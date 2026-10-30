Odpočiňte si od halloweenské sezóny na Netflixu, tyhle novinky vás budou bavit

- Závěr října nemusí být nutně strašidelný
- V našich doporučeních z Netflixu vám dáme tipy na zajímavé filmy a seriály
Ačkoli je konec října tradičně doménou svátku Halloween a různých strašidelných filmů a seriálů, tento pátek tomu tak nebude. Pro ty, kteří thrillerům a hororům příliš neholdují, vám přinášíme náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu zajímavé španělské kriminální drama s názvem Trajektorie střetu, německou komedii ze života jménem Narozeninový dárek nebo třeskutě vtipné stand-up vystoupení legendárního boxera Mike Tyson: Mike se vrací.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například čtvrtou řadu oblíbeného napínavého seriálu o elegantním zloději jménem Lupin, komediální seriál z netradičního prostředí s názvem Minimální mzda nebo dokumentární sérii pojednávající o životě známého komika Matthew Perry nad propastí.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Trajektorie střetu (Collision Course)
- Datum premiéry: 30. 10. 2026
- Hrají: Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes
Lupiči, kteří ve Španělsku v roce 2013 vyloupili banku, měli na útěku vážnou nehodu. Ukázalo se přitom, co jsou ve skutečnosti zač, a najevo vyšly i dávné zrady a lži. Španělské kriminální drama Trajektorie střetu je skvělou ukázkou toho, že kvalitní snímek nemusí nutně vznikat jen v hollywoodských studiích, ale že jej zvládneme také u nás na starém kontinentu.
Děj se odehrává uprostřed hospodářské krize, kdy se skupina lupičů vloupá do banky v Madridu a spustí tak řetězec nepředvídatelných událostí. To, co se zpočátku jeví jako další z řady loupeží, se promění v hru plnou podvodů, strachu a boje o přežití, kde záleží na každém rozhodnutí, každé gesto něco skrývá a každý se snaží uniknout něčemu víc než jen vězení.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.