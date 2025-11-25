Gadget týdne: rozkládací cestovní nabíječka Satechi (nejen) pro iPhone, Apple Watch a sluchátka

- Americká značka Satechi nabízí šikovné cestovní řešení pro fanoušky bezdrátového nabíjení
- Jejich rozkládací nabíječka OnTheGo 3-in-1 umí nabíjet mobil, hodinky i druhý telefon či sluchátka
- Cena 2 699 Kč je vyšší, chlubí se ale kvalitními materiály a kabelem v balení
Dnes se v našem seriálu Gadget týdne podíváme na poměrně univerzální nabíjecí řešení – bezdrátovou 3v1 nabíječku OnTheGo 3-in-1 od americké firmy Satechi. Tento model zaujme kombinací výkonu, kompaktního provedení a cestovního zaměření. Na trhu ale určitě není jediný, naopak konkurenční značky podobné příslušenství nabízí s výrazně dostupnější cenovkou.
Cestoní 3v1 nabíječka Satechi
Tato vychytávka patří do v posledních letech stále oblíbenější řady cestovních nabíječek, které zvládají bezdrátově nabíjet až tři zařízení najednou: telefon, hodinky a sluchátka či jiná drobná zařízení podporující Qi. Konkrétní specifikace u Satechi OnTheGo 3-in-1 uvádí 15 W pro telefon (při Qi2 standardu), a 5 W pro hodinky plus 5 W pro sluchátka.
Rozložení je promyšlené: hlavní placka pro telefon, vedle ní plocha pro sluchátka a vyvýšený nebo speciálně tvarovaný modul pro hodinky. Když potřebujete nabíjet, nabíječku rozložíte, při cestování se pak složí do velikosti malého puku. K použitým materiálům patří plast, veganská kůže a silikon – vzhledem k zaměření na cestování jde o kvalitní, ale především lehké materiály. Nabíječka je k mání ve třech barvách: černá, béžová (Sand) a růžová („Desert Rose“).
Výkonnost a kompatibilita
V praxi stačí, že pokud máte telefon podporující standard Qi2 nebo MagSafe (v případě iPhonu), nabíječka poskytne maximum 15 W. Ve chvíli, kdy ale zařízení podporuje jen starší Qi nebo nemá optimální magnetické uchycení, bude výkon nižší, konkrétně 7,5 W. Výrobce doporučuje používat také odpovídající napájecí adaptér s výkonem minimálně 36 W, tedy pokud chcete dosáhnout plného výkonu při nabíjení 15 + 5 + 5 W.
Tento gadget je skvělou volbou pro uživatele, kteří vlastní více bezdrátově nabíjených zařízení – typicky telefon, hodinky a sluchátka, nebo třeba druhý telefon. Zvláště pro cestování, noční stolek na hotelu nebo pracovní stůl je to praktické, protože ušetříte místo a kabely. K této nabíjecí podložce vám stačí pouze jeden.
Cena a dostupnost
Ještě se sluší připomenout, že nabíjecí adaptér není součástí balení, kabel naštěstí ano. Cestovní vychytávka Satechi OnTheGo 3-in-1 však zastíní veškerou konkurenci cenou, bohužel nepříliš pozitivně. Bez ohledu na zvolenou barevnou variantu stojí 2 699 korun.
Obdobné konkurenční řešení od rovněž renomovaných výrobců, jako jsou Mophie nebo české Epico, stojí kolem tisícovky. Ale pozor, nenabízí Qi2, jen Qi 1. generace. Záleží také, kolik jste ochotni připlatit za prémiový design a zpracování. Už na první pohled je zjevné, že když dva dělají totéž, nemusí to být nutné totéž.
Šetřiví zákazníci pak rozkládací cestovní 3v1 nabíječku tohoto typu pořídí i za cenu nižší než 500 korun. A ještě jedna perlička: pokud máte cestu do Číny, já jsem tam kdysi podobnou nabíječku pořídil na tržišti za v přepočtu asi 50 korun. To bych ale se Satechi nerad srovnával, tam dostanete výrazně lepší materiály i celkovou hodnotu produktu.
