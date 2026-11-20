- Mít na cestách k dispozici spolehlivý překladač není k zahození
- Vasco Translator Q1 patří mezi jedno z nejlepších řešení na trhu
- V rámci Black Friday ho pořídíte s 20% slevou
Vyrazit do zahraničí bez větší přípravy je především doménou mladších ročníků, které jsou patřičně jazykově vybavené. Zkušenější z nás ovšem mohou narazit na oprávněnou obavu: jak se v zahraničí domluvím? Pokud chcete vyrazit za hranice Česka, nemusíte si hned nutně brát jazykové kurzy – bohatě si vystačíte s šikovným překladačem od Vasco. Ty nabízejí řadu benefitů, které obstojí i ve srovnání s chytrými telefony. Navíc v rámci Black Friday můžete při jejich pořízení ušetřit 20 procent.
Skvělý, rychlý a spolehlivý překladač na cesty
Cestování za hranice země umí být pořádně stresující, především pro ty, pro které to není denní chleba. Největší obava plyne především z toho, jak se v zahraničí dorozumíme. Mobilní aplikace sice mohou v mnoha případech pomoci, ale k dokonalosti mají daleko – často vynechávají kontext nebo si neporadí s překladem spolehlivě. Nemluvě o tom, že časté překládání má negativní dopad na baterii, nutnost pořídit drahý datový balíček do zahraničí a v některých zemích je vytažení smartphonu na ulici bez nadsázky bezpečnostním rizikem. Je zkrátka spousta důvodů, proč si pořídit dedikovaný překladač na cesty od Vasco.
Prominentním modelem v nabídce je bezesporu Vasco Translator Q1. Jeho hlavní výhodou je kromě okamžitého překladu kdykoli a kdekoli třeba integrovaná SIM karta, která funguje po celém světě. Nemusíte tedy řešit pořizování datových SIMek, aktivaci dodatečných dat pro zahraničí nebo snad roamig. Jednoduše vytáhnete Vasco Translator Q1 z kapsy v jedné z takřka 200 zemí, kde překladač od Vasco slibuje internetové připojení, a můžete se začít dorozumívat.
To ale není jediná výhoda. Jako první nabízí překladače Vasco Translator Q1 možnost syntetizace vašeho vlastního hlasu pro čtení překladu. Překladač tak bude předčítat, co ho necháte přeložit přímo vaším hlasem včetně přízvuku, a to v jednom z 54 podporovaných jazyků. Výhodou je také možnost překládání s využitím umělé inteligence bez toho, aniž byste cokoli museli mačkat či někam zadávat – zařízení automaticky rozpozná, kdo právě mluví, a zvládne také poznat, o jaký jazyk se jedná.
Automatické rozpoznávání a překlad mluveného slova se hodí také pro případy, kdy není zřejmé, jakým jazykem mluvčí hovoří. V některých státech nejenže je více oficiálních jazyků, ale skladba obyvatel je výrazně multikulturní, tudíž není vyloučeno, že se při běžné interakci v anglicky mluvící zemi můžete potkat i s člověkem, který hovoří exotickou řečí z jiného kontinentu. V některých případech také může být pohodlnější hovořit v hotelu či ve službách s danou osobou v jeho mateřském jazyce, než v angličtině a to i přes to, že je angličtina úředním jazykem – do takových situací se dostanete velmi snadno například v afrických státech.
Výhodou je také možnost překládat více jazyků najednou, typicky když potřebujete něco vyřešit na místě s domorodcem a on si na pomoc přivolá kamaráda s lámanou angličtinou. Díky Vasco Translator Q1 vám tak neunikne ani kousek konverzace. Uživatelé také mají na výběr a mohou využít plně automatický režim bez nutnosti jakéhokoli stisknutí tlačítka během hovoru, nebo manuální režim s použitím fyzických či dotykových tlačítek.
Vasco Assitant překládá kontextuální informace jak v rámci překladače fotografií, tak v rámci překladače mluvené řeči. Stačí, když uživatel klepne na konkrétní slovo, a zařízení mu vysvětlí jeho širší význam. Tahle vychytávka může příjít vhod třeba na večeři v restauraci, kdy z názvů některých pokrmů nemusí být na první pohled patrné, o co konkrétně se jedná. Vasco Assitant nejenže přeloží název, ale poskytne také patřičné vysvětlení, abyste byli v obraze.
Podrží vás v takřka 200 zemích světa
Jednou z obav v zahraničí jsou telefonní hovory. Některé věci zkrátka nevyřídíte jinak, přičemž zde může být jazyková bariéra problém i pro zkušeného mluvčího. Telefonní hovory totiž nebývají vždy bezproblémové a kupříkladu ve stresové situaci je každá pomoc dobrá. Vasco Translator Q1 umí překládat telefonní hovory v reálném čase v 53 jazycích, takže ani v tomto ohledu vás nenechá na holičkách. Jeho předností je možnost odchozího volání přímo z Vasco Translator Q1 a to po celém světě – zdarma k zakoupení překladače máte 10 minut hovoru, přičemž další si lze zakoupit na stránkách výrobce.
Vasco Translator Q1 zvládá překládat i kompletně v offline režimu (bez připojení k internetu), přičemž aktuálně je k dispozici 94 jazykových párů ke stažení. Co se týče češtiny, ta bude brzy k dispozici ke stažení: jazykový pár čeština–angličtina bude dostupná ještě v tomto roce a další jazykové páry kombinující češtinu s jinými jazyky budou postupně přidávány v průběhu roku 2027. Tato funkce je ideální například pro túry v odlehlých oblastech, dlouhé lety nebo jakákoli místa bez mobilního signálu. Ztraceni tak nebudete ani na zimní dovolené v Alpách.
Od samotných překladů ale rozhodně nečekejte žádnou strojovost. Hlasový překladač zvládá rozpoznat kontext, kulturní nuance, idiomy či lokální zvyky, takže se díky němu vyhnete i nechtěnému faux-pas. Překlad z fotografie analyzuje nápisy, jídelní lístky či orientační body, přičemž umí vysvětlit složení pokrmů, místní zvyky a bezpečnostní předpisy nad rámec samotného překladu. K bezproblémovému výsledku pomohou také mikrofony s redukcí šumu a hlasitý reproduktor, stejně jako výběr optimálního překladového modulu z více než 10 dostupných možností.
Novou funkcí překladače Vasco Translator Q1 je také režim posluchače – v praxi se jedná o jednosměrný překlad v reálném čase. Ideálním způsobem využití je kupříkladu při různých zahraničních konferencích, na vysokoškolských přednáškách s hostujícími profesory ze zahraničí nebo třeba při sledování dokumentárního pořadu v televizi v cizím jazyce.
Sleva 20 procent v rámci Black Friday
A teď ta nejlepší zpráva – kapesní překladač Vasco Translator Q1 můžete v rámci tradiční slevové akce Black Friday pořídit s 20% slevou, takže místo 13 990 korun za něj zaplatíte pouze 11 200 korun. A to není všechno: kromě zmíněného modelu Vasco Translator Q1 můžete pořídit s výraznou slevou také ostatní překladače, kupříkladu Vasco Translator V4 nebo Vasco Translator M4. Pokud vás sleva zaujala, dlouho neotálejte – využít ji můžete od 20. listopadu až do 1. prosince.