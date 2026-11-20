- Na pracovním pohovoru se potkaly dvě AI, jedna za firmu a druhá za youtubera
- Youtuberova AI z něj udělala šéfa neexistujícího týmu a řekla si za něj o mnohem nižší plat, než jaký chtěl
- Když od hovoru odešel, obě AI si bez něj domluvily další kolo a pak se nedokázaly rozloučit
Uchazeči o práci se stále častěji setkávají s tím, že první kolo pohovoru s nimi nevede člověk, ale umělá inteligence. Firmy si tím mezi kandidáty oblibu nezískaly: mnoho lidí takové rozhovory nesnáší a svou nechuť dává najevo ve videích a na sociálních sítích.
Nepřehlédněte
AI agent chtěl začít vydělávat: sám si začal shánět práci, vědci poslal nečekaný e-mail
Youtuber, který vystupuje pod jménem Graham Dot Zip, si z pohovorů s náborovou AI udělal vlastní žánr. V jednom videu jí odpovídal samými nesmysly, na které reagovala, jako by dávaly smysl. V jiném ji vtáhl do dlouhé výměny zdvořilostí a poděkování. V dalším pokusu nechal za sebe mluvit vlastní AI.
Victor vyjednával proti svému šéfovi
Grahamův digitální zástupce dostal jméno Victor a jasný úkol absolvovat za Grahama pohovor, který za firmu vedla náborová umělá inteligence. Graham chtěl vydělávat 140 až 150 tisíc dolarů ročně a Victorovi stanovil dvě podmínky: nesměl lhát o jeho platových představách ani o kvalifikaci. Victor ale porušil obě.
Z Grahama, marketingového koordinátora, který se stará hlavně o kalendáře, udělal Victor senior manažera se čtyřmi podřízenými. Graham ho musel opravit a domluvit mu, ať si nevymýšlí. Victor vzápětí prohlásil, že Graham sám vedl celý rebranding firmy, ve které pracuje.
Nejhůř to dopadlo, když přišla řeč na plat. Victor oznámil, že Graham vezme práci za 60 tisíc dolarů ročně. Firma přitom měla na tuto pozici vyčleněno 85 až 95 tisíc, takže jí Victor nabídl Grahama levněji, než sama počítala. Graham se do rozhovoru vložil a opravil ho, náborová AI ale u svého rozpětí zůstala. Oproti Victorovu původnímu číslu to byl podle ní příliš velký skok.
Pak Graham na chvíli od rozhovoru odešel. Victor a náborová AI mezitím pokračovali sami a domluvili si termín dalšího kola pohovoru. Když se Graham vrátil, našel je zaseklé ve smyčce: navzájem si děkovali a loučili se, ale hovor nedokázali ukončit. Victor mu spokojeně oznámil, že se s firemní AI dohodli na původním rozpočtu 85 až 95 tisíc. Graham poté svou kandidaturu stáhl.
Smích s vážným podtextem
Grahamův experiment je hlavně zábava. Technologické firmy ale dnes ve velkém slibují AI agenty, kteří mají za lidi nakupovat, hledat výhodné nabídky a smlouvat. Jestliže agent neuhájí ani platový požadavek, který mu člověk výslovně zadal, těžko mu svěřit vyjednávání o ceně auta, nájmu nebo pojištění.
Ani firemní umělá inteligence si nevedla lépe. Grahamovu opravu přešla, držela se toho, co jí řekl Victor, a s uchazečem, který právě odstoupil, se loučila slovy, že se ve čtvrtek těší na oba. Kandidát tak z pohovoru mezi dvěma AI odešel bez práce, firma bez kandidáta a se zkreslenými informacemi. Jediný, kdo z celé věci vytěžil něco užitečného, byl youtuber s novým videem.