- Motorola se chystá vstoupit do vod širokých knížkových skládaček
- Smartphone Razr Flex 27 bude mít podobné proporce jako iPhone Duo
- Na internet se s předstihem dostaly tiskové snímky dvou barevných variant
S širokými ohebnými smartphony se v letošním roce roztrhl pytel. Éru nového typu skládaček nastartovala letos v dubnu společnost Huawei se smartphonem Pura X Max, avšak popularitu novému form faktoru zajistily až smartphony Samsung Galaxy Z Fold 8, Xiaomi 18 Fold a iPhone Duo. Svého zástupce v této kategorii chystá i Motorola, která by svoji odpověď na výše uvedené skládačky mohla představit v nejbližších týdnech.
Motorola Razr Flex: kožená nebo látková záda?
Přestože Motorola není v ohebných smartphonech žádným nováčkem, do světa knížkových skládaček vstoupila teprve letos na jaře – do té doby představovala pouze telefony véčkové konstrukce. Smartphone Motorola Razr Fold má podobné proporce jako například Galaxy Z Fold 8 Ultra, pro příští rok ale zřejmě svůj form faktor radikálně změní – podle uniklých obrázků se příští skládačka od Motoroly bude nejvíce podobat právě iPhonu Duo.
Motorola Razr Flex 27, jak chystaný telefon nazvaly některé čínské servery, má nabídnout elegantní design a sympaticky kompaktní proporce. Telefon bude nabízen minimálně ve dvou barevných variantách, přičemž záda hnědého modelu připomínají kůži, zatímco záda zelené verze budou imitovat tkaninu. Obě barvy jsou nepochybně vybrané z palety Pantone, jak je u smartphonů Motorola zvykem.
Dva fotoaparáty na zádech, po jednom v každém displeji
Horní část zad telefonu bude zdobit naležato posazený oválný ostrůvek s jedním LED bleskem a dvěma fotoaparáty – pravděpodobně hlavním a širokoúhlým. Další fotoaparáty najdeme v každém ze dvou displejů – ve vnější obrazovce bude umístěn do kruhového otvoru nahoře uprostřed, u vnitřního displeje jej Motorola vsadí do pravého horního roku.
Motorola Razr Flex 27 by měla být nejmenší ze všech obdobných skládaček – podle úniku z minulého měsíce by měl mít její vnější displej úhlopříčku pouze 4,97″, vnitřní 6,92″. Rozměry telefonu mají být 149 × 110 × 5,8 mm v rozevřeném stavu, hmotnost by se měla pohybovat lehce nad 200 gramy. Výkon podle záznamu v benchmarku zajistí čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ve spolupráci s 12 GB RAM.
Vzhledem k tomu, že internetem kolují oficiální tiskové snímky, dá se předpokládat, že premiéra nové ohebné Motoroly se nezadržitelně blíží. Je možné, že první ukázku americká značka (pod vládou čínského Lenova) provede na lednovém veletrhu CES v Las Vegas.