- Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu i ve vlastním obchodě velký Black Friday výprodej
- Akce se vztahuje na stovky položek od nestárnoucích hitů po horké novinky v čele se Star Wars Zero Company
- Mezi hlavní taháky patří také Battlefield 6 za 565 korun či nedávno vydané FC 27, které zlevnilo na polovinu
Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a ve svém vlastním digitálním obchodě velký výprodej v souvislosti s nákupním svátkem Black Friday. Akce se vztahuje na stovky položek a pokrývá tak téměř kompletní nabídku od EA. Mezi hlavní taháky budou patřit zejména tituly, jejichž ceny spadly na nové historické minimum. Patří mezi ně loňský Battlefield 6 za 565 korun (-60 %) či oceňovaná kooperační hopsačka It Takes Two, kterou si můžete pořídit za necelé dvě stovky. Za zmínku stojí také EA SPORTS FC 27 – letošní ročník vyšel sotva před dvěma měsíci a teď je k dispozici s 50procentní slevou.
Za zmínku ovšem stojí také povedený remake kultovního hororu Dead Space z roku 2023, který v recenzích sklízel chválu za precizní práci se zvukem a celkově citlivou modernizaci herních prvků, aniž by se z nich vytratilo původní kouzlo. Aktuálně je hra k dispozici za lidových 150 korun – rozhodně byste jí měli dát šanci.
Výběr nejzajímavějších slev z Black Friday od EA
- It Takes Two – 7,99 eur (cca 195 korun)*
- Dragon Age: The Veilguard – 14,99 eur (cca 370 korun)*
- Battlefield 6 – 23,09 eur (cca 565 korun)*
- EA SPORTS FC 27 – 34,99 eur (cca 855 korun)*
- Dead Space (remake z roku 2023) – 5,99 eur (cca 150 korun)
- Star Wars Jedi: Survivor – 10,49 eur (cca 260 korun)
*nová nejnižší cena
Speciální edice zlevněných her zpravidla pořídíte za stejnou cenu na Steamu i v EA App. V obchodě od EA jsou vybrané tituly k dispozici také ve standardních edicích, které vycházejí ještě o něco výhodněji.
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 150 korun).