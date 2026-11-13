Zahřejte se u našich novinek z Netflixu, tyhle by vás mohly zaujmout

- Chladný listopad je v plném proudu, stejně jako příval novinek na Netflix
- Nechybí třeba mysteriózní thriller či populární Philomena Cunk
Teplo a dlouhé slunečné dny už jsou pro letošní rok za námi, nicméně naše pravidelná dávka novinek ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, rozhodně nekončí. Tentokrát by vás mohl zaujmout třeba mysteriózní thriller z country prostředí Heartland, nejnovější komediální eskapády známé Philomeny Cunk v seriálu Cunk on Cinema nebo kriminální dramatická minisérie Altruisti.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární snímek o světoznámém fotografovi pojmenovaný jednoduše Avedon, třetí řada dramatického seriálu z prostředí historické evropské politiky Císařovna nebo švédská romantická komedie ideální pro předvánoční čas jménem Jen do Vánoc.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Heartland
- Datum premiéry: 13. 11. 2026
- Hrají: maximálně5lidí
Bývalá legenda country Misty Jonesová se vrátí do Nashvillu, aby přišla na kloub záhadnému zmizení svojí nadějné neteře. Film Heartland je mysteriózní thriller o country zpěvačce, která se vrací do hudebního světa v Nashvillu poté, co záhadně zmizí její neteř Charlie, mladá začínající zpěvačka. Při jejím hledání postupně odhaluje temná tajemství hudebního průmyslu, lži, intriky a bolestivé události ze své vlastní minulosti. Film kombinuje napětí, rodinné vztahy, tajemství a prostředí country hudby.
Bývalá legenda Misty Jonesová se vrací ze svého ústraní, aby vyšetřila zmizení své neteře, nadějné countryové zpěvačky, a musí se vypořádat se svou vlastní minulostí i temnou stránkou Nashvillu. Její pátrání odhaluje temnou stránku Nashvillu, kde nikdo, včetně samotné Misty, není tím, kým se zdá být.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.