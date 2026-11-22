- Informátor Jon Prosser ukazuje, jak bude vypadat iPhone Air 2
- Apple odstraní většinu kompromisů první generace
- Telefon dostane sekundární fotoaparát a větší baterii
- Přesto bude ještě tenčí a výkonnější
Loňský iPhone Air žádnou velkou díru do světa neudělal, na druhou stranu se ale najde spousta uživatelů, kteří na tento tenký telefon nedají dopustit. Vesměs se jedná o méně náročné zákazníky, které běžné smartphony nudí a raději obětují delší výdrž a univerzální sestavu fotoaparátů za stylové, lehké, tenké a odolné tělo. Apple si chce tyto zákazníky udržet, a proto chystá druhou generaci iPhonu Air, která by měla většinu kompromisů prvního modelu eliminovat.
iPhone Air 2: tenčí tělo se dvěma fotoaparáty
Jak by měl iPhone Air 2 vypadat, ukazuje ve svém posledním videu známý informátor Jon Prosser. Nevíme, zda již měl tu čest vidět některý z prototypů, anebo se opírá pouze o informace z posledních úniků, jeho rendery ale opět vypadají, jako kdyby je vytvořil sám Apple.
iPhone Air 2 bude cílit na ty zákazníky, kterým se líbila už první generace, ale v jejich rozhodovacím procesu nakonec vyhrály papírové parametry nad touhou zkusit něco nového. U druhé generace bude rozhodování výrazně obtížnější – Apple má totiž v plánu několik změn, které posunou iPhone Air 2 do vyšší ligy.
iPhone Air 2 bude navenek působit velmi podobně jako loňský model – opět bude lákat na supertenké tělo s odolným titanovým rámečkem, dokonce i displej si ponechá úhlopříčku 6,5″. Tělo telefonu má být podle Prossera ještě tenčí než loni – údajně se budeme pohybovat na úrovni iPhonu Duo, což by znamenalo tloušťku 5,2 mm. První iPhone Air má přitom v pase 5,6 mm.
Hlavní změna se odehraje na zádech – do vystouplého oválného ostrůvku přibude čočka širokoúhlého fotoaparátu, jejíž absence byla jednou z hlavních výtek u první generace. Oba fotoaparáty se mají pyšnit rozlišením 48 megapixelů, díky čemuž bude možné hlavním fotoaparátem pořizovat i lehce přiblížené snímky.
Menší Dynamic Island a větší baterie
Sekundární kamera ukousne uvnitř modulu fotoaparátu velkou spoustu prostoru, a proto bude Apple muset jednak lehce navýšit jeho tloušťku, a také přeskládat vnitřnosti, které se z velké části nachází právě v oválném ostrůvku. Dojde k rozdělení True Depth kamerky do více modulů, takže se stejně jako u současných iPhonů Pro zmenší dynamický ostrůvek. Také dojde k přeskupení komponent na základní desce, které nově povládne procesor Apple A20 Pro s vyšším výkonem a lepší efektivitou. Stejné benefity dostane i nový 5G modem Apple C2.
Navzdory tenčímu tělu a menšímu prostoru Apple údajně navýší kapacitu baterie o zhruba 10 procent, což by znamenalo výslednou hodnotu okolo 3 500 mAh. Pro celý tento kolotoč má Apple údajně připravené účinnější chlazení založené na výparníkové komoře.
iPhone Air 2 vypadá vskutku zajímavě, a co je důležité – na jeho základech má být postaven i výroční iPhone 20 Pro, u kterého rovněž máme očekávat tenčí tělo s titanovým rámečkem a výrazným zaoblením skleněných ploch.
iPhone Air 2 bude představen někdy v prvním kvartále příštího roku, a to společně se základními modely iPhone 18 a 18e.