- Instagram konečně přidává funkci, po které uživatelé dlouho volali
- U Stories lze nově přepsat text, vyměnit hudbu nebo upravit samolepky a kresby
- U příběhu zůstanou dosavadní zhlédnutí, lajky i odpovědi
- Pokud chcete vyměnit samotnou fotku nebo video, musíte zveřejnit nové Stories
Když jste v pozvánce na koncert spletli čas začátku, museli jste kvůli jediné číslici smazat celý příběh a nahrát ho znovu. U opravené verze se pak zhlédnutí počítala od nuly. Možnost opravit chybu přímo ve zveřejněném příběhu představil šéf Instagramu Adam Mosseri 18. listopadu, tedy víc než deset let po spuštění Stories (to proběhlo v srpnu 2016).
Jak upravit zveřejněný příběh?
Otevřete vlastní příběh, klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu a zvolte Upravit příběh. V editoru můžete přepsat text, vybrat jinou skladbu, přidat samolepku nebo třeba dokreslit šipku. Na změny máte 15 minut od zveřejnění, stejně jako při opravě vlastních komentářů, kterou Instagram umožňuje od dubna.
Po uložení diváci u příběhu uvidí, že jste ho upravili. Dosavadní zhlédnutí, srdíčka i odpovědi vám zůstanou. Pokud jste ale omylem nahráli jinou fotku nebo video, správný záběr musíte sdílet jako nový příběh. Instagram funkci zpřístupňuje postupně, takže ji zatím nemusíte ve své nabídce vidět. Já sám ji na svém osobním profilu už vidím, na firemním ale nikoliv.
Nová pozadí pro fotky na šířku
Když do Stories přidáte fotku na šířku nebo čtvercový snímek, můžete volné místo kolem něj vyplnit jednolitou barvou, barevným přechodem či rozostřeným pozadím. Pokud chcete sdílet víc fotek, stačí je v galerii označit najednou a pak vybrat jejich rozložení. Samolepky Instagram seskupil do archů a přidal jim nová písma, barvy i tvary.