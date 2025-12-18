TOPlist

Gadget týdne: 4v1 nabíječka a powerbanka Epico je ultimátní pomocník pro cestování

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 12. 18:00
0
Epico powerbanka a nabíječka 4v1
  • Česká značka Epico spolupracující s čínskými výrobci představila zařízení 4v1
  • To znamená nabíjecí stojánek MagSafe, nabíječka pro sluchátka i Apple Watch a k tomu powerbanka
  • Zpracované v pěkném celokovovém designu vyjde toto řešení na 2 299 Kč

S nabíječkami 3v1 – tedy stojánek s MagSafe, ještě jednou bezdrátovou ne-magnetickou nabíječkou a pukem pro dobíjení Apple Watch – se v posledních měsících roztrhl pytel. Kdo používá iPhone i Apple Watch a nemá doma aspoň jednu takovou vychytávku, jako by nebyl. V dnešním vydání Gadgetu týdne se ale podíváme na zajímavé řešení české firmy Epico, která k osvědčenému triu nabíječek přidává ještě funkci powerbanky.

Epico 3v1, nebo rovnou 4v1?

Řeč je o zařízení celým jménem UltraBase 4in1 8000mAh Fold. Krkolomnější název šel vymyslet jen těžko, ale na to jsme (nejen) u Epica už tak nějak zvyklí. V jednoduchosti jde o powerbanku s kapacitou 8 000 mAh, která podporuje Qi2, respektive MagSafe u iPhonů, můžete ji ale rozložit do podoby dobíjecího stojánku, čímž se odhalí ještě výkroj pro nabíjení sluchátek AirPods (či jakýchkoliv jiných) a také indukční nabíječka na Apple Watch.

Design je skutečně povedený, než povolíte pant a rozložíte powerbanku ve stojánek, můžete obdivovat celokovové zpracování, až posléze na vás vykoukne plast. Samotný pant je také velmi pevný, vždyť je z kovu, takže sklon je možný libovolně polohovat od 0° do zhruba 55°.

Vlevo UltraBase 4v1 Fold, napravo standardní Epico MagSafe powerbanka s kapacitou 10 000 mAh
Vlevo UltraBase 4v1 Fold, napravo standardní Epico MagSafe powerbanka s kapacitou 10 000 mAh

Největší pochvalu ale zaslouží celkové rozměry. Zařízení určitě není nejmenší, ale zároveň byste na první pohled netipovali, že nabízí více než jen powerbanku, kterou přicvaknete na záda vašeho iPhonu. Oficiální specifikace uvádí tyto rozměry: 70 × 110 × 16 milimetrů a hmotnost 210 gramů. Jen pro srovnání, 10000mAh MagSafe powerbanka od stejného výrobce se chlubí rozměry 70 × 102 × 14 milimetrů.

Výborná vychytávka pro cestování

Klíčové je spojení powerbanky s možností nabíjet kdekoliv bez proudu, ale zároveň stojánku. Rovnou mě napadá zajímavý use case: jedete do zahraničí na pracovní cestu, celý den běháte po schůzkách, takže telefon bude potřebovat v terénu doplnit energii.

Zároveň skládací Epico UltraBase po návratu na hotel položíte na noční stolek a použijete jako stojánek pro dobití i veškerého příslušenství. Výhodou je zejména to, že nemusíte tahat vícero nabíječek a zařízení najednou – stačí vlastně tohle jedno, protože zastoupí powerbanku i dobíjecí stojánek na nočním stolku.

Abychom nezamlčeli důležitá čísla: powerbanka se nabíjí maximálně 20W výkonem (9 V / 2,22 A), bezdrátový výstup magnetického typu Qi2/MagSafe pracuje s 15W výkonem, další dva, tedy hodinky a sluchátka případně, s nižším 5W výkonem. Když budete nabíjet všechna 3 zařízení najednou bez připojení k síti, do 2 hodin máte po energii. V takovém případě jde spíše o nouzové řešení, mnohem lepší je využít funkci 3v1 při zapojení do elektřiny.



Nabíječka Satechi OnTheGo 3v1



Nepřehlédněte

Gadget týdne: rozkládací cestovní nabíječka Satechi (nejen) pro iPhone, Apple Watch a sluchátka

Cena a dostupnost

UltraBase Fold od značky Epico, jinými slovy zařízení 4v1, vyjde na 2 299 korun. Není to levné zařízení, ale když vezmeme v potaz, že spojuje dva kusy hardwaru do jednoho, je cena pro náročnějšího zákazníka (na kterého produkt míří) ještě útěchou.

Zde je důležité i zmínit, že Epico je úplně prvním výrobcem na českém trhu, který podobné zařízení nabízí. K mání je i koncepčně podobné zařízení od značky ChoeTech, navíc za poloviční cenu, nicméně to nenabízí ani zdaleka tak komfortní při používání v režimu powerbanky s magnetem, nehledě faktu, že nabízí výrazně méně kvalitní zpracování z levného plastu; přestože hmotnost přesahuje 270 gramů.

Další články z rubriky Gadget týdne

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Oneplus 15R v ruce uživatelky
OnePlus 15R oficiálně: téměř vlajková loď pro spořivější zákazníky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
0
Grafická karta (ilustrační obrázek)
Nedostatek pamětí drtí i samotnou Nvidii, příští rok to pocítí hlavně hráči
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
0
Skládací iPhone Fold, ilustrační
Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:35
10
Project Misriah
Parádní modifikace přetvořila Counter-Strike 2 na Halo 3. Proti tvůrcům ale tvrdě zakročil Microsoft
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
1

Kapitoly článku