Humanoidní domácí roboti jsou zatím hlavně ukázky na veletrzích. Úklid ale už řadu let zvládají roboti na kolečkách. Dreame X60 Pro Ultra Complete míří na jejich nejčastější slabiny (rohy, prahy, překážky na zemi a dobíjení) a během Black Weeks patří k nejzajímavějším kouskům v nabídce značky.
1. Rohy: rameno, které se vysune
Kulatý robot má s rohy odvěký problém: tvar mu nedovolí dojet tam, kde se stýkají dvě stěny. Dreame proto při X60 Pro Ultra Complete použil dvojité rameno UltraExtend. Boční kartáč se při úklidu vysune až o 12 cm a mop až o 18 cm, takže dosáhne hlouběji k okrajům stěn a do úzkých koutů. Výrobce uvádí, že robot tak vyčistí i místa, kde se jiné stroje obvykle zadrhnou.
2. Prahy: do výšky 10 cm
Práh mezi místnostmi bývá další překážkou, který robota často zastaví. Systém ProLeap umí překonat prahy a schůdky do výšky 10 cm, a to u dvouúrovňového schodu. U jednoúrovňového schodu je limit 5,2 cm. Robot tak může uklízet celý byt v jednom běhu, bez toho, abyste mu museli otevírat cestu nebo ho nosit do dalších místností.
3. Překážky na zemi: kamery s AI
Ponožka, kabel nebo dětská hračka jsou noční můra každého robota. X60 Pro Ultra Complete má dvě kamery s AI a systém OmniSight 3.0, který podle výrobce rozpozná více než 320 typů předmětů. Na překážky při navigaci reaguje za 0,1 s, takže se jim vyhýbá bez kolizí. K tomu přidává proaktivní světelnou detekci, která rozpoznává skvrny a automaticky přepíná čisticí režimy na chytřejší a efektivnější.
4. Dobíjení: 5,5 minuty
Dlouhé nabíjení bývá důvod, proč robot nestihne větší byt. Technologie PowerMaster podle interních měření výrobce doplní za 5,5 minuty 24 % energie, což má stačit na úklid až 1 000 m². Baterie má kapacitu 5 000 mAh a díky rychlému nabíjení se k dalšímu úklidu vrací rychle. Nabíjení na 80 % navíc chrání baterii před předčasným opotřebením.
A k tomu: sání a mopování
Sání Vormax dosahuje až 42 000 Pa a hlavní kartáč HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 má bránit namotávání vlasů a chlupů. Dvojité mopy Omni-Scrub se otáčejí rychlostí 280 otáček za minutu a podle výrobce odstraňují zaschlé nečistoty bez šmouh. Po úklidu se mopy ve stanici perou horkou vodou o teplotě 100 °C. Stanice navíc automaticky vyprazdňuje prachový sáček, takže do úklidu zasahujete jen občas.
Robot a tyčový vysavač: dva nástroje, dvě role
Robot a tyčový vysavač se v domácnosti doplňují. X60 Pro Ultra Complete se stará o pravidelný úklid podlah, zatímco H15 Pro Heat je po ruce, když se na podlaze objeví konkrétní nepořádek. Ten čistí horkou vodou o teplotě 85 °C, která podle výrobce rozpouští i mastné skvrny z kuchyně, a navíc je i šetrná k dřevěným podlahám. Po práci se kartáč sám promyje vodou o teplotě 100 °C a usuší horkým vzduchem o teplotě 90 °C, takže je při dalším použití zase připravený. Robot tak drží každodenní čistotu a tyčový vysavač přijde na řadu tam, kde je potřeba zasáhnout cíleně. Oba modely jsou součástí letošních Black Weeks.
Proč zrovna teď
Black Weeks u Dreame trvají do konce listopadu a dávají dobrou příležitost, jak si doma postavit úklid na míru. Pokud chcete mít v domácnosti automatiku, která si poradí s rohy, prahy a rychlým dobíjením, X60 Pro Ultra Complete je pro takový úklid navržený. Pokud k tomu hledáte pomocníka na rozlité nebo zaschlé nečistoty, H15 Pro Heat ho doplní. Aktuální nabídku najdete na dreame.cz.