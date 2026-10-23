Konec října na Netflixu boduje, tyhle novinky stojí za vaši pozornost

- Závěr tohoto měsíce je na Netflixu velmi zajímavý
- Ke shlédnutí doporučujeme třeba čtvrtou řadu oblíbeného seriálu či pohled do života známé hvězdy
Pátek je tady a co to znamená? Přece náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech dostanou na streamovací platformu Netflix. Vypíchnout můžeme třeba čtvrtou řadu oblíbeného napínavého seriálu o elegantním zloději jménem Lupin, komediální seriál z netradičního prostředí s názvem Minimální mzda nebo dokumentární série pojednávající o životě známého komika Matthew Perry nad propastí.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například nahlédnutí do rapového zákulisí prostřednictvím dokumentárního snímku Učedník, opakování ikonického psychologického experimentu Stanfordský vězeňský experiment nanovo nebo třetí řadu populární romantické komedie Tohle nikdo nechce.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Lupin
- Datum premiéry 4. řady: 23. 10. 2026
- Hrají: Omar Sy, Vincent Londez, Shirine Boutella, Nicole Garcia, Antoine Gouy
Zloděj gentleman Assane Diop kráčí ve šlépějích Arsèna Lupina. Využívá důvtip a šarm, aby přelstil nepřátele a ochránil svoje nejbližší. Čtvrtá část seriálu Lupin začíná čtyři roky po skončení předchozí části. Assane je stále ve vězení. Pro něj už Lupin neexistuje: chce si odpykat svůj trest a dodržet slib, který dal svému synovi, že se vydá za jejich rodinou do Senegalu. Jeho plány však převrátí naruby záhadné oznámení podepsané Lupinem: několik muzeí má být terčem souběžných loupeží!
Navzdory zvýšeným bezpečnostním opatřením proběhnou loupeže podle plánu. Assane prohlašuje, že je nevinný, ale vše nasvědčuje jeho vině. Kamera ho dokonce zachytí v jednom z muzeí během loupeže, při které je kapitán Belkacem vážně zraněn. Aby dokázal svou nevinu a odhalil napodobitele, musí Assane uprchnout a znovu si obléknout Lupinův kostým!
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.