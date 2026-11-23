- Samsung mění po sedmi letech šéfa mobilní divize
- Smartphony korejského výrobce v posledních letech přinášely minimum inovací
- Od nového šéfa se čeká lepší tah na branku a návrat ziskovosti
Mobilní divize Samsungu prochází krizí. Smartphony od korejského výrobce jsou každým rokem dražší, přitom mezigenerační vylepšení aby člověk hledal lupou. Vyšší ceny telefonů se přitom nepromítají do finančních výsledků, v posledních dvou kvartálech skončila mobilní divize ve ztrátě. Korejská firma na tyto neúspěchy reaguje změnou šéfa mobilní divize.
Samsung mění šéfa mobilní divize
Mobilní divizi Samsungu vedl posledních sedm let TM Roh, který má na svém kontě uvedení a popularizaci ohebných smartphonů, a stejnou měrou se zasloužil o vstup do éry umělé inteligence. Díky svým schopnostem se TM Roh loni vypracoval na šéfa divize DX (která zahrnuje prakticky veškerou spotřebitelskou elektroniku), a kromě toho byl jmenován spolugenerálním ředitelem celé jednotky Samsung Electronics. Tyto vysoké posty si TM Roh ponechává, ale ve vedení mobilní divize jej vystřídá Won-Joon Choi.
🚨 BREAKING: A NEW ERA BEGINS FOR SAMSUNG GALAXY! WON-JOON CHOI FINALLY TAKES OVER!
It's official! Samsung Electronics has announced its 2027 executive reshuffle, and the biggest news for Galaxy fans is here: Won-Joon Choi has officially replaced TM Roh as the head of Samsung's… pic.twitter.com/USKecsNI1p
— Ice Universe (@UniverseIce) November 20, 2026
Won-Joon Choi není v mobilní divizi žádným nováčkem, od března roku 2025 v ní působil jako provozní ředitel, tudíž měl pod palcem každodenní řízení mobilního byznysu, vývoj produktů a uvádění nových zařízení Galaxy – pod jeho rukama vznikly smartphony řad Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 (Ultra) a Z Flip 8. Na pozici ředitele mobilní divize bude Won-Joon Choi zodpovědný za strategii a směřování firmy.
Informátor Ice Universe (který byl velkým kritikem TM Roha) doufá, že nový ředitel přinese do mobilní divize svěží vítr – vrátí Samsung na post inovátora, posune kupředu technologii ohebných smartphonů a udělá absolutní prioritu z prostředí One UI, které si zaslouží vylepšit animace, odezvu, plynulost a spoustu dalších detailů.
Nové hodinky jednou za dva roky
Pochopitelně v takovém kolosu, jako je Samsung, se nedají věci měnit ze dne na den (řada Galaxy S27 je již prakticky hotová), takže plody práce nového ředitele uvidíme spíše za rok, za dva. Už nyní se ale začínají proslýchat změny v plánování, které mobilní divize Samsungu chystá.
BREAKING: Samsung may skip the Galaxy Watch launch in 2027.
According to ETNews, Samsung is considering moving to a two-year release cycle for Galaxy Watch as its MX division faces growing financial pressure.
Galaxy A production is also reportedly being cut, while premium… pic.twitter.com/ldfxR8AeMH
— Ice Universe (@UniverseIce) November 22, 2026
Ice Universe tvrdí, že příští rok bychom se nemuseli dočkat nové generace hodinek Galaxy Watch – Samsung údajně zvažuje přechod na dvouletý cyklus. Omezení by se mohla dočkat i výroba smartphonů řady Galaxy A, prim mají hrát prémiové telefony s vyšší marží. V chystané řadě Galaxy S27 se například očekává, že 70 procent výroby bude patřit vrcholným modelům Pro a Ultra.
Jsme zvědaví, zda Samsung najde recept, jak svoji mobilní divizi uzdravit a vrátit jí inovativnost i ziskovost. V současné paměťové krizi to nebude nic jednoduchého.