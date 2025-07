Gadget týdne: univerzální nabíječka Epico, se kterou můžete procestovat celý svět

Česká značka Epico má v nabídce praktický cestovní adaptér UltraBoost Universal GaN 70W

Nabízí zástrčku pro Evropu, USA, Velkou Británii nebo Asii a výkon až 70 W

Standardně se prodává za 1 699 Kč, občas se ale objeví v akci zhruba o 650 Kč levněji

V našem seriálu Gadget týdne se dnes podíváme na vychytávku pro všechny milovníky cestování, zejména za hranice Evropské unie, kde často narazíte na odlišné zásuvky. Český výrobce Epico nabízí pro tyto účely univerzální adaptér do zásuvky s vysunovacími koncovkami UltraBoost Universal GaN 70W, integrovanými USB porty a vlastním kabelem. Navíc ji můžete využívat i doma pro dobíjení více zařízení z jedné zásuvky.

Cestovní nabíječka Epico

Nejde o běžný adaptér, který byste zasunuli do síťové zástrčky a nabíjeli. Tento spadá do kategorie univerzálních cestovních gadgetů, protože nabízí více síťových koncovek. Konkrétně má integrovanou zástrčku pro Evropu, Velkou Británii, Spojené státy americké, Austrálii a pak univerzální, kterou využijete například v Asii.

Drobnými posuvníky na straně vysunete potřebnou koncovku, tu umístíte do sítě v cílové destinaci vaší dovolené nebo pracovní cesty, a následně můžete do univerzální koncovky na druhé straně umístit z domova přivezenou evropskou nabíječku a nabíjet „jako doma“.

Rozměry přitom nejsou o moc větší než klasická nabíječka na notebook nebo tablet. Hovoříme o zařízení velkém 5,5 × 5,3 × 8,8 cm s hmotností 225 gramů. Přestože se barevná varianta vydává za titan, nabíječka je zhotovena z umělého polykarbonátu.

Nabíjení výkonem až 70 W

Zásuvka z druhé strany než jsou vysunovací nástavce pro mezinárodní použití je pochopitelně univerzální, takže tam můžete vložit libovolně výkonný adaptér, který už vlastníte. Kromě toho můžete využít i kratičký integrovaný USB-C kabel s délkou 70 centimetrů. Ten se hodí i jako nouzové řešení v případech, kdy si zapomenete vzít svůj standardní.

Na spodní straně adaptéru jsou pak ještě 3 USB porty: 1 USB-C s Power Delivery a výkonem až 70 W, plus 2 USB-A s výkonem 30 a 5 W. Úplně přesně je výkon jednotlivých portů popsán v manuálu k zařízení:

Integrovaný USB-C kabílek (C2) – výkon až 55 W

USB-C (C1) – 70 W

USB-A (A1) – 30 W

USB-A (A2) – 5 W

Kombinace výkonu při použití vícero portů najednou je pak následovná:

C1 + C2 = 45 W + 20 W

C2 + A1 = 45 W + 18 W

C2 + (C1 + A1) = 45 W + 15 W

A1 + A2 = 30 W + 5 W

My v redakci jsme adaptér otestovali při cestě do Londýna a následně ještě během týdenního pobytu v New Yorku. Fungoval naprosto spolehlivě – v jeden čas jsem z něj dobíjel MacBook Air, powerbanku, telefon a chytré hodinky. Ani při takto vysoké zátěži nedocházelo k výraznějšímu zahřívání. Díky přijatelným rozměrům i hmotnosti se mi bez problémů vešel do malé kapsy v batohu, takže jsem jej měl neustále po ruce.

Adaptér má samozřejmě pokročilou ochranu proti přehřátí, přetížení, přepětí i zkratu. Součástí balení je i náhradní pojistka pro případ, že by vám ta původní „praskla“.

Tohle šikovné příslušenství od značky Epico nemusíte využívat jen na cestách, ale klidně i doma, protože díky němu z jedné zásuvky zvládnete nabíjet až pět zařízení současně.

GaN adaptér

Galium-nitrid (GaN) je speciální materiál, který se používá místo klasického křemíku v elektronice – hlavně v nabíječkách, měničích a výpočetních čipech.

Má nesporné benefity, je totiž výrazně lehčí, přitom má ale lepší vodivé vlastnosti, lépe přenáší výkon, zároveň lépe vede teplo a zařízení, které jej obsahuje – v tomto případě nabíjecí adaptér – se při práci tolik nezahřívá. Což je celkem klíčové právě u dobíjecích stanic, powerbank nebo klasických nabíječek do zásuvky.

Cena a dostupnost

Cestovní nabíječku Epico UltraBoost Universal GaN 70W není možné pořídit přímo na webu výrobce, nabízí ji však v široké síti prodejců. Běžná cena je 1 699 korun včetně DPH, nicméně největší tuzemský obchod s elektronikou Alza ji prodává s velmi zajímavou slevou. Po omezenou dobu je možné cestovní adaptér pořídit za 1 053 korun včetně daně (sleva 646 korun).

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.