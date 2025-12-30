Gadget týdne: Epico MagSafe nabíječka s powerbankou do zásuvky má jenom jednu vadu

- Vyzkoušeli jsme další sympatickou novinku české značky Epico
- Jde o cestovní nabíjecí adaptér s funkcí powerbanky i MagSafe
- Chybí pouze indukční nabíječka pro hodinky Apple Watch
V našem novém vydání nepravidelného seriálu Gadget týdne se znovu podíváme na novinku české firmy Epico, jednu z nejzajímavějších vychytávek, kterou výrobce představil na zářijovém veletrhu IFA. Znovu jde o kombinaci několika zařízení určených pro nabíjení vašeho hardwaru, kromě toho jde o naprostou povinnost pro náročnější uživatele, kteří často cestují, ideálně za hranice Evropy.
Nabíječka 3v1 pro světoběžníky
Koncepce tohoto zařízení je jednoduše geniální. Představte si nabíjecí adaptér pro starší notebooky, opravdu velký. Tento adaptér má jeden USB-C výstup, integrovaný USB-C kabel, další odnímatelný USB-C kabel, který navíc funguje i jako pevné poutko, a aby toho nebylo málo, v balení dostanete ještě náhradní koncovky do zásuvky, které lze použít v USA (typ A), Velké Británii (typ G) a v Austrálii nebo v Číně (typ I).
To ale stále není všechno, protože tento „adaptér“ má ještě integrovaný puk pro MagSafe a také vlastní baterii s 10 000 mAh, čili funguje mimo jiné jako powerbanka. Jediné, co Travel UltraPack 3v1 nemá, je indukční nabíječka na Apple Watch.
Samozřejmě nejde o malé zařízení, nicméně díky kombinaci několika funkcí do jednoho produktu by vám měl Travel UltraPack uvolnit místo pro většinu kabelů nebo nabíjecích adaptérů, protože je zastoupí. Hmotnost celého zařízení je bezmála 300 gramů, měří 85 × 85 × 32 milimetrů a je vyrobeno převážně z plastu. To je asi jediná výtka co do designu. U Epica jsme si už zvykli i na kvalitnější materiály, tady je vlastně jen plast, navíc je nabíječka bílá a velmi rychle se umaže nebo ošoupe.
Výkon leda na iPhone…
Travel UltraPack 3v1 celkem zajímavě pracuje s energií, vzhledem k tomu, že kromě USB-C portů má i MagSafe nebo integrovanou síťovou přípojku. Návod k použití říká:
„Hned jak je adaptér v zásuvce 220 V, spustí se nabíjení vestavěné powerbanky a blikající bílé diody zobrazují její rostoucí kapacitu. Po připojení zařízení do elektrické sítě začne nejprve napájet připojené zařízení (např. telefon, tablet). Většina energie je v této fázi směřována právě k tomuto zařízení. Jakmile je zařízení plně nabito, nebo již nevyžaduje tolik energie, nabíječka automaticky přepne a začne nabíjet integrovanou powerbanku.“
Problém je se samotným výkonem. Vzhledem k rozměrům totiž adaptér vypadá, že nabízí výkon minimálně 100 W, ne-li rovnou více. Jenže – pokud budete UltraPack používat jako powerbanku, nabídne maximálně výkon 20 W (z jednoho USB-C), po připojení zástrčky do elektřiny se dostanete na výkon 30 W. MagSafe v obou případech podporuje maximálně 15 W (7,5 W pro starší iPhony).
Cena a dostupnost
Dlužno férově podotknout, že Epico s tímto konceptem nepřišlo první, už půl roku před ním jej nabízel výrobce Mobile Origin. I toto řešení kombinuje 10000mAh powerbanku s nabíjecím adaptérem a MagSafe, zde ale pouze s výkonem 20 W. Trochu novější řešení od značky Swissten má stejné specifikace jako Mobile Origin (nabízí kupříkladu i velké USB-A), ale jako jediný disponuje kromě MagSafe i nabíječkou pro Apple Watch.
Cenově jsou na tom konkurenční zařízení stejně – bez pár kaček za ně zaplatíte 1 200 Kč. Nabíječka s powerbankou v jednom, která sází na trochu vyšší výkon, však vyjde na necelých 1 400 Kč. Kromě 30W nabíjecího výkonu může zaujmout trochu odlišný design a sada opletených kabelů. Pokud ale potřebujete dobíjet i Apple Watch, musíte si nosit vlastní nabíječku.
