Smartphone budoucnosti? Široký Huawei Pura X View kompletně odhalen

- Huawei Pura X View láká na netradiční poměr stran displeje
- Výrobce se inspiroval vnějšími displeji moderních ohebných smartphonů
- Díky netradičním proporcím novinka vzbuzuje velkou pozornost
Ve světě ohebných smartphonů se čím dál častěji prosazují nižší a širší ohebné displeje, které jsou vhodnější na konzumaci multimédií a na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Tento trend odstartoval na začátku letošního roku smartphone Huawei Pura X Max, půl roku poté se přidaly skládačky Samsung Galaxy Z Fold 8 a Xiaomi 18 Fold, a dnes večer přispěje Apple se svým prvním ohebným iPhonem.
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Změna poměru stran vnitřního displeje se u těchto skládaček propisuje i do vnějšího displeje, který je oproti běžným smartphonům nižší a širší. Značka Huawei se rozhodla zaexperimentovat a nasadila takový displej i do smartphonu běžné konstrukce. Bude mít šanci na úspěch?
Huawei Pura X View: netradičně tvarovaný smartphone
Huawei Pura X View na první pohled zaujme netradičním tvarem, který v záplavě dnešních „nudloidních“ telefonů přitahuje pozornost. Představená novinka má oproti běžné produkci znatelně nižší a širší tělo, takže palcem by teoreticky mělo být snazší obsáhnout celý displej. Telefon má fyzické rozměry 144,1 × 87 × 6,68 mm, váží 201 gramů, a splňuje krytí IP68/69.
Obrazovka telefonu oslňuje poměrem stran 16:9,5, čímž se příliš neliší od historických smartphonů před počátkem éry protahování displejů. Tyto telefony ale obvykle měly široké rámečky pod a nad displejem, tudíž se tvarově příliš nelišily od současné produkce. Huawei Pura X View má ale symetrické tenké (1,05 mm) rámečky ze všech stran, proto působí velmi netradičně. Zobrazovací ploše patří neskutečných 96,1 % čelní strany.
Displej přes celou čelní stranu
Displej má v diagonále 6,39″, jedná se o AMOLED obrazovku s rozlišením 1 320 × 2 232 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 6 500 nitů. Huawei tvrdí, že tento nekonvenční poměr stran je optimalizovaný na produktivitu, konzumaci médií, čtení nebo hraní her. Je však nutné počítat s tím, že v režimu na výšku se na obrazovku vejde méně informací, takže brouzdání po nekonečných sociálních sítích bude vyžadovat více posouvání.
V kruhovém výřezu nahoře uprostřed se nachází 50Mpx selfie kamerka, do širokého vystouplého ostrůvku na zádech pak výrobce vsadil následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní (1/1,28″ snímač typu RYYB) s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý/makro s úhlem záběru 112° a clonou f/2.2
- 50Mpx periskopický se světelností f/2.6 a ohniskovou vzdáleností 88 mm
Velká baterie s podporou bezdrátového nabíjení
Huawei Pura X View pohání čipset Kirin 9030S v kombinaci s 12 GB RAM, který výrobce opatřil robustním chladicím systémem s výparníkovou komorou. Čipset podporuje veškerou důležitou bezdrátovou konektivitu – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC, podporována je i satelitní konektivita. Čtečku otisků prstů výrobce umístil do zamykacího tlačítka na pravé straně.
Energii telefonu dodává akumulátor s velkorysou kapacitou 7 000 mAh a podporou rychlého (až 66 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení včetně reverzního chodu. Operačním systémem je HarmonyOS 7.
Cena a dostupnost
Huawei Pura X View je v prodeji od dnešního dne v Číně, a to v červené, bílé, béžové a černé barvě. Ceny pro čínský trh jsou stanovená následovně:
- 12/256 GB za 5 999 CNY (asi 22 500 korun s DPH)
- 12/512 GB za 6 999 CNY (asi 26 200 korun s DPH)
- 12 GB/1 TB za 8 499 CNY (asi 31 900 korun s DPH)
O dostupnosti na globálním trhu zatím nemáme žádné informace, avšak rozhodně bychom si přáli tento netradiční smartphone vyzkoušet.