlouhodobější zátěži.
|Benchmark
|iPhone Duo
|Samsung Galaxy Z Fold 8
|iPhone 18 Pro
|Honor Magic V6
|Geekbench 6 – Single Core
|4 623 bodů
|3 419 bodů
|4 691 bodů
|3 558 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|12 137 bodů
|8 402 bodů
|12 471 bodů
|9 880 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|6 784 bodů
|6 459 bodů
|7 882 bodů
|6 653 bodů
|AnTuTu 11
|3 023 514 bodů
|2 947 517 bodů
|3 298 881 bodů
|2 473 384 bodů
Z konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ani NFC. Apple nasadil také vlastní bezdrátový čip N1 a modem C2, které známe již z iPhonů 18 Pro a Pro Max. Samozřejmostí je podpora MagSafe a satelitních funkcí, mezi které patří nouzová komunikace nebo sdílení polohy. Počítat je ovšem nutné výhradně s eSIM, fyzický slot na SIM kartu zde nenajdete.
Baterie a nabíjení
Skládací konstrukce představuje pro baterii poměrně velkou výzvu. Apple proto, stejně jako konkurence, použil dvojici akumulátorů, které se nacházejí v obou polovinách zařízení a prostřednictvím vlastního řízení fungují jako jeden celek. Jejich celková kapacita činí 4 883 mAh. Sympatickým detailem je možnost si v nastavení zkontrolovat kondici a dobíjecí cykly obou akumulátorů – můžete například sledovat, jestli vám jedna polovina nedegraduje rychleji než ta druhá.
Výrobce slibuje až 44 hodin přehrávání videa při používání vnějšího displeje, respektive 31 hodin při využití vnitřní obrazovky. V běžném režimu, kdy se obě obrazovky střídají, má telefon zvládnout až 24 hodin používání. To vám o reálné výdrži zase tolik neřekne. Naše testování ale potvrzuje příznivou realitu. iPhone Duo rozhodně není ořezávátko, zařadil se v ohledu skládaček mezi ty nejlepší: jen s mírným odříkáním zvládne dva dny, v plném zápřahu se nemusíte bát, že byste jej vybili za odpoledne. Stabilně jsem při náročnějším testování končil večer se 40 % paliva v nádrži, a to jsem se snažil používat vyváženě jak vnější, tak vnitřní displej.
|Naměřená rychlost nabíjení 96W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|13 minut
|25 minut
|43 minut
|65 minut
Nabíjení probíhá přes USB-C a podporováno je také bezdrátové MagSafe. S dostatečně výkonným adaptérem lze podle Applu doplnit 50 % kapacity přibližně za 25 minut. My pro tyto účely použili 96W nabíječku k MacBooku Pro, uznávám ale, že většina bude dobíjet základní 20W adaptérem, a tam takovou rychlost nedosáhnete.
Pokud máte plné kapsy bezdrátových powerbanek s MagSafe připojením, asi se vás při pokusu o jejich připnutí na iPhone Duo zmocní hořkost. Fungují, telefon nabíjí, ale ergonomicky jde o peklo. Telefon je kratší než snad všechny aktuálně dostupné powerbanky, tudíž se v kombinaci s nimi nedá pohodlně používat. To samé platí i o peněžence MagSafe Wallet, kterou vyrábí jak Apple, tak plejáda dalších výrobců. Holt budeme muset počkat, až chytré hlavy vymyslí speciální sadu příslušenství i pro iPhone Duo. Pro vás to bohužel znamená nebetyčný diskomfort, anebo nutnost vypláznout další tisíce korun za příslušenství, které už vlastně máte doma.
Ohebný iOS zradily aplikace
Apple se rád chlubí prací na hardwaru. Jak už zaznělo, iPhone Duo je skutečně mistrně zpracované zařízení. Velkou výkladní skříní produktů firmy z Cupertina však byl dlouhou dobu software; vzpomeňte na magické floskuli o syntéze hardwaru a softwaru. U iPhonu Duo to ale trochu drhne – jinými slovy, představovali jsme si to trochu jinak.
Nejprve ale k tomu, co se jednoznačně povedlo. Při otevření telefonu se obsah plynule přesune na vnitřní displej a rozhraní se přeuspořádá. Některé ovládací prvky se přesouvají do boční části, kde jsou lépe dostupné palcem (tedy pokud nejste levák). Dock s aplikacemi se nachází na pravé straně a stavová lišta dostala zcela novou podobu. Na první pohled jde o drobnosti, ve výsledku ale výrazně ovlivňují používání.
Nejdůležitější novinkou je konečně plnohodnotnější multitasking. Na vnitřním displeji lze spustit dvě aplikace vedle sebe, což na iPhonu nikdy možné nebylo. Můžete tak například pracovat s prohlížečem a u toho mít otevřenou poštu, galerii, prakticky cokoliv. Velmi praktická je možnost uložit si dvojici aplikací a později ji otevřít společně. Pokud aplikace pro přehrávání videa podporuje plující okno s videem, můžete vlastně používat dvě aplikace najednou a u toho sledovat film či seriál.
I tato vítaná novota má ale své hranice. Zaprvé nemůžete otevírat dvě instance stejné aplikace, takže zapomeňte na dvě okna Safari nebo Chromu; tuto funkci si Apple schovává pro iPadOS, kde je k dispozici. Dále: dvě aplikace můžete používat vedle sebe, ale nikoliv nad sebou. Jedinou výjimkou jsou aplikace na přehrávání videí, kde si můžete nahoru „pinknout“ video a pod tím pracovat s jinou aplikací. Funguje to u Netflixu, YouTube, iVysílání, prakticky u všeho, co vás napadne.
K čemu velký rozkládací displej?
- Multitasking: Díky funkci Split View lze vedle sebe zobrazit dvě aplikace – třeba prohlížeč a poznámky, e-mail a kalendář nebo chat a mapy.
- Práce s dokumenty: Větší plocha se hodí pro čtení PDF, úpravy tabulek, prohlížení prezentací i práci s delšími texty.
- Pohodlnější čtení a prohlížení webu: Webové stránky, sociální sítě i online magazíny nabídnou více prostoru a méně nutnosti posouvat obsah.
- Video a zábava: Displej s úhlopříčkou 7,6″ je ideální na sledování filmů, seriálů nebo videí, zejména pak hraní her.
- Fotky a úpravy: Na větší ploše se lépe prohlížejí snímky, vybírají nejlepší záběry a upravují fotografie.
- Videohovory: Větší obrazovka usnadňuje sledování protistrany a současné používání dalších aplikací.
Ta největší hořkost ale spočívá v optimalizaci aplikací pro používání na specifickém poměru stran vnějšího a vnitřního displeje. Dobrá polovina těch nejoblíbenějších aplikací buď není optimalizovaná vůbec, nebo velmi chabě. Neopakuje se zde sice obludné roztažení obsahu do šířky, jako u Galaxy Z Fold 8, nicméně o moc lepší to není, protože většinou dostanete černý pruh po pravé straně při zavřeném displeji a masivní efekt letterboxingu při otevřeném displeji.
Mnoho aplikaci při používání na flexibilním displeji jen kopíruje poměr stran z iPhonu 18 Pro, takže máte po stranách nevzhledné pruhy. Týká se to například: George České spořitelny, PID Lítačka, Bolt i Uber, Wolt, LinkedIn, aplikace Můj vlak Českých drah, Alza, věrnostní aplikace jako Lidl Plus nebo Moje DM, dovážková služba Rohlík a výjimkou nejsou ani streamovací aplikace, jako Prima+, Oneplay nebo SkyShowtime. A výčet ani zdaleka není u konce, protože celá řada aplikací – třeba Gmail – jen roztahují obsah do stran, což má k ideální optimalizace rovněž daleko.
A teď přijde ten největší gól. Vzpomínáte na červnovou konferenci WWDC27? Apple zde o skládacím iPhonu neřekl ani slovo, přesto vypustil vývojářský kit pro responzivní optimalizaci aplikací. Vývojáři tedy měli čas od června navrhnout pro chystanou jablečnou skládačku své aplikace, respektive překopat jejich kód. Zkraje listopadu plejáda těch důležitých stále chybí. Jeden příklad za všechny – Google Mapy, nejpoužívanější mapová aplikace na světě, obdržela update pro iPhone Duo až na začátku listopadu. Smutné, nepochopitelné.
Právě podpora vývojářů bude pro dlouhodobý úspěch iPhonu Duo zásadní. Apple může připravit sebelepší hardware a systém, ale pokud vývojáři své aplikace neupraví, potenciál velké obrazovky zůstane nevyužitý. Je mi líto, ale jak říká okřídlené rčení: jsou to právě aplikace, které dělají ze smartphonů chytré telefony.
Fotoaparát jako (ne)priorita
Fotoaparát je oblast, ve které musel Apple udělat nejvíce kompromisů. A je to trochu paradoxní, protože u telefonu za bezmála 55 tisíc korun by kdekdo očekával výbavu odpovídající nejvyšším modelům řady Pro. Jenže skládací konstrukce si vybírá svou daň. Co výrobce mohl, to zrecykloval ze starších modelů:
- Hlavní – Sony IMX 904, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF)
- Přední – neznámý čip, rozlišení 12,1 Mpx, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Přední vnitřní – neznámý čip, 4,4 Mpx, clona f/1.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 22 milimetrů, ukrytá pod displejovým panelem.
Na zadní straně najdeme dvojici 48Mpx snímačů. Hlavní Fusion kamera disponuje světelností f/1.6, optickou stabilizací posunem snímače a podporuje také 2× přiblížení v optické kvalitě. Tušíte správně, jde o stejný hlavní snímač, který Apple použil naposledy u iPhonu 17 nebo iPhonu Air. Druhým fotoaparátem je 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120 stupňů, který je naštěstí stejný jako u iPhonu 18 Pro. Selfie kamerka je jakýsi hybrid, nejde totiž o nový 18Mpx snímač, přesto disponuje čtvercovou konstrukcí a je možné s ní pořizovat široká selfíčka při držení na výšku.
Fotosestava nového iPhonu Duo tak připomíná, s odpuštěním, Frankensteinovo monstrum. Hlavní fotoaparát nicméně podává velmi dobré výsledky. Fotografie mají dostatek detailů, přirozené barevné podání a solidní dynamický rozsah. Dobře si vede také za horšího světla, kdy pomáhá kombinace většího snímače, světelné optiky a stabilizace. Širokoúhlý fotoaparát pak nabízí slušnou kresbu a možnost zachytit rozsáhlejší scény, případně fotografovat makro snímky.
Samostatný teleobjektiv ovšem chybí. A to je za mě největší fotografický kompromis celého zařízení. Dvojnásobné přiblížení vzniká výřezem z hlavního snímače, nikoli prostřednictvím samostatné optiky. Na běžné fotografování to stačí, pokud ale rádi fotíte vzdálenější objekty, koncerty nebo portréty s delší ohniskovou vzdáleností, budete postrádat flexibilitu iPhonu 18 Pro. A to prakticky hned po pár dnech používání.
Focení s iPhonem Duo je celkem zábava, bavila mě možnost si snímky okamžitě zobrazit na větším displeji. Nicméně o to víc se po krátkém ohledání projeví nedostatky, hlavně šum a absence hloubky ostrosti. Obecně platí spíše o „casual mobilní foťák“, podobně jako u iPhonu Air. Napadl mě ještě příměr ke kameře u iPadu, ale to by bylo už moc kruté – zase tak hrozné to není, ale kvalita snímků míří spíše na méně náročné foto-maniaky.
Přední fotoaparáty jsou hned dva. Na vnější straně najdeme 12Mpx Center Stage kameru, která umí automaticky upravovat výřez a přizpůsobovat kompozici podle počtu lidí v záběru; Apple tomu říká Center Stage. Na vnitřním displeji je pak 4,4Mpx kamera ukrytá pod zobrazovacím panelem. Ta slouží především pro videohovory FaceTime, nikoli pro pořizování reprezentativních selfie. Má extrémně nízké rozlišení a i za dobrého světla si hodně vypomáhá AI post-processingem. Lepší je pořizovat selfíčka hlavní sestavou s otevřeným vnějším displejem, ale víme, že to u skládacích telefonů není vždy ergonomicky přívětivé.
Video patří tradičně k silným stránkám Applu. iPhone Duo zvládá záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu (zpomalený záběr), případně při 60/30 fps za běžného stavu, podporuje Dolby Vision HDR a nabízí také pokročilejší práci se zvukem prostřednictvím funkce Audio Mix. Novinkou je rovněž možnost dodatečně aplikovat efekt filmového rozostření na běžně natočené video.
Druhý pohled od
Přidáme ještě druhý pohled od našeho šéfredaktora Jirky Hrmy, který Duo také aktivně používá. Rozhodně to ale nebyla láska na první pohled, naopak:
Zhruba dvě hodiny po vybalení iPhonu Duo a aktivaci eSIM, kterou jsem společně s dalšími daty přehrával z iPhone Air, jsem měl chuť vrátit se zpět. Opravdu to nebyl zrovna příjemný start, protože jsem se potýkal s něčím, na co u Applu jednoduše nejsem zvyklý. Nejvíc mě zaskočilo, kolik aplikací si neumělo poradit s nezvyklým formátem displejů. Potíže s rozložením jsem viděl na malém vnějším displeji i na vnitřním ohebném panelu s poměrem stran 4:3 – ano, mám na mysli ten otravný černý pruh.
A překvapivě se to týkalo i aplikací samotného Applu. Například jejich oficiální appka Apple Store nebyla optimalizovaná ani v době vydání recenze. Že narazím na nepřizpůsobené aplikace od vývojářů třetích stran, jsem čekal. Že mezi nimi bude i aplikace obchodu od Applu, mě překvapilo. Ještě navíc, když ji v telefonu najdete předinstalovanou při prvním spuštění.
Zpočátku jsem měl pocit, jako kdyby Apple udělal telefon s Androidem. Ten pocit ve mně vyvolávaly hlavně nedotažené nabídky a ovládací prvky, které se v některých aplikacích překrývaly. U iPhonu jsem zvyklý, že ho nastavím a začnu používat. Nabídky dávají smysl, tlačítka mají svoje místo a nad rozhraním nemusím přemýšlet. U Dua mi tahle samozřejmost od začátku chyběla. Přesto jsem mu chtěl dát šanci.
Po přechodu z iPhonu Air jsem okamžitě pocítil i vyšší hmotnost. Hodně také záleží na rozložení váhy a umístění těžiště. Když vezmu do ruky iPhone 18 Pro Max, který váží o pět gramů méně než Duo, působí vyváženěji a drží se mi jistěji. Po pár dnech jsem si na těžiště Dua zvykl, avšak při chůzi se pořád musím vzdávat jednoho ze svých návyků. Běžně jsem zvyklý vytáhnout telefon a jednou rukou vyřídit, co potřebuji. S Duem mám kvůli jeho hmotnosti a vyvážení větší obavu, že mi vyklouzne, a při jeho vysoké ceně se mi to riskovat nechce. I v zavřeném stavu ho proto raději jednou rukou pevně držím a druhou ovládám. Při ovládání jednou rukou pomáhá režim, který přibyl v betaverzi iOS 27.3. Ten umožňuje posunout obsah na displeji k levému či pravému okraji, abyste na něj lépe dosáhli při držení v jedné ruce.
Po pár dnech používání jsem si nicméně na Duo zvykl a začal nacházet i řadu benefitů, především pak ve spojení s větším vnitřním displejem. Řada aplikací od vývojářů třetích stran má s rozložením pořád potíže, ale věřím, že se to v dalších týdnech a měsících postupně zlepší. A už jsem si na něj zvykl tak, že se mi teď používá příjemně, byť v ruce zkrátka působí trochu jinak než klasický iPhone.
Nejvíc si nejsem jistý aplikacemi k méně rozšířenému příslušenství, třeba k termostatům nebo chytrým termostatickým hlavicím. Některé z nich vývojáři aktualizují jen zřídka, takže bych se nedivil, kdybychom na přizpůsobení rozhraní pro Duo u části z nich čekali rok nebo dva. Připomíná mi to nástup iPhonu X v roce 2017, kdy se kolem nepřizpůsobených aplikací zobrazovaly černé okraje.
Kritika, která se na Duo po uvedení snesla kvůli optimalizaci, je podle mého názoru zcela oprávněná. Je škoda, že Apple před startem prodeje víc nezapracoval na spolupráci s vývojáři třetích stran. Slack a Netflix ukazují, jak dobře mohou aplikace na velkém displeji fungovat. O to víc zamrzí, že třeba Gmail a Chrome v době psaní recenze pořád nemají rozhraní přizpůsobené pro Duo.
I přes počáteční neshody a výše popsané výhrady je podle mě iPhone Duo jako celkem povedený telefon. Největší smysl dává, pokud budete velký vnitřní displej pravidelně využívat. Jestli většinu věcí vyřídíte na vnějším displeji, s klasickým iPhonem určitě budete spokojenější. Jakmile ale Duo rozevřu, mám v ruce takový iPad Mini „mini“. Práce na něm je pohodlná a možnost kdykoli si telefon rozevřít a získat víc místa je pro mé použití nesmírně praktická. Až se rozhraní přizpůsobí ve většině běžně používaných aplikací, bude se mi na něm pracovat ještě líp.
Závěrečné hodnocení
iPhone Duo je přesně tím produktem, na který jsme od Applu čekali dlouhých 7 let. Firma si dala načas, pozorovala konkurenci a nakonec představila skládací telefon, který v mnoha ohledech působí jako hotový, promyšlený produkt. Konstrukce je mimořádně precizní, pant funguje skvěle, vnitřní displej s matnou nanotexturou patří k tomu nejlepšímu, co dnes ve světě skládaček najdete, a ani po stránce výkonu či výdrže nemám zásadní výhrady. Tohle je zkrátka mistrně zhotovený kus hardwaru, který v ruce působí jako prémiové zařízení za každou korunu.
Jenže právě tady se dostáváme k největšímu paradoxu iPhonu Duo. Apple zvládl téměř perfektně vyrobit skládací telefon, ale nedokázal zajistit, aby se jako skládací telefon také používal. Největší slabinou totiž nejsou samotné displeje ani něco tak banálního jako jejich přehyb, nýbrž aplikace, které na nich často vypadají jako nechtěný kompromis.
Část vývojářů se na nový formát připravila, většina ale stále nabízí rozhraní převzaté z klasického iPhonu, jen s černými pruhy po stranách nebo nepřirozeně roztaženým obsahem. A to je u zařízení, jehož hlavním argumentem je právě velká vnitřní obrazovka, poměrně zásadní problém. Apple může mít sebelepší hardware, promyšlený iOS a výkonný čipset, jenže podobu aplikací třetích stran nemá plně pod kontrolou.
Pro koho je iPhone Duo určený?
Apple to vlastně řekl docela jasně: iPhone Duo má spojit dva světy – klasický smartphone a menší tablet. V praxi ale záleží na tom, jestli dokážete jeho velkou obrazovku skutečně využít. Hardwarově jde o mimořádně povedenou skládačku, jenže ne všechny aplikace jsou na nový formát připravené.
- Technologičtí nadšenci: Pokud vás baví nové koncepce, špičkové zpracování a chcete mít v kapse něco, co se jen tak nevidí.
- Ti, kteří chtějí iPhone a iPad v jednom: Velký vnitřní displej se hodí na čtení, sledování videí, práci s dokumenty i multitasking. Pokud často cestujete a nechcete s sebou nosit další zařízení, může jít o zajímavou (leč drahou) alternativu.
- Multitaskeři: Split View umožňuje mít dvě aplikace vedle sebe a rychle mezi nimi přecházet. Potenciál je velký, jen je potřeba počítat s tím, že ne všechny aplikace jsou pro vnitřní displej dobře optimalizované.
Právě zde se ukazuje, že skládací telefon není jen o tom přidat druhý displej a upravit systém. Potřebuje také ekosystém aplikací, které dokážou jeho potenciál využít. A ten zatím není připravený tak, jak bych od Applu očekával. Je to o to větší škoda, že když narazíte na dobře optimalizovanou aplikaci, případně využijete systémový multitasking, začne iPhone Duo dávat skutečný smysl.
Po tom, co jsem si nový iPhone Duo osahal poprvé v září na novinářském brífinku v Berlíně, jsem na LinkedInu vykřikoval, že nejde o nultou generaci. Opravdu nejde, jde o hotový produkt. Je to první generace, která po hardwarové stránce působí až nečekaně vyspěle. Jenže zatímco samotný telefon už dospěl, aplikace, které by měly jeho velkou obrazovku naplno využít, teprve dohánějí zpoždění. A právě to rozhoduje o tom, zda je iPhone Duo skutečně tak revoluční, jak by si Apple přál.