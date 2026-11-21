- Společnost Huawei představila v Číně novou značku Osta
- Její prvotinou je nízký a široký smartphone Osta O1 Pro
- Telefon na první pohled připomíná iPhone Air roztažený do šířky
Na světě je nová značka smartphonů – jmenuje se Osta a stojí za ní čínská společnost Huawei. Prvotinou této značky je smartphone Osta O1 Pro, který zaujme hned na první pohled – láká totiž nezvyklý poměr stran, který se začíná prosazovat u moderních ohebných smartphonů. Jedná se pouze o módní výstřelek, anebo budou smartphony s těmito proporcemi čím dál obvyklejší?
Huawei Osta O1 Pro: smartphone nové generace
Nutno podotknout, že Osta O1 Pro není prvním smartphonem tohoto typu – podobným kouskem je například Huawei Pura X View ze září letošního roku. Oba telefony spolu sdílí stejný form faktor, oproti běžné produkci jsou nižší a širší, což má svoje výhody i nevýhody. Na jednu stranu uživatel dostane vcelku kompaktní zařízení s velkou plochou displeje, na druhou stranu se na výšku vejde na obrazovku méně informací. To platí dvojnásob při psaní, kdy velkou část zobrazovače ukousne virtuální klávesnice.
Smartphone Osta O1 Pro je vybaven OLED obrazovkou s obnovovací frekvencí 120 Hz, která má úhlopříčku 6,39″ na poměru stran 16:9,5. Zhruba před deseti lety byl formát 16:9 ve smartphonech standardem, poté ale začali korejští výrobci LG a Samsung natahovat displeje do výšky. Nyní se tedy opět vracíme tak trochu zpět, ovšem s jedním výrazným rozdílem – tehdejší telefony mívaly nad a pod displejem široké rámečky, Osta O1 Pro je má po všech stranách stejně tenké (pouze 1,05 mm). Díky tomu obrazovce patří 96,1 procent čelní strany.
Dva fotoaparáty a velká baterie
Telefon sám o sobě je příjemně kompaktní, váží 200 gramů a v pase má 6,68 mm. Tloušťka narůstá v oblasti modulu s fotoaparáty, který má podobu vystouplého vodorovného oválu. Díky tomuto řešení telefon tak trochu připomíná iPhone Air natažený do šířky. Oproti němu Osta O1 Pro disponuje dvěma fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní
- 50Mpx periskopický s 3,7× optickým přiblížením
Širokoúhlý snímač bohužel chybí, namísto něj výrobce přidal spektrální senzor pro přesné zachycení barev. Selfie kamerka v kruhovém výřezu displeje se pyšní rozlišením 50 megapixelů. Čtečka otisků prstů se překvapivě do displeje nevešla – nachází se v zamykacím tlačítku na pravé straně.
Osta O1 Pro pohání čipset Kirin 9030S, což je čip střední třídy, který znají například majitelé smartphonu Huawei Pura 90. Telefon bude nabízen v několika paměťových variantách, ta nejvyšší disponuje 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Energii si telefon bere ze 7 000mAh baterie, která podporuje 66W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení.
Osta O1 Pro běží pod taktovkou systému Harmony OS 7, který po vzoru Applu přináší efekty tekutého skla a integrovanou umělou inteligenci reprezentovanou průsvitnou hvězdou Little Star AI.
Cena a dostupnost
Osta O1 Pro se začíná v těchto dnech prodávat v Číně, kde jsou ceny následující:
- 12/256 GB za 5 499 CNY (asi 22 200 korun s DPH)
- 12/512 GB za 6 499 CNY (asi 26 300 korun s DPH)
- 16/512 GB za 7 299 CNY (asi 29 500 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 8 799 CNY (asi 35 600 korun s DPH)
První dvě paměťové varianty budou k dispozici pouze u černé a bílé verze, poslední dvě budou nabízeny exkluzivně u gradientní bílo-fialové verze. O dostupnosti tohoto smartphonu a obecně budoucích zařízeních značky Osta na globálním trhu nemáme zatím žádné informace.