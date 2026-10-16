Říjen na Netflixu pobaví i nadchne, tyhle novinky si nesmíte nechat ujít

- Také následujících sedm dní slibuje zajímavou podívanou na Netflixu
- Sledovat můžete třeba dokument o známé rapové skupině či třetí řadu populárního seriálu
Další pátek je tady a s ním i náš tradiční přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, ať už jde o filmy, seriály či dokumenty. Doporučit vám můžeme třeba nahlédnutí do rapového zákulisí prostřednictvím dokumentárního snímku Učedník, opakování ikonického psychologického experimentu Stanfordský vězeňský experiment nanovo nebo třetí řadu populární romantické komedie Tohle nikdo nechce.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například kriminální thriller s Benem Affleckem v hlavní roli s názvem Zvířata, sportovní dokumentární minisérie o jednom z nejslavnějších boxerů všech dob jménem Tyson nebo čtvrtá řada politického dramatu Diplomatické vztahy.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Učedník (The Disciple)
- Datum premiéry: 16. 10. 2026
- Režie: Joanna Natasegara
Skutečný příběh outsidera, jehož neúprosná odhodlanost ho katapultuje do úzkého kruhu Wu-Tang Clanu, kde se snoubí ambice a kreativita, aby společně natočili album, které má vyvolat celosvětovou kontroverzi – o tom je dokumentární snímek Učedník. Producentka Joanna Natasegara, držitelka Oscara, debutuje jako režisérka celovečerního filmu, v němž mapuje desetiletí trvající cestu nizozemsko-marockého rappera a producenta Cilvaringze, který se z nejoddanějšího fanouška skupiny proměnil v nejméně pravděpodobného žáka svých hrdinů z dětství, včetně RZA, jehož mentorství utváří následující odyseu.
Tato cesta vyvrcholila albem Once Upon a Time in Shaolin, které obsahuje 31 skladeb, je zabaleno v ozdobné, ručně vyrobené stříbrné krabičce a v roce 2015 bylo vydraženo nejvyšší nabídkou. Legálně bude existovat pouze jeden jediný exemplář. Jeho vzácnost je formou protestu a argumentem, že hudba má i v digitálním věku stále svou vnitřní hodnotu jako umění. Výsledkem je jeden z nejkontroverznějších artefaktů naší doby, který vyvolal dosud trvající debaty o technologii, tvorbě a vlastnictví. Je to také příběh o tom, jak daleko zašel jeden outsider, aby zapadl.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.