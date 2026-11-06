Listopad na Netflixu slibuje skvělou podívanou, tyhle novinky si nesmíte nechat ujít

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- Zaujmout by vás mohl třeba dokument o známém fotografovi či švédská romantická komedie
Jako každý pátek je naším dobrým zvykem, ani tentokrát vás nemůžeme ochudit o ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech dostanou na oblíbenou streamovací službu Netflix. Za zmínku stojí tentokrát třeba dokumentární snímek o světoznámém fotografovi pojmenovaný jednoduše Avedon, třetí řada dramatického seriálu z prostředí historické evropské politiky Císařovna nebo švédská romantická komedie ideální pro předvánoční čas jménem Jen do Vánoc.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například zajímavé španělské kriminální drama s názvem Trajektorie střetu, německou komedii ze života jménem Narozeninový dárek nebo třeskutě vtipné stand-up vystoupení legendárního boxera Mike Tyson: Mike se vrací.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Tělo (The Body)
- Datum premiéry 1. řady: 11. 11. 2026
- Hrají: Jackson Kelly, Sofia Wylie, Nnamdi Asomugha, Louisa Krause, Kristina Bogic
Provinilé pocity, hříšné touhy a zjevení duchů? O Halloweenu uspořádá dívčí taneční soubor z katolické školy přijímací rituál pro novou členku, který se ale pekelně zvrtne. Seriál Tělo na Netflixu je napínavý mysteriózní thriller, který diváky zavádí do světa plného tajemství, nečekaných zvratů a záhadných událostí.
Příběh postupně odhaluje temná tajemství jednotlivých postav a ukazuje, že ne všechno je takové, jak se na první pohled zdá. Seriál si diváky získává především napínavou atmosférou, tajemnou zápletkou a překvapivými odhaleními, díky kterým chtějí sledovat další díly a zjistit, jak celá záhada skončí.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé konzumují videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.