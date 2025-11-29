Recenze Vasco Translator Q1: kapesní překladač nové generace

- Kapesní překladač Vasco Translator Q1 je užitečný pomocník na cesty do zahraničí
- Překládat zvládne v několika režimech až ze 113 jazyků světa, díky internetovému připojení zdarma
- S cenou 10 990 korun v rámci Black Week navíc můžete při jeho pořízení ušetřit
Na světě existuje přibližně 7 tisíc živých jazyků a je jasné, že nikdo z nás je nemůže umět všechny. Ačkoli je dnes standardem umět alespoň jednu světovou řeč, životní cesty nás mohou zavát i na místa, kde si s ní nevystačíme a přitom to nemusí být ani daleko za hranicemi naší země. Pokud nejste v cizině pevní v kramflecích a hlavním důvodem je právě jazyková bariéra, je dobré mít po kapse zálohu v podobě slovníku. Jelikož jsme ale ve 21. století, zapomeňte na papírovou variantu: Vasco Translator Q1 je mnohem praktičtější volba.
Elegantní design, za který se nebudete stydět
Z hlediska provedení nelze hlasovém překladači Vasco Translator Q1 příliš co vytknout. S rozměry 114,6 × 60,9 × 17,4 milimetrů se jedná o velmi kompaktní zařízení, které padne dobře do ruky a nebude zabírat zbytečně moc místa. Lehce zkosený design a mírná perforace na horní a spodní straně dodává novému překladači od Vasco elegantní vzhled, který vám v zahraničí rozhodně neudělá ostudu, pokud jej v případě nouze vytáhnete z kapsy na světlo.
V krabičce kromě nabíjecího USB-C kabelu najdete také praktické silikonové poutko, díky kterému můžete mít kapesní překladač přichycený k zápěstí, takže nemusíte mít obavy, že by vám vypadl či vám ho někdo vytrhnul z ruky. Co potěší, jsou také barevné kombinace – kromě námi testované červené máte na výběr také klasickou černou, decentní tmavě modrou nebo zajímavou fialovou. Na horní hraně je navíc ještě LED proužek, který svítí ve chvíli, kdy jsou aktivní mikrofony.
Hardwarová výbava pro překlad dostačuje
Tím nejdůležitějším je přední IPS displej o velikosti 3,54″, což sice není mnoho, na druhou stranu prohlížet si fotografie či sledovat videa na YouTube na tomto kapesním překladači nejspíše nebudete, takže ani rozlišení 640 × 960 pixelů není velkou překážkou. O dostatek výkonu se stará procesor čtyřjádrový procesor MT8766V s taktem 2 GHz, 3 GB RAM či interní paměť o kapacitě 32 GB. Nechybí ani podpora Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 1W reproduktor, dvojice mikrofonů s potlačením šumu, 13Mpx fotoaparát na zadní straně, certifikace odolnosti proti vodě a prachu podle standardu IP64 či neomezené datové připojení po celém světě zdarma.
Ačkoli podle papírových specifikací se nejedná o žádnou hitparádu, pro kapesní překladač, tedy jednoúčelové zařízení, se jedná o více než dostačující parametry. V průběhu testování jsem se nesetkal s žádným výrazným zásekem či nějakým pádem při překladu. Softwarová klávesnice by sice mohla na dotyk reagovat rychleji, na druhou stranu se nejedná o nic, co by překáželo pohodlnému používání. Jen pro pořádek dodám, že nový překladač od Vasco běží na systému Android, byť značně upraveném.
Kvalita překladu je na vysoké úrovni
Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, říká slavné přísloví. S kapesním překladačem Vasco Translator Q1 jich budete umět opravdu hodně – při překladu mluveného slova 86, při překladu textu rovných 108, při překladu z fotografie dokonce 113 a při živém překladu telefonního hovoru 53. Kromě toho můžete také pořádat skupinovou konverzaci s až 100 účastníky, přičemž každý může mluvit vlastním jazykem (nemusí mít nutně překladač Vasco, stačí aplikace MultiTalk), nebo se dokonce pár užitečných frází naučit ve stylu aplikace Duolingo.
Jak je v současnosti zvykem, také v tomto případě hraje velkou roli umělá inteligence. Vasco Translator Q1 využívá 10 různých modelů pro překlad, a to jak samotného textu, tak i hlasových nahrávek. AI pomáhá ale také třeba s odstraněním šumu na pozadí, aby byly překlady přesnější a rychlejší. Obavy není třeba mít ani o soukromí, neboť Vasco si dává pozor na to, aby překlady nebyly využity třetí stranou.
Asi nejčastějším způsobem, jakým budete překládat, je skrze mluvení či napsání textu. V domácích podmínkách jsem s jistotou mohl využít překlad mezi češtinou, angličtinou, polštinou, němčinou a nizozemštinou (lehce jsem experimentoval i s katalánštinou), přičemž mohu s klidem konstatovat, že ve většině případů si vedl kapesní překladač na výbornou. V některých případech dokonce i příjemně překvapil – například při překladu do nizozemštiny zvládl překladač zmínku o letišti v Amsterdamu správně přeložit jako letiště Schiphol.
Na druhou stranu není ani příliš těžké narazit na limity toho, co nový překladač od Vasco zvládne přeložit a co už ne. Když pomineme skutečnost, že frázi či delší promluvu musíte vyslovit ideálně pomalu, srozumitelně a bez většího přízvuku, s některými frázemi si překladač příliš dobře neporadil.
Kupříkladu překlad věty z nizozemštiny „Het is makkie“ by do češtiny měl znít jako „Je to brnkačka“, přičemž překladač větu přeložil jako „Je to vánek“. Přitom přeložit stejnou větu do němčiny už takový problém nebyl. S vulgarismy si kapesní překladač poradil rozporuplně, někdy dokázal vymyslet dobré překlady, ale třeba známou polskou frázi zahrnující bobra už tak dobře přeložit nedokázal.
Je libo naklonovat váš hlas?
Zajímavostí je možnost klonování hlasu pro případ, že byste chtěli, aby překladač četl věty kopií vašeho hlasu. Můžete si nastavit, jak dlouhou má být hlas k dispozici a pro vytvoření klonu je potřeba jen přečíst jednu větu, přičemž do dvaceti sekund můžete klonovaný hlas využívat.
Právě hlasové zadávání je velmi pohodlné, pokud využíváte dvojici tlačítek na pravé straně – dotykový displej umí občas pozlobit a například výběr jazyka Vasco nezaregistrovalo vždy napoprvé. Naštěstí dotykovou obrazovku při samotných překladech prakticky využívat nemusíte. K dispozici totiž máte nejen fyzická tlačítka, která umožní plynule přepínat mezi mluvčími, ale také plně bezdotykový režim, který automaticky přepíná mezi mluvčími. Automatický překladač rozpozná vyslovená slova vašeho konverzačního partnera během konverzace a okamžitě začne překládat, což se hodí například ve chvíli, kdy máte plné ruce, ale přesto si chcete s někým popovídat.
Jednou z možností, která mě zaujala, je překlad textu s pomocí integrovaného fotoaparátu. Jeho parametry Vasco bohužel nezmiňuje, nicméně jedná se o 13Mpx snímač a nejde o žádnou hitparádu – za zhoršených světelných podmínek na tento způsob překládání zapomeňte, nepodaří se vám pořídit dostatečně kvalitní snímek, jež by nebyl rozmazaný a LED blesk ne vždy situaci vyřeší. Na druhou stranu za dne se jedná o velmi rychlou a použitelnou variantu.
Překlad skrze fotografii jsem zkoušel na třech různých scénářích. Jedním z nich byl pracovní e-mail hned ve dvou cizích jazycích plný odborných termínů, se kterým si kapesní překladač poradil velmi dobře. Druhý scénář se týkal překladu složení produktu na krabičce. Tady už to dopadlo o něco hůře, možná i proto, že krabička měla tvar válečku. Třetí scénář byl německý text týkající se bavorských klobás, který nebyl těžký na překlad, ale horší na správné vyfocení. Po chvíli snahy si ale kapesní překladač Vasco Translator Q1 s tímto úkolem poradil.
Baterie váš podrží, rychlé nabíjení potěší
Překlad je jedna věc, ale jak dlouho budete moci překládat, to je věc druhá. Kapesní překladač Vasco Translator Q1 disponuje baterií s kapacitou 2500 mAh, která by měla zaručit teoretickou výdrž mezi 8 až 10 hodinami na jedno nabití. Z praxe mohu říci, že hodně záleží na tom, jak moc překládáte a jakým způsobem, přičemž i nastavený jas hraje roli. Pokud se budete opravdu snažit, můžete baterii vybít i rychleji, na druhou stranu šetrnější použití vám může používání i prodloužit. Pokud ale nebudete Vasco Translator Q1 používat delší dobu, raději ho vypněte – ve standby režimu vám překladač vydrží přibližně týden.
I kdybyste náhodou přišli ke kapesnímu překladači a on byl kompletně vybitý, můžete ho snadno dobít skrze USB-C port s podporou 25W rychlého nabíjení. Z 0 na 100 procent se dostanete relativně rychle, se správnou nabíječkou klidně pod hodinu. Zajímavostí je funkce reverzního nabíjení, kdybyste náhodou potřebovali dodat šťávu nějakému jinému zařízení na cestách.
Závěrečné hodnocení
Kapesní překladač Vasco Translator Q1 je užitečný pomocník pro každého, kdo se chystá do zahraničí a není si moc jistý svou jazykovou výbavou. Překladač má ve svém repertoáru hned několik způsobů, jak vám přeložit text či mluvené slovo z desítek světových jazyků v reálném čase, navíc díky internetovému připojení zdarma nemusíte řešit ani zahraniční datové SIM karty či další poplatky. Se svým elegantním vzhledem se navíc za něj stydět rozhodně nebudete.
Ať už jej zamýšlíte pro sebe, či jako dárek pro příbuzné nebo pro přátele, mnoho argumentů proti nenajdete. Jednou z překážek by mohla být snad jen cena, která je 12 289 korun, přičemž v rámci současné akce Black Week můžete ušetřit a pořídit překladač za 10 990 korun. Pakliže ale pro vás možná trochu vyšší cena za jednoúčelové zařízení není překážkou, jistě budete s Vasco Translator Q1 spokojení.
Vasco Translator Q1
Design a zpracování9.0/10
Uživatelské prostředí8.8/10
Chytré funkce8.8/10
Výdrž baterie9.1/10
Klady
- sympatický design
- dlouhá výdrž a rychlé 25W nabíjení
- překlad z až 113 jazyků
- internetové připojení zdarma po celém světě
- možnost naučit se základní fráze
- klonování vlastního hlasu
- skupinový překlad konverzace až 100 účastníků
Zápory
- fotoaparát by mohl být kvalitnější
- odezva klávesnice je někdy pomalejší
- někdy se překlad netrefí do správné fráze
- pro někoho vyšší cena za jednoúčelové zařízení