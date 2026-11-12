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U jedné nevěry nezůstalo: Jensen Huang je obviněn z další, na svou pozici rezignoval

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 12. 11. 11:20
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 (aktualizováno 12. 11. 15:13)
Šéf Nvidie přiznal nevěru. Firma vyšetřuje, zda se nestal obětí čínské špionáže (ilustrační obrázek)
  • Generální ředitel Nvidie Jensen Huang nedávno veřejně přiznal svou nevěru
  • Veřejně se za ni omluvil, ale tím pro něj nepříjemná situace ani omylem neskončila
  • Dnes po 15. hodině evropského času Jensen oznámil rezignaci

Generální ředitel Nvidie Jensen Huang neprožívá zrovna šťastné období. Jeden z nejvlivnějších mužů technologického světa totiž nedávno přiznal nevěru, což je samozřejmě za všech okolností špatná věc. Nešlo však jen o obyčejnou nevěru – do hry totiž vstoupila možná špionáž ze strany čínské milenky, což samozřejmě staví celou situaci do úplně jiného světla. Správní rada Nvidie aktuálně jedná o budoucnosti svého CEO a ve hře je i možné odvolání z funkce.

Aktualizováno v 15:13: Jensen Huan právě oznámil rezignaci. Firmu spoluzaložil a v jejím vedení byl více než 30 let.

Původní text článku

Nevěra s příchutí špionáže

Jensen Huang přiznal minulý týden nevěru s čínskou podnikatelkou Alice Huang, známou také pod jménem Huang Le. Jakmile vlivný ředitel Nvidie nevěru odhalil, americké tajné služby přišly s prohlášením, že milenka Huanga pracovala pro čínské ministerstvo státní bezpečnosti a jejím úkolem bylo shromažďovat informace o amerických technologiích ohledně polovodičů.

Čína to samozřejmě odmítla, ale obvinění jsou to velmi vážná. Huang sám tuto nevěru veřejně přiznal a omluvil se jak manželce a dětem, tak i zaměstnancům Nvidie. Za své jednání převzal plnou zodpovědnost, nicméně to vypadá, že omluvou to ani zdaleka neskončí. Správní rada firmy jedná o jeho budoucnosti a je možné, že by mohl být ze své funkce odvolán.

Huang potápí Nvidii

Akcie Nvidie po přiznání celé aféry výrazně klesly a na povrch nyní vyplavaly informace o další nevěře. Huang měl udržovat intimní vztah s jednou z vedoucích pracovnic v rámci Nvidie, konkrétně s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou pro oblast zdravotnictví. Ta je, stejně jako Huang, vdaná.

Oba aktéři měli být zachyceni na videu v intimní situaci v hotelu v kalifornském San Jose, a to během konference, která se konala začátkem letošního roku. Huang byl kvůli svým nevěrám, primárně kvůli té první s údajnou čínskou špionkou, oficiálně vyzván americkým Kongresem k neveřejnému slyšení. To by se mělo konat 18. listopadu 2026.

Zlatý padák po 33 letech?

Trumpova administrativa údajně očekává, že ze zasedání správní rady Nvidie vzejde odchod Huanga z čela společnosti. Huang vede Nvidii již 33 let a stál u samotného zrodu této aktuálně druhé nejhodnotnější společnosti na světě. V jejím čele působí od jejího počátku a patří nejenom mezi nejvlivnější, ale i nejbohatší osoby technologického světa.

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Nvidia patří mezi přední hráče v AI segmentu

Pokud by k jeho odvolání skutečně došlo, Nvidia by zůstala bez jasného nástupce. Huang totiž nikdy přímo neurčil svého následovníka pro případ nouze a není tedy jasné, kdo by společnost v případě jeho odvolání vedl. Tato situace bude mít zcela jistě negativní dopad nejen na samotnou Nvidii, ale i na celý technologický průmysl a samozřejmě na AI segment.



Šéf Nvidie přiznal nevěru. Firma vyšetřuje, zda se nestal obětí čínské špionáže (ilustrační obrázek)



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Šéf Nvidie přiznal nevěru. Firma vyšetřuje, zda se nestal obětí čínské špionáže

Nvidia totiž patří k naprosto zásadním představitelům umělé inteligence a její čipy pohánějí většinu velkých AI modelů — od ChatGPT od OpenAI po Claude od Anthropicu. Firma je také významným hráčem v podpoře infrastrukturních dohod pro rozvoj umělé inteligence.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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