- Dostupnost iPhonů 18 Pro se zásadně zlepšila
- Skladem už jsou i základní kapacity a všechny barvy
- Telefon si tak můžete koupit s bonusem 1 500 Kč, nebo pronajmout od 898 Kč
Čekání na nejnovější iPhone je konečně u konce. iPhone 18 Pro je u Mobil Pohotovosti skladem prakticky ve všech barvách a kapacitách. Navíc za něj nemusíte platit desítky tisíc najednou – díky revoluční službě si ho můžete pronajmout jen za 898 Kč měsíčně.
iPhone 18 Pro za část běžné ceny
Pronájem je ideální pro ty, kteří rádi pravidelně přechází na nový iPhone a nechtějí řešit prodej toho původního. Za 898 Kč měsíčně můžete iPhone 18 Pro používat dva roky, během kterých za telefon zaplatíte celkem jen 21 552 Kč. Pro srovnání, jeho běžná prodejní cena je 34 990 Kč. Princip je jednoduchý – platíte jen to, co telefon během používání ztratí na hodnotě. Po skončení pronájmu ho vrátíte a můžete si vybrat nový model.
Právě tím služba pronájmu mění způsob, jakým si můžete nový telefon pořídit. Nemusíte platit jeho plnou cenu, ani za dva roky řešit, za kolik ho ještě prodáte. Odpadá focení na inzerát, smlouvání o ceně i prodej po bazarech. O další využití vráceného iPhonu se postará Mobil Pohotovost.
Náhradní iPhone zdarma
Součástí pronájmu je také záruka po celé dva roky. Pokud iPhone potřebuje záruční opravu, získáte po dobu servisu náhradní iPhone zdarma.
Pronájem navíc sjednáte kompletně online, bez papírování a návštěvy prodejny. Vyberete si telefon a vše vyřídíte z domova. Nabídku iPhonů 18 Pro i podrobnosti o službě pronájmu najdete na mp.cz.