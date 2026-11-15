xTool M2 recenze: laserová gravírka s CMYK tiskárnou, kterou zvládne i vaše babička

- xTool M2 gravíruje, řeže a s volitelnou tiskovou hlavou vytiskne třeba vlastní barevné samolepky
- Přehledná aplikace a kamery pro přesné umístění motivu usnadňují práci i začátečníkům
- Základní 10W verze stojí zhruba 12 800 Kč a na silnější překližku někdy potřebuje dva průchody
Jako vášnivý kutil a nadšenec do 3D tisku, moderních technologií a DIY projektů mám za ta léta už celkem slušně vybavenou dílnu. Přesto jsem naprosto ukázkovým příkladem pacienta trpícího chronickou vercajkózou (latinsky vercajkosis chronica – chronické progresivní onemocnění kutilů a technologických nadšenců, charakterizované neodolatelným nutkáním pořizovat si další nářadí a přístrojové vybavení).
Design a konstrukce9.8/10
Kvalita gravírování9.2/10
Pohodlnost ovládání9.5/10
Aplikace a funkce8.2/10
Univerzálnost využití8.4/10
Poměr cena/výkon9.1/10
Klady
- nízká cena základní sestavy
- snadné zprovoznění
- intuitivní ovládání i pro začátečníky
- kombinace laserového gravírování, řezání a barevného tisku
- kamerové zaměřování a automatické nastavení materiálů s QR kódem
- přehledný software a bohatá nabídka šablon a generátorů
- uzavřená konstrukce s detekcí plamene a bezpečnostními pojistkami
Zápory
- omezené rozměry materiálu v základní konfiguraci
- pomalejší řezání silnějších materiálů s 10W modulem
- vysoká cena samostatného 20W nebo 40W modulu
- nemožnost řezat průhledný akrylát diodovým laserem
- omezené možnosti gravírování kovů se základním 10W modulem
Když naší redakci oslovila firma xTool s nabídkou otestovat její základní modellaserové gravírky, ochotně jsem se toho ujal, aniž bych do té doby měl s laserovými nástroji jakoukoliv zkušenost. Těšil jsem se, až si vyzkouším nový gadget, zároveň jsem se ale obával, aby osvojení obsluhy nebylo stejně náročné jako mé začátky s 3D tiskem.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Stručné představení
xTool M2 je multifunkční stolní zařízení, které v jednom těle spojuje laserovou gravírku a řezačku s barevnou inkoustovou tiskárnou. To je na trhu laserových gravírek celkem vzácná kombinace, která umožňuje nejen gravírovat a vyřezávat, ale i tisknout barevné grafiky na papír, dřevo, karton, kůži a další materiály. Je to taková domácí kreativní mini-dílna v jednom zaměřená na úplné začátečníky, což se pozitivně odráží nejen na ceně, ale i na jednoduchosti ovládání.
Zvládnete nejen klasické gravírování na dřevo, plast, kůži, sklo a jiné, ale i výrobu vlastních samolepek, potisků na textil (pomocí transferové fólie) nebo dočasných tetovaček pro děti. Vytištěné motivy nemusíte pracně ořezávat nůžkami, protože to za vás v mžiku udělá laser. A to vše umí za více než příznivou cenu (v době vydání recenze cca 12 800 Kč základní balení pouze s 10W laserem, 14 tisíc Kč v sadě s CMYK tiskovou hlavou). Právě sestavu gravírky s 10W laserem a CMYK tiskovou hlavou jsem dostal možnost testovat a před vydáním recenze jsem ji aktivně používal déle než měsíc.
První zprovoznění
Po vybalení přístroje z krabice a odstranění transportní ochrany k prvnímu projektu není moc dlouhá cesta. Stačí pomocí magnetů nacvaknout vybranou pracovní hlavu, propojit přiloženým USB-C kablíkem, namazat pojezdové osy, připojit hadici na odvod kouře a po úvodní kalibraci laseru, CMYK tiskové hlavy a kamer máte hotovo.
Prvotní propojení s počítačem přes dedikovaný software xTool Studio (ke stažení zdarma z webu výrobce) se provádí skrz USB kabel, ale jakmile máte stroj spárovaný s počítačem, můžete v aplikaci zadat přihlašovací údaje k vaší domácí Wi-Fi a kabel schovat do šuplíku. Veškerá komunikace od posílání pracovních souborů po aktualizaci firmware dále probíhá zcela bezdrátově.
Velmi mile mě překvapil úhledný a minimalistický, téměř až applovský, design samotného zařízení i aplikace xTool Studio na počítači (testováno na macOS, ale podporuje i Windows). Dalším důkazem, že se xTool opravdu snaží jít s dobou, je velmi praktická a hezky zpracovaná mobilní aplikace. Pro běžné úkony mi její možnosti stačily, desktopová verze ale nabízí širší sadu funkcí. Pokud si právě představujete, že si o obědové pauze v práci připravíte roztomilou fotku svého mazlíčka a pošlete na dálku pokyn, aby stroj doma začal gravírovat jeho podobiznu, tak na to rovnou zapomeňte. Čímž si nahrávám na další velmi důležitou kapitolu.
Bezpečnost
Laserové gravírky/řezačky nejsou stejně neškodné jako 3D tiskárny, které jsem už hodněkrát nechával běžet hodiny, ba dokonce i dny, bez dohledu a nejhorší, co se mi kdy stalo, bylo, že jsem našel hromadu plastových špaget místo kýženého modelu. S laserem ale musíte jednat mnohem opatrněji a výrobce vás opakovaně při práci upozorňuje, že jej nesmíte nechávat běžet bez dozoru. Je to doslova paprsek, který řeže materiál tak, že ho spálí na popel a pokud nechcete, aby se v popel obrátil i celý váš dům, určitě od něj neodcházejte. M2 má ale i přesto integrovanou řadu prvků, které vás před požárem částečně ochrání.
Najdete v ní celkem 3 kamery – dvě pro polohování motivů (širokoúhlá na víku a klasická vedle pohyblivého nástroje) a jednu boční kameru určenou pouze pro detekci plamene. Když jsem vyráběl z kartónu škrabadlo pro kočky, papír se při řezání vznítil a zařízení se okamžitě zastavilo a zvukovým signálem upozornilo na oheň.
I při řezání dřevěné překližky se stroj několikrát zastavil při detekci drobného plamínku na kontaktní ploše laseru. Pokud chcete mít maximální klid na duši, můžete si u výrobce dokoupit i speciální inteligentní samohasicí systém s CO2 bombou, která po detekci požáru připojenou hadičkou okamžitě naplní pracovní prostor oxidem uhličitým a pomůže požár utlačit.
Dalším důležitým bodem bezpečnosti používání takového laseru je kvalitní odvětrávání kouře z místnosti, kde máte přístroj umístěný. Před koupí se musíte nejen ujistit, že se vám do dílny vejde, ale i přesvědčit se, že můžete M2 umístit poblíž okna nebo nějaké větrací šachty s možností odvodu zplodin ven. Stroj má v sobě integrovaný výkonný větrák na odčerpávání kouře a v balení najdete i ohebnou odtahovou hadici o průměru cca 10 cm.
Jeden její konec napojíte na výfukový otvor zařízení a druhý musíte ideálně vystrčit ven oknem. U takto tlusté odtahové hadice je u evropského typu oken celkem obtížné ji dostat ven ve ventilační poloze okna, já jsem musel ve své dílně vždy při použití okno pootevřít klasicky do strany. Při správném odvětrání kouř téměř necítíte, ale při špatném umístění vás brzy zaskočí nejen šílený smrad, ale i štípání v očích. Neptejte se mě, jak to vím.
Pokud nemá vaše dílna žádnou možnost odvětrání, budete si muset dokoupit od výrobce samostatnou čističku kouře jako např. xTool Safety Pro AP2 Purifier za cca 20 tisíc Kč. Co se týče ochrany zraku, díky uzavřenému systému nepotřebujete dokupovat speciální ochranné brýle. M2 má speciální oranžové průhledné víko, které škodlivé světelné spektrum zadrží, a magnetické čidlo zajistí okamžité zastavení mašiny, jakmile víko otevřete.
Technické parametry xTool M2
Laser: Modrý diodový, 10 W, 20 W nebo 40 W
Další moduly: 3W infračervený laser (1064 nm), CMYK inkoustová tisková hlava
Pracovní plocha laseru: 426 × 320 × 26 mm
Pracovní plocha CMYK tisku: 300 × 294 mm
Maximální tloušťka řezu (10 W): 8mm lipová překližka, 3mm černý akrylát (jeden průchod)
Rozlišení barevného tisku: 1 200 × 1 200 DPI
Polohování: Dvě integrované kamery, automatické zaostřování
Rozměry: 610 × 569 × 180 mm
Hmotnost: 12,3 kg
Připojení: USB, Wi-Fi
Software: xTool Studio (Windows, macOS)
Podporované formáty: SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP
Aplikace xTool Studio
Všechna zařízení od firmy xTool ovládáte pomocí moderní a přehledné aplikace xTool Studio, která je zdarma ke stažení pro macOS i Windows. Rozhraní je nápadně podobné klasickým obrázkovým editorům jako Adobe Photoshop, ale zdaleka ne tak složité. V levém sloupečku najdete základní nástroje pro tvorbu obsahu manuálně či pomocí AI a taktéž díky napojení na web atomm.com velmi široké spektrum předvytvořených projektů a generátorů. Kromě základních tvarů si tak můžete například dle tloušťky materiálu, který máte zrovna doma, nechat vygenerovat šablonu na krmítko pro ptáky.
Vámi vytvořené projekty lze ukládat jak lokálně na disk, tak i do cloudového úložiště (bezplatně máte k dispozici kapacitu 2 GB). Po dokončení gravírování vám program také nabídne možnost sdílet projekt veřejně na Atomm, za což dostáváte odměny formou virtuálních mincí, které pak utrácíte za použití různých generátorů a AI nástrojů.
Uprostřed se nachází hlavní pracovní plocha s náhledem pořízeným některou z integrovaných kamer. Pro hrubý náhled a větší objekty postačí hlavní širokoúhlá kamera na víku, pokud ale potřebujete precizně umístit drobnější designový prvek, pomůže vám druhá pohyblivá kamera, kterou si vyfotíte zblízka vybranou oblast, nebo vytvoří automaticky přesný panoramatický snímek vybrané zóny.
Vpravo se pak nachází samotné nastavení připojeného přístroje. Vyberete si typ práce (tisk, řezání/gravírování na rovný či zakřivený povrch, sítotisk, hromadné zpracování skupiny různě orientovaných podkladů a další) a materiál (buďto z bohaté databáze materiálů s přednastavenými parametry, nebo lze materiál dokonce i nechat rozpoznat AI pomocí fotografie a stručného popisu). Posledním krokem po umístění materiálu do přístroje a vybrání pozice objektu je měření tloušťky materiálu, které provedete na 2 kliknutí pomocí nástroje v pravé liště. U vámi vytvořených objektů pak pro tisk vybíráte koncentraci tisku v procentech a parametry laseru pro řezání/gravírování.
Věřte mi, že tohle všechno zní z textu mnohem složitěji, než to ve skutečnosti je. Pro ty, které nebaví hrát si s nastavením, nabízí xTool Studio kouzelné tlačítko Auto Mode, které při aktivaci po zavření víka gravírky automaticky pořídí fotografii, pokusí se detekovat materiál (ty od xTool mají na sobě identifikační QR kód pro tuto funkci), umístí objekt na jeho střed, změří sám tloušťku a vám stačí jen potvrdit přenos dat do přístroje a stiskem fyzického tlačítka spustit práci.
Moc šikovně je zpracovaný nástroj na výrobu samolepek, což je jedna z nejzajímavějších funkcí M2. V xTool Studio vložíte libovolný obrázek, upravíte jeho velikost dle libosti a přepnete stroj do režimu „tiskni pak řež“. Pomocí jednoho tlačítka pak necháte program automaticky detekovat okraje grafiky, případně upravíte šířku okraje a program vás provede oběma kroky procesu. V prvním kroku doporučí nainstalovat CMYK tiskovou hlavu a spustit tisk, v tom druhém vás upozorní na výměnu nástroje na laser a obrázky vytištěné na samolepkový papír pak precizně ořízne. Z většiny tak nahradí funkci řezacího plotru; například vinylové fólie obsahující PVC do laseru nepatří kvůli toxickým výparům.
Vývojáři by měli zapracovat jen na vychytání několika drobných chybek. Například při přípravě samolepek jsem si chtěl uložit vlastní otestované nastavení laseru pro závěrečné vyřezávání z konkrétního papíru. Moje předvolba se sice uložila, ale u dalšího obrázku při načtení předvolby zůstaly nastavené výchozí parametry místo těch mých. Celkově mě ale xTool Studio velmi mile překvapilo jednoduchostí, přehledností a bohatou nabídkou funkcí.
Trochu jsem se obával, jestli nebudu muset dokupovat kredity na používání pokročilejších generátorů a nástrojů (obvykle spotřebují 5–25 kreditů za 1 použití). Systém odměn je ale poměrně štědrý a jen za zveřejnění prvního projektu jsem dostal na uvítání 900 kreditů, které vystačí na dlouho. Výrobce se tímto systémem zřejmě snaží motivovat uživatele, aby rozšiřovali jeho databázi projektů a grafik.
Za velké plus považuji poloautomatizované nástroje pro práci s vloženými obrázky, jako je odstranění pozadí jedním kliknutím nebo konverzi do vektorového formátu. Díky tomu ušetříte nejen čas, ale i peníze, které byste jinak museli investovat do dalšího grafického editoru.
Praktické zkušenosti s laserem
Po dobu testování jsem vyzkoušel řadu materiálů jak zakoupených na oficiálním e-shopu výrobce, tak i koupených v místním obchodě se stavebninami. Zvlášť pokud chcete experimentovat s většími projekty ze dřeva a nechce se vám utrácet za vzhledově perfektní, ale cenově dražší ozdobnou překližku, oddělení s odřezky za pár kaček bude váš nový zdroj pokladů. Hlavní bariéra, na kterou jsem při práci s xTool M2 narazil, byla ta rozměrová.
Na rozdíl od vyšších profesionálních modelů výrobce (jako xTool P3 nebo nový X1) nemá M2 otevírací bočnice pro práci s delšími kusy materiálu. Jste tak v případě 10W laseru omezeni pracovní plochou o rozměrech 42 × 32 × 2,6 centimetrů. I když nutně nepotřebujete pokaždé vyrábět takto velké výrobky, přidá vám to práci na přípravě materiálu koupeného v běžných stavebninách. I já jsem musel po nakoupení zásob vytasit kotoučovou pilu a koupené překližky nařezat na velikost, která se vejde do pracovní plochy M2.
Dalším limitem, na který jsem narazil, byla použitelná výška pracovní plochy. Pokud na podložku vložíte příliš tlustý špalek dřeva, laser nedokáže změřit jeho tloušťku a odmítne pokračovat v práci. Pokud by vás napadlo trochu si zahrát na MacGyvera, odšroubovat plechové dno a celou gravírku podložit hromadou knih, rovnou na to zapomeňte. Výrobce totiž na podobné kutilské experimenty myslel a odstranění dna hlídá bezpečnostní čidlo, které provoz laseru zablokuje podobně jako při otevření horního výklopného víka. Naštěstí ale tento problém řeší nově představený zvyšovací podstavec M2 Riser Base Kit za 5,6 tisíc Kč, který zvedne pracovní výšku až na 14 centimetrů a má navíc v ceně i voštinovou podložku.
Pokud si chcete tyto starosti ušetřit, můžete nakupovat materiál (od překližky po prázdné klíčenky, kryty telefonů a jiné reklamní předměty) přímo u výrobce, kde si filtrem nastavíte kompatibilitu k dané gravírce. Nákup materiálu na e-shopu xTool jsem pro recenzi taktéž vyzkoušel a balíček dorazil během několika dní z německého skladu. Originální materiály navíc přišly s QR kódem, který M2 díky integrované kameře snadno rozpozná a automaticky nastaví parametry pro vložený materiál.
Za dobu testování jsem gravírkou prohnal několik druhů a tlouštěk překližky, dále neprůhledný i průhledný akrylát, papír, karton, masivní dřevo, kámen, nerezovou ocel, PU kůži, pravou kůži a další. Zkoušel jsem i posouvat výrobcem stanovené hranice použitelných materiálů. Prakticky jediný problém jsem měl u průhledné akrylátové desky, která všeobecně není vhodným materiálem pro modrý diodový laser, takže se mi ji nepodařilo ani na několik průchodů přeříznout. Pokud potřebujete pravidelně pracovat s průhlednými deskami z akrylátu či plexi, budete muset zainvestovat do CO₂ laseru.
Přes zmíněné rozměrové limity všechny ostatní zmíněné materiály zvládla M2 naprosto s grácií. I přesto, že modrý diodový laser není primárně vhodný pro práci s kovem, podařilo se mi 10W laserem bez problémů označit svůj věrný Leatherman multitool iniciály a telefonním číslem pro případ, že bych jej při každodenním nošení někde ztratil. S použitím tenké vrstvy speciálního značícího spreje jsem dosáhl v gravírování nerezu ještě lepších kontrastnějších výsledků. Sprej se nanese v tenké vrstvě na povrchu kovu, nechá 3 minuty zaschnout a poté se gravírováním připeče k povrchu kovu. Zbytek nasprejované úpravy setřete hadříkem s isopropyl-alkoholem.
K preciznějšímu povrchovému značení či gravírování různých typů kovů si k M2 můžete dokoupit 3W infračervený modul. Na hluboké gravírování či řezání kovů je už ale vhodnější specializovaný vláknový laser (např. xTool F1 Ultra a F2 Ultra) za mnohonásobně větší cenu. Nicméně u takto levné základní gravírky mě mile zaskočilo, že si poradila s povrchovým značením nerezu a v mé dílně rozhodně přibyde monogram na více kusech kovového nářadí.
Při řezání silnějších překližek jsem občas narazil na limity základního 10W laseru. Některé materiály vyžadovaly dva průchody a čas potřebný k dokončení projektu se tak nepříjemně natahoval. Jelikož nepatřím mezi nejtrpělivější kutily, ze zvědavosti jsem se podíval na stránky xTool po výkonnějším 20W modulu. Nadšení mě ale přešlo při pohledu na cenovku.
Samostatná 20W laserová hlava totiž v době psaní recenze vycházela cenově prakticky stejně (12,2 tisíc Kč) jako celá gravírka M2 se základním 10W modulem (v den vydání 12,8 tisíc Kč). Ještě výkonnější 40W hlava dokonce vyjde téměř na dvojnásobek ceny základní M2 sestavy. A přestože bych vyšší výkon při práci se dřevem rozhodně ocenil, takovou investici jsem si osobně nedokázal zatím obhájit. Pokud ale plánujete pravidelně řezat silnější materiály, doporučil bych zvážit pořízení 20W nebo 40W varianty rovnou při nákupu stroje. Pro občasné domácí projekty ale základních 10 W bohatě stačí.
Barevný tisk v praxi
Kvalita tisku pomocí CMYK hlavy je dle mého názoru na úrovni běžné kancelářské barevné tiskárny. Nečekejte od ní rozhodně rozlišení ani barvy profesionálních fotografických tiskáren. Na tisk běžných štítků nebo samolepek ale bohatě stačí a zejména na lesklém papíru vypadá výsledek slušně. Chystáte kamarádovi rozlučku se svobodou a na objednání triček s jeho nejtrapnější fotkou už je pozdě? Motiv můžete vytisknout na vhodnou transferovou fólii a následně nažehlit na textil. Nebo jen chcete pobavit někoho z rodiny dárkem v podobě legrační sady samolepek, rozhodně se vám šikne mít podobný multifunkční nástroj doma. Jen pozor na jednu věc – CMYK modul používá azurový, purpurový, žlutý a černý inkoust, bílou ale netiskne. Bílé části motivu proto tvoří samotný podklad a jeho barva ovlivňuje i ostatní odstíny. Nejlépe tak vyniknou na bílém nebo světlém podkladu.
V xTool Studio mi trochu chybělo pokročilejší nastavení barev či náhled obrázku v CMYK konverzi, najdete tam pouze posuvník s nastavením koncentrace tisku. Jako plus musím zmínit inteligentní systém použití krytu tiskové hlavy. Krytka obsahuje zvlhčovací a čisticí houbičku. Pravidelné doplňování přiložené kapaliny a čištění podle návodu pomáhá omezit zasychání inkoustu a ucpávání trysek, jak se vám pravděpodobně někdy stalo u běžné inkoustové tiskárny. Krytka je k tiskové hlavě uchycena magnetem a při spuštění tisku ji hlava sama umí odejmout a zaparkovat do speciálního doku, provede čištění trysky a po dokončení tisku ji opět bezpečně nasadí.
Uvnitř tiskové hlavy najdete vyměnitelnou kazetu s celkem 40 ml inkoustu, který by dle výrobce měl vystačit na cca 2–3 měsíce používání. Nová kazeta stojí v době vydání recenze 1 450 Kč a během mého testování se mi zatím nepodařilo barvu vyčerpat. Nevýhodou inkoustového tisku je náročnost na podkladový materiál, který musí umět inkoust vstřebat. Na některých površích jako dřevo se bude částečně rozpíjet, na jiných jako hladký plast naopak nevydrží a půjde setřít. Pro širší spektrum tiskových podkladů je lepší volbou UV tiskárna jako xTool O1 Omni.
Závěrečné hodnocení
xTool M2 mi ukázal, že začátky s laserovým gravírováním nemusí znamenat hodiny studování a nekonečného ladění. Nejvíc mě přesvědčila kombinace přehledného softwaru, kamerového zaměřování a snadné výměny pracovních hlav.
I bez předchozích zkušeností jsem se rychle dostal k vlastním výrobkům. Kombinace barevného tisku a laserového ořezu navíc rozšiřuje možnosti o samolepky, originální přání nebo nažehlovací motivy na textil. S takovou výbavou osobních dárků vám popularita mezi rodinou a přáteli zaručeně poroste.
Při nákupu je ale potřeba počítat také s jeho limity. Základní 10W modul mi pro menší domácí projekty většinou stačil, při řezání silnější překližky už však vyžadoval více trpělivosti. Pokud právě takovou práci plánujete pravidelně, dává smysl zvážit výkonnější variantu rovnou při nákupu. Samostatný upgrade totiž vychází draho. Předem si také rozmyslete, kam stroj umístíte a jak vyřešíte odvod zplodin — samotná zásuvka a volný kus stolu nestačí.
M2 bych doporučil především domácím kutilům a kreativním nadšencům, kteří chtějí vyrábět dekorace, osobní dárky nebo samolepky a ocení snadnou obsluhu. Kdo potřebuje zpracovávat velké díly, pravidelně řezat průhledný akrylát, tlustší masivní dřevo nebo hluboce gravírovat kovy, měl by hledat jiný typ zařízení. V mé dílně si ale M2 své místo našla.
Chronickou vercajkózu sice nevyléčila, ale při pohledu do katalogu xTool mám pocit, že M2 byla jen první položka na receptu. Tohle bude na delší léčbu — a já se jí rozhodně bránit nehodlám.
Základní 10W verze se v době vydání recenze prodává za zhruba 12 800 Kč. Poměrně často je možné na webu výrobce narazit na zajímavou slevovou akci, a to i na modely s 20W (cca 21 700 Kč) či 40W laserem (cca 30 500 Kč). Poštovné do České republiky je zdarma.