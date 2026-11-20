Správné světlo dokáže z obyčejného pokoje udělat místo, kde se člověk cítí příjemně. S nástupem zimy a dlouhých večerů je to znát ještě víc. Chytrá světla přitom nejsou jen technická hračka, ale praktický způsob, jak si přizpůsobit atmosféru domova jedním dotykem. Vybrali jsme pět zajímavých světel značky Govee pro různé místnosti i potřeby. Inspiraci tu najdete pro obývák, ložnici, pracovnu i jako tip na dárek.
Govee Lantern
Začněme světlem, které působí jako kus nábytku. Govee Lantern je stojací lampa inspirovaná klasickou lucernou, kterou ale doplňuje moderní chytrá technologie. Vydává měkké teplé světlo pro klidné večery, ale umí i barevné scény podle ročního období nebo nálady. Postavíte ji vedle křesla na čtení nebo do rohu ložnice jako jemné světlo před spaním. Ovládá se aplikací, hlasem nebo jako součást chytré domácnosti díky standardu Matter. Elegantní řešení pro ty, kdo chtějí útulnost bez kompromisů v designu.
Govee Ultra RGBICWW stropní světlo
Hlavní stropní světlo bývá v mnoha bytech to nejnudnější, co v místnosti visí. Govee Ultra mění pravidla hry, protože nabízí svítivost 5000 lm a průměr 53 cm, takže zvládne prosvětlit i velký prostor.
Duální konstrukce spojuje výkonné bílé světlo s barevným ambientním světlem po obvodu. Teplotu bílé lze nastavit od teplé po studenou a barevné efekty přidají náladu při večerním posezení. Světlo se propojí s chytrou domácností přes Matter a ovládá se i hlasem. Skvělá volba do obýváku, kuchyně s jídelnou nebo do dětského pokoje.
Govee Uplighter
Kdo chce měkké světlo bez oslňování, ocení stojací lampu Govee Uplighter. Svítí směrem nahoru na strop a světlo se pak rovnoměrně rozptýlí do celé místnosti. Výsledek působí přirozeně a pokoj se opticky zvětší.
Díky technologii RGBICWW lze nastavit jak různé odstíny bílé, tak plynulé barevné přechody. Do rohu u televize vytvoří ideální osvětlení pro filmový večer nebo hraní her. Ovládání přes aplikaci, hlas i Matter je samozřejmostí.
Govee Table Lamp Classic S
Stolní lampa je světlo, se kterým trávíme nejvíc času na blízko. Govee Table Lamp Classic S nabízí klasický tvar, který zapadne do moderního i tradičního interiéru. Uvnitř ale skrývá chytré RGBICWW osvětlení s nastavitelnou bílou a barevnými scénami.
Ráno poslouží jako jasné světlo na práci, večer jako jemné světlo na čtení nebo usínání. Podpora Matter umožňuje zapojit lampu do automatizací, například aby se sama rozsvítila při západu slunce. Ideální doplněk pracovního stolu i nočního stolku.
Govee Tree Lamp
Na závěr tip pro ty, kdo mají rádi originální kousky. Govee Tree Lamp je stojací lampa ve tvaru stromu, jejíž větve zakončují světelné body s individuálně nastavitelnou barvou. V obýváku působí jako umělecký objekt a večer vytváří působivou světelnou scénu.
O Vánocích ji lze nastavit do červené, zlaté a zelené a nahradit s ní klasické vánoční osvětlení. Vše se ovládá v aplikaci, hlasem nebo přes Matter. Je to světlo, které upoutá pozornost na první pohled.