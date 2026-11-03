Vyzkoušeli jsme nový iPad mini: malý tablet dostal velké vylepšení, má ale nečekaného soupeře

- iPad mini poprvé v historii dostal OLED displej nebo zvýšenou odolnost proti vodě a prachu
- K tomu má velkorysý výkon na úrovni iPhonu 18 Pro díky čipové sadě A20 Pro
- V Česku se začíná prodávat v pátek, a to za 19 990 korun, 5G model vyjde na necelých 25 tisíc korun
Apple po letech výrazněji přepracoval svůj nejmenší tablet. Nový iPad mini dostal OLED displej, tenčí konstrukci, voděodolnost a výkonný čip A20 Pro. Kompaktní novinka nám právě dorazila do redakce, po prvních hodinách intenzivního používání působí velmi sympaticky – pro koho ale je, když se Apple konečně pustil do segmentu skládacích telefonů, které pro značnou část zákazníků eliminují potřebu malého tabletu?
OLED konečně dorazil i do iPadu mini
Kompaktní tablety dnes rozhodně nepatří mezi nejprodávanější kategorii elektroniky. Přesto má iPad mini své věrné příznivce, kteří nedají dopustit na kombinaci malých rozměrů, nízké hmotnosti a dostatečného výkonu. Apple si toho je evidentně vědom, a tak se rozhodl svou nejmenší tabletovou řadu po delší době pořádně oživit.
Největší pozornost pochopitelně poutá OLED displej – je to také první věc, které si po zapnutí všimnete. Apple konečně opustil IPS panel a nasadil OLED technologii, respektive v jeho žargonu Super Retina XDR OLED panel, který slibuje výrazně lepší kontrast, dokonale černou a celkově působivější podání obrazu. Na takto kompaktním zařízení to dává velký smysl, protože iPad mini je jako stvořený pro čtení, sledování videí nebo prohlížení fotografií. Tím spíš, že je k dispozici i dražší varianta s antireflexní nanotexturou.
Displej navíc narostl z 8,3″ na 8,5″, přestože samotné tělo tabletu je menší a tenčí. Rámečky jsou totiž citelně subtilnější, přesto jsou pořád zjevné, ale mají zde jasnou úlohu, můžete si tam totiž položit palec při držení tabletu na výšku. Pro zajímavost, rámečky mají zhruba 6,5 milimetru, u většího iPadu Pro mají 7,5 milimetru.
Jednu věc ale musím Applu vytknout už nyní. Obnovovací frekvence zůstala na 60 Hz a technologie ProMotion se stále nedostavila. U tabletu s cenovkou začínající na necelých 20 tisících korunách bychom přitom vyšší frekvenci očekávali. Při běžném používání to nemusí každému vadit, zejména pokud přechází ze staršího iPadu mini, ale vedle dražších modelů jde o poměrně citelné omezení.
iPhone Duo vs. iPad mini?
Zajímavou otázkou je, zda si nový iPad mini nebude konkurovat také sám Apple prostřednictvím letošního iPhonu Duo. Skládací novinka totiž po rozevření nabízí velkou obrazovou plochu 7,6″, která se svými rozměry přibližuje právě kompaktním tabletům. Pro uživatele, kteří hledají především zařízení na čtení, prohlížení webu, sledování videí nebo práci s několika aplikacemi, tak může být iPhone Duo zajímavou alternativou.
Rozhodování navíc nemusí být pouze o velikosti displeje. iPhone Duo má výhodu v podobě mobilních funkcí, možnosti telefonování a neustálé dostupnosti v kapse. Na druhou stranu iPad mini nabídne větší pracovní prostor, klasickou tabletovou konstrukci a pravděpodobně i příjemnější prostředí pro delší práci. V neposlední řadě je tu ale i cena, protože za cenu jednoho iPhonu Duo si můžete koupit dva iPady mini včetně stylusu.
Při prvním uchopení potěší také konstrukce. iPad mini je ještě tenčí a lehčí než předchůdce, přičemž hmotnost klesla na pouhých 255 gramů, respektive 263 gramů v případě varianty s podporou eSIM (oproti 293 gramům, respektive 297 gramům u modelu z roku 2024). Profil zařízení je tenčí o 0,9 milimetru, což už je taky znát.
Právě tady se podle mě ukazuje největší smysl celé produktové řady. Zatímco větší iPady se postupně přibližují notebookům a snaží se nabídnout náhradu klasického pracovního zařízení, mini zůstává příjemně jednoduchým a mobilním společníkem. V praxi jde o zařízení, které můžete bez větších problémů držet v jedné ruce a používat třeba při cestování, v MHD nebo při čtení na gauči.
Novinkou je také certifikace IP67. Tablet tak lépe odolá vodě a prachu, což oceníte například na dovolené nebo u bazénu. Sluší se také poznamenat, že jde o historicky první iPad, který nabízí jakoukoliv certifikovanou ochranu před vodou a prachem. Každý, kdo si někdy vzal iPad do vany, určitě ocení prvek ochrany i modelů Air nebo Pro.
Výkonu má na rozdávání, otázkou zůstává využití
Uvnitř pracuje čip Apple A20 Pro, který známe z letošních iPhonů 18 Pro. Výkonu by tedy mělo být více než dost nejen na běžné aplikace, ale také na náročnější hry, úpravu fotografií a práci s multimédii. Apple rád akcentuje i práci s lokální umělou inteligencí, to však u kompaktního tabletu vhodného na konzumaci obsahu nikdo moc neočekává; a jejich vlastní sada Apple Intelligence v Evropské unii stále nefunguje.
Přepínání aplikací, práce s více okny i pohyb v systému jsou naprosto plynulé. Zajímavé bude sledovat také chování při delší zátěži a to, jak se nový čip projeví na výdrži baterie. Už v klasické sadě benchmarků – 3DMark Wild Life Extreme, Geekbench v6 a AnTuTu – si vedl výborně, alespoň v tomto ohledu jednoznačně ospravedlňuje svou cenu.
Z dalších novinek stojí za zmínku podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a přesunutí přední kamery na delší stranu zařízení. To dává smysl především při videohovorech, kdy tablet většina lidí používá naležato.
Cena a dostupnost: startujeme na 20 tisících
Nový iPad mini se začíná prodávat až 6. listopadu, již nyní ale běží předobjednávky. Ceny oproti minulé generaci kvůli paměťové krizi nepříjemně narostly:
|Paměť
|Cena Wi-Fi verze
|Cena 5G verze
|128 GB
|19 990 korun
|24 490 korun
|256 GB
|22 990 korun
|27 490 korun
|512 GB
|28 990 korun
|33 490 korun
U variant s 256 a 512 GB úložištěm si lze připlatit dalších 3 tisíce korun za zmíněnou nanotexturu. V nejvyšší konfiguraci tak iPad mini stojí 36 490 korun, a to bez nabíječky a stylusu. Dlužno připomenout, že model z roku 2024 startoval na ceně 15 490 korun za Wi-Fi verzi, varianta s 5G a eSIM začínala na 19 990 korunách.
iPad mini již pečlivě testujeme, pokud by vás tedy z reálné používání cokoliv zajímalo, ptejte se v komentářích!