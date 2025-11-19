Na nový vzhled Apple Watch si počkáme. Velký redesign přijde až za několik let

- Apple Watch by mohly dostat nový design, jen tak to ale nebude
- Podle všeho si Apple schovává velké změny na představení výročního iPhonu 20
- Ještě předtím bychom se mohli dočkat technologie Touch ID v displeji
Když se zmíní chytré hodinky Apple Watch, patrně každý z nás si je dokáže velmi dobře představit. To především díky tomu, že se jejich design za posledních deset let příliš nezměnil. I když to má své benefity, přeci jen někteří by uvítali alespoň nějakou změnu. Tu má podle všeho Apple v plánu, nicméně pokud na ni netrpělivě čekáte, nejspíše se jen tak nedočkáte. Podle známého leakera Instant Digital gigant z Cupertina nechystá v příštím roce žádný velký redesign.
Velké změny Apple v dohledné době nechystá
V příspěvku na čínské sociální síti Weibo leaker uvedl, že řada chytrých hodinek Apple Watch se v roce 2026 se nebude výrazně lišit, a naznačil, že zásadnějších změn bychom se u hodinek neměli dočkat dříve než koncem roku 2027, kdy má Apple představit výroční iPhone 20. Tato spekulace je nepříjemná především pro ty potenciální zákazníky, kteří se větší designové změny už nemohou dočkat. V srpnu server DigiTimes informoval, že alespoň jeden nový model, který bude uveden na trh v roce 2026, bude mít „významné“ změny v designu, které budou souviset s novými senzory.
To vedlo ke spekulacím, že tyto změny by mohly souviset s vývojem neinvazivní technologie pro monitorování hladiny glukózy v krvi, nicméně tato funkce je podle všeho ještě několik let vzdálená, neboť Apple údajně pracuje na další miniaturizaci. Mark Gurman z agentury Bloomberg také dříve informoval o možnosti redesignu Apple Watch s tenčím pouzdrem a magnetickým uchycením řemínků. Ačkoli Apple Watch Series 10 debutovaly s tenčím pouzdrem, magnetického řemínku jsme se nedočkali.
Uniklý kód naznačuje, že Apple experimentuje s biometrickým ověřením ve formě Touch ID, ale je možné, že by se ověření otisků prstů mohlo objevit i pod displejem, aby Apple nemusel měnit vzhled hodinek. Co se týče spolehlivosti Instant Digital, je nutné mít na paměti, že se sice v minulosti některé jeho předpovědi potvrdily, avšak řada z nich se také ukázala jako lichá. Proto je důležité brát tyto informace s patřičnou rezervou.