U jedné nevěry nezůstalo: Jensen Huang je obviněn z další, na svou pozici rezignoval

- Generální ředitel Nvidie Jensen Huang nedávno veřejně přiznal svou nevěru
- Veřejně se za ni omluvil, ale tím pro něj nepříjemná situace ani omylem neskončila
- Dnes po 15. hodině evropského času Jensen oznámil rezignaci
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang neprožívá zrovna šťastné období. Jeden z nejvlivnějších mužů technologického světa totiž nedávno přiznal nevěru, což je samozřejmě za všech okolností špatná věc. Nešlo však jen o obyčejnou nevěru – do hry totiž vstoupila možná špionáž ze strany čínské milenky, což samozřejmě staví celou situaci do úplně jiného světla. Správní rada Nvidie aktuálně jedná o budoucnosti svého CEO a ve hře je i možné odvolání z funkce.
Aktualizováno v 15:13: Jensen Huan právě oznámil rezignaci. Firmu spoluzaložil a v jejím vedení byl více než 30 let.
Původní text článku
Nevěra s příchutí špionáže
Jensen Huang přiznal minulý týden nevěru s čínskou podnikatelkou Alice Huang, známou také pod jménem Huang Le. Jakmile vlivný ředitel Nvidie nevěru odhalil, americké tajné služby přišly s prohlášením, že milenka Huanga pracovala pro čínské ministerstvo státní bezpečnosti a jejím úkolem bylo shromažďovat informace o amerických technologiích ohledně polovodičů.
Čína to samozřejmě odmítla, ale obvinění jsou to velmi vážná. Huang sám tuto nevěru veřejně přiznal a omluvil se jak manželce a dětem, tak i zaměstnancům Nvidie. Za své jednání převzal plnou zodpovědnost, nicméně to vypadá, že omluvou to ani zdaleka neskončí. Správní rada firmy jedná o jeho budoucnosti a je možné, že by mohl být ze své funkce odvolán.
Huang potápí Nvidii
Akcie Nvidie po přiznání celé aféry výrazně klesly a na povrch nyní vyplavaly informace o další nevěře. Huang měl udržovat intimní vztah s jednou z vedoucích pracovnic v rámci Nvidie, konkrétně s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou pro oblast zdravotnictví. Ta je, stejně jako Huang, vdaná.
Oba aktéři měli být zachyceni na videu v intimní situaci v hotelu v kalifornském San Jose, a to během konference, která se konala začátkem letošního roku. Huang byl kvůli svým nevěrám, primárně kvůli té první s údajnou čínskou špionkou, oficiálně vyzván americkým Kongresem k neveřejnému slyšení. To by se mělo konat 18. listopadu 2026.
Zlatý padák po 33 letech?
Trumpova administrativa údajně očekává, že ze zasedání správní rady Nvidie vzejde odchod Huanga z čela společnosti. Huang vede Nvidii již 33 let a stál u samotného zrodu této aktuálně druhé nejhodnotnější společnosti na světě. V jejím čele působí od jejího počátku a patří nejenom mezi nejvlivnější, ale i nejbohatší osoby technologického světa.
Pokud by k jeho odvolání skutečně došlo, Nvidia by zůstala bez jasného nástupce. Huang totiž nikdy přímo neurčil svého následovníka pro případ nouze a není tedy jasné, kdo by společnost v případě jeho odvolání vedl. Tato situace bude mít zcela jistě negativní dopad nejen na samotnou Nvidii, ale i na celý technologický průmysl a samozřejmě na AI segment.
Nvidia totiž patří k naprosto zásadním představitelům umělé inteligence a její čipy pohánějí většinu velkých AI modelů — od ChatGPT od OpenAI po Claude od Anthropicu. Firma je také významným hráčem v podpoře infrastrukturních dohod pro rozvoj umělé inteligence.