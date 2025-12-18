Gadget týdne: 4v1 nabíječka a powerbanka Epico je ultimátní pomocník pro cestování

- Česká značka Epico spolupracující s čínskými výrobci představila zařízení 4v1
- To znamená nabíjecí stojánek MagSafe, nabíječka pro sluchátka i Apple Watch a k tomu powerbanka
- Zpracované v pěkném celokovovém designu vyjde toto řešení na 2 299 Kč
S nabíječkami 3v1 – tedy stojánek s MagSafe, ještě jednou bezdrátovou ne-magnetickou nabíječkou a pukem pro dobíjení Apple Watch – se v posledních měsících roztrhl pytel. Kdo používá iPhone i Apple Watch a nemá doma aspoň jednu takovou vychytávku, jako by nebyl. V dnešním vydání Gadgetu týdne se ale podíváme na zajímavé řešení české firmy Epico, která k osvědčenému triu nabíječek přidává ještě funkci powerbanky.
Epico 3v1, nebo rovnou 4v1?
Řeč je o zařízení celým jménem UltraBase 4in1 8000mAh Fold. Krkolomnější název šel vymyslet jen těžko, ale na to jsme (nejen) u Epica už tak nějak zvyklí. V jednoduchosti jde o powerbanku s kapacitou 8 000 mAh, která podporuje Qi2, respektive MagSafe u iPhonů, můžete ji ale rozložit do podoby dobíjecího stojánku, čímž se odhalí ještě výkroj pro nabíjení sluchátek AirPods (či jakýchkoliv jiných) a také indukční nabíječka na Apple Watch.
Design je skutečně povedený, než povolíte pant a rozložíte powerbanku ve stojánek, můžete obdivovat celokovové zpracování, až posléze na vás vykoukne plast. Samotný pant je také velmi pevný, vždyť je z kovu, takže sklon je možný libovolně polohovat od 0° do zhruba 55°.
Největší pochvalu ale zaslouží celkové rozměry. Zařízení určitě není nejmenší, ale zároveň byste na první pohled netipovali, že nabízí více než jen powerbanku, kterou přicvaknete na záda vašeho iPhonu. Oficiální specifikace uvádí tyto rozměry: 70 × 110 × 16 milimetrů a hmotnost 210 gramů. Jen pro srovnání, 10000mAh MagSafe powerbanka od stejného výrobce se chlubí rozměry 70 × 102 × 14 milimetrů.
Výborná vychytávka pro cestování
Klíčové je spojení powerbanky s možností nabíjet kdekoliv bez proudu, ale zároveň stojánku. Rovnou mě napadá zajímavý use case: jedete do zahraničí na pracovní cestu, celý den běháte po schůzkách, takže telefon bude potřebovat v terénu doplnit energii.
Zároveň skládací Epico UltraBase po návratu na hotel položíte na noční stolek a použijete jako stojánek pro dobití i veškerého příslušenství. Výhodou je zejména to, že nemusíte tahat vícero nabíječek a zařízení najednou – stačí vlastně tohle jedno, protože zastoupí powerbanku i dobíjecí stojánek na nočním stolku.
Abychom nezamlčeli důležitá čísla: powerbanka se nabíjí maximálně 20W výkonem (9 V / 2,22 A), bezdrátový výstup magnetického typu Qi2/MagSafe pracuje s 15W výkonem, další dva, tedy hodinky a sluchátka případně, s nižším 5W výkonem. Když budete nabíjet všechna 3 zařízení najednou bez připojení k síti, do 2 hodin máte po energii. V takovém případě jde spíše o nouzové řešení, mnohem lepší je využít funkci 3v1 při zapojení do elektřiny.
Nepřehlédněte
Gadget týdne: rozkládací cestovní nabíječka Satechi (nejen) pro iPhone, Apple Watch a sluchátka
Cena a dostupnost
UltraBase Fold od značky Epico, jinými slovy zařízení 4v1, vyjde na 2 299 korun. Není to levné zařízení, ale když vezmeme v potaz, že spojuje dva kusy hardwaru do jednoho, je cena pro náročnějšího zákazníka (na kterého produkt míří) ještě útěchou.
Zde je důležité i zmínit, že Epico je úplně prvním výrobcem na českém trhu, který podobné zařízení nabízí. K mání je i koncepčně podobné zařízení od značky ChoeTech, navíc za poloviční cenu, nicméně to nenabízí ani zdaleka tak komfortní při používání v režimu powerbanky s magnetem, nehledě faktu, že nabízí výrazně méně kvalitní zpracování z levného plastu; přestože hmotnost přesahuje 270 gramů.
Další články z rubriky Gadget týdne
- Rozkládací cestovní nabíječka Satechi (nejen) pro iPhone, Apple Watch a sluchátka
- Univerzální nabíječka Epico, se kterou můžete procestovat celý svět
- Vyzkoušeli jsme českou powerbanku Epico, kterou schováte doslova kamkoliv
- Powerbanka Sharge Shargeek 170 je tak výkonná, jako je hezká
- Vychytávka Astropod Bookcase udělá čtečku knih z každého telefonu
- Herní konzole Boyhom R36S s 15 000 hrami je nostalgie zabalená do kapsy
- Shelfy je chytrá krabička do vaší lednice, která vám může ušetřit spoustu peněz
- Sklo Epico SapphireShield je jako safírový štít pro váš telefon
- Plyšák BubblePal působí jak z hororu, umí ale potěšit vaše děti