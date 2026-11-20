- Deštivý listopad nejlépe strávíte ve společnosti novinek z Netflixu
- Za zmínku stojí třeba netradiční animovaná pohádka nebo historické válečné drama
Počasí z konce roku tradičně vybízí k dlouhým večerům stráveným v pohodlí domova, třeba ve společnosti nějakého toho filmu, seriálu či dokumentu, který v následujících sedmi dnech zamíří na streamovací platformu Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu pohled na pohádku o Popelce z trochu jiného úhlu v animovaném snímku Neségry, náhled do světa nechvalně proslulých televizních kněží v dokumentu Primetime Preacher$: Zlatý věk televizních kazatelů nebo drsné historické válečné drama Komáří pohár.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například mysteriózní thriller z country prostředí Heartland, nejnovější komediální eskapády známé Philomeny Cunk v seriálu Cunk on Cinema nebo kriminální dramatická minisérie Altruisti.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Neségry (Steps)
- Datum premiéry: 20. 11. 2026
- Namluvili: Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe, Stephanie Hsu, Peter Dinklage, Bette Midler
Nádherně svérázná akční komedie, ve které Popelčina zlá nevlastní sestra Lilith ukradne víle Kmotřičce kouzelnou hůlku a převrátí tak známý příběh vzhůru nohama. Myslíte si, že znáte Popelčiny „zlé“ nevlastní sestry? Animovaný snímek Neségry vás přesvědčí o tom, že nikoli. Lilith, unavená životem ve stínu Popelky, ukradne kouzelnou hůlku Dobré víly a spolu se svou sestrou Margot převzme kontrolu nad královským plesem, čímž naruší Popelčinu pohádku, jak ji známe.
Tím odsoudí království k tyranské vládě Priscilly, zlé intrikánky, která se vřítí na scénu a zmocní se trůnu. Lilith se tak musí spojit se samotnou Popelkou, aby společně bojovaly proti motorkářským trolům, předběhly zlé přisluhovače a unikly z Křičících lesů na epické výpravě za záchranou království, ale především za záchranou jejich vztahu.
O Netflixu
Netflix vznikl v roce 1997 jako „zásilková půjčovna DVD“. Streamování spustil v roce 2007 a o šest let později rozjel vlastní tvorbu se seriálem Dům z karet. Vydáváním celých řad najednou zpopularizoval sledování seriálů tzv. na jeden zátah. Dnes působí ve více než 190 zemích a už koncem roku 2025 překonal hranici 325 milionů placených předplatných.
Netflix patřil k průkopníkům využití cloudu ve velkém měřítku. Přesun výpočetní infrastruktury do AWS dokončil v roce 2016 a pro distribuci videa vybudoval vlastní globální síť Open Connect. Strojové učení využívá k doporučování pořadů na míru. Kvalitu streamu upravuje v reálném čase podle rychlosti připojení. V listopadu začal v USA testovat nástroj AI Discover, které v televizní aplikaci doporučuje pořady podle nálady. Předplatné zahrnuje i mobilní hry a živé přenosy.
Ve třetím čtvrtletí 2026 Netflix zvýšil tržby meziročně o 12 % na 12,9 miliardy dolarů a čistý zisk o 44 % na 3,66 miliardy. Za celý rok očekává tržby 51,1 miliardy dolarů, tedy růst o 13 %. Odhad letošních příjmů z reklamy v říjnu snížil ze tří miliard na 2,7 miliardy dolarů.