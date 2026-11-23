- Nvidia znovu jmenovala do svého čela Jensena Huanga
- Jeho rezignaci a následné znovuuvedení do funkce dělí jen 12 dní
- Vyšetřování ohledně údajné čínské špionáže nadále probíhá
Jensen Huang se s okamžitou platností vrací do čela společnosti Nvidia. Představenstvo technologického giganta jednomyslně rozhodlo o jeho opětovném jmenování prezidentem, generálním ředitelem a členem správní rady, jak uvádí tisková zpráva americké společnosti. K rozhodnutí došlo přesně 12 dní poté, co Huang z pozice sám odstoupil kvůli kauze s údajnými čínskými špionkami.
Huang zpěv v čele Nvidie
„Jsme přesvědčeni, že Jensen je tou správnou osobou pro vedení Nvidie a jeho návrat je v nejlepším zájmu našich akcionářů, zaměstnanců, partnerů i zákazníků,“ prohlásil dnes předseda správní rady Harvey C. Jones poté, co formou tiskového prohlášení oznámil znovuuvedení Jensena Huanga do funkce. Poděkoval také finanční ředitelce Colette Kress, která během Huangovy nepřítomnosti zastávala pozici dočasné generální ředitelky.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director.
Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil
— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
Samotný Huang označil návrat za velkou čest a zdůraznil, že se do vedení firmy vrací s pokorou a obnoveným odhodláním. Poděkoval představenstvu, zaměstnancům i obchodním partnerům za podporu a dodal, že se těší zpět do práce.
Na konci října přitom praskla kauza s čínskými špionkami. Informaci jako první přinesl deník The New York Times, podle něj se měl šéf Nvidie nejpozději od června 2024 stýkat s jistou Alicí Huang (shoda jmen je čistě náhodná), poprvé se potkali na tchajwanském veletrhu Computex. Jenže podle americké rozvědky měla Alice Huang vazby na čínské ministerstvo státní bezpečnosti, panovala tedy obava o možnou špionáž.
Vyšetřování stále probíhá
To se zatím nepodařilo potvrdit, případ ale ještě není uzavřený. Nvidia již dříve oznámila, že Huang se měl stát „terčem zahraniční zpravodajské operace“. Nezávislý výbor složený z členů představenstva proto zahájil vlastní vyšetřování, které bude pokračovat i po jeho návratu. Huang deklaroval, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.
Riziko případné špionáže v Nvidii je z pohledu americké národní bezpečnosti mimořádně citlivé především kvůli strategickému významu jejích technologií. Nvidia dnes patří k nejdůležitějším dodavatelům výkonných čipů pro umělou inteligenci, které nacházejí uplatnění nejen v komerčních datových centrech, ale také ve vojenském výzkumu, zpravodajských systémech, kybernetické bezpečnosti nebo vývoji autonomních zbraňových systémů. Případný únik informací by mohl poskytnout zahraničním mocnostem, zejména Číně, významnou technologickou výhodu.
Firma zároveň zřídila nový výbor pro otázky národní bezpečnosti a kontroly exportu. Kromě toho plánuje obsadit novou pozici ředitele pro dodržování předpisů (Chief Compliance Officer), který bude dohlížet na soulad činnosti Nvidie s příslušnými pravidly. Společnost také hodlá pokračovat ve spolupráci s probíhajícími vládními vyšetřováními.