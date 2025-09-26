Apple Watch možná přijdou o exkluzivitu! iPhone zřejmě více otevře dveře konkurenci

- Apple Watch jsou dlouhodobě nejlepší volbou pro majitele iPhonů
- To by se ale brzy mohlo změnit, minimálně v Evropské unii
- Několik zmínek v iOS 26.1 dává výrobcům chytrých hodinek třetích stran mírnou naději
Pokud vlastníte iPhone a poohlížíte se po chytrých hodinkách, jsou pro vás bez debat nejvýhodnější variantou Apple Watch. Ty totiž nabízí nejlepší propojení a nejvíce možností. Nutno podotknout, že omezené propojení s konkurenčními chytrými hodinkami do značné míry omezuje sám Apple, takže ani v případě, kdy by jiní výrobci chtěli dosáhnout stejné úrovně propojení, gigant z Cupertina by jim to neumožnil. I když se situace nejspíše jen tak nezmění, jak upozornil server Macworld, v aktualizaci iOS 26.1 se nachází zmínky o tom, že by se v tomto ohledu mohly ledy alespoň trochu pohnout.
Chytré hodinky třetích stran by mohly lépe spolupracovat s iPhonem
Konkrétně se hovoří o možnosti přesměrování notifikací, jenž by měla být zpřístupněna pro chytré hodinky třetích stran. „Vyberte, které aplikace mohou odesílat oznámení do vašeho příslušenství,“ ukrývá se v iOS 26.1. „Oznámení lze přeposílat vždy do jednoho příslušenství. Pokud je přeposílání oznámení zapnuté, oznámení se na Apple Watch nezobrazí,“ stojí v další větě. Zmíněny jsou také nové funkce pro párování příslušenství, jako například framework AccessoryExtension pro párování zařízení třetích stran s iPhonem.
Formulace jsou nicméně nejednoznačné, takže není jisté, že se vztahují i na chytré hodinky třetích stran, nicméně zákon Evropské unie o digitálních trzích vyžaduje, aby Apple poskytoval chytrým hodinkám třetích stran a dalším zařízením přístup k oznámením a dalším funkcím, které jsou obvykle vyhrazeny pro Apple Watch. Limitovaný přístup k některým funkcím je také trnem v oku americkému ministerstvu spravedlnosti, přičemž právě toto omezení je jedním z bodů jejich sporu.
Pokud je funkce přesměrování notifikací (v originále Notification Forwarding) skutečně spojena s chytrými hodinkami třetích stran, mohlo by se jednat o funkci dostupnou především v Evropské unii, jejímž cílem je splnit požadavky zákona o digitálních trzích v EU, ale také by se mohlo jednat o změnu, kterou Apple plánuje zavést po celém světě. Na rozdíl od starého kontinentu ale v jiných částech světa nemá Apple příliš mnoho důvodů tuto novinku zavádět.