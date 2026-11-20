- Samsung údajně připravuje nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Active
- Informace o nich byly nalezeny ve zdrojovém kódu systému One UI 9.5
- Budou cílit na aktivní sportovce a dle prvních informací nabídnou zajímavou výbavu
Samsung patří mezi přední výrobce bezdrátových sluchátek a v poslední době výrazně rozšiřuje svou nabídku. Není to tak dlouho, co jsme se dočkali klipového modelu Galaxy Buds On a spekuluje se o tom, že Samsung připravuje také uzavřená sluchátka přes hlavu s označením Galaxy Studio. Nyní se v beta verzi systému One UI 9.5 objevila zmínka o další novince, modelu Galaxy Buds Active.
Sluchátka pro sportovce
Nová sluchátka Galaxy Buds Active budou mít úplně jinou konstrukci než ostatní modely Galaxy Buds. Vzhledem k zaměření na aktivní sportovce nepřekvapí, že disponují velkými háčky, s jejichž pomocí se sluchátka pevně uchytí za uši a budou držet na místě i při sportování. Kromě obrázků bylo ve zdrojovém kódu One UI 9.5 nalezeno také krátké instruktážní video.
To ukazuje způsob nasazování sluchátek – po vložení přední části se silikonovými špunty do uší je třeba posunout celé sluchátko směrem nahoru, dokud nebude pevně držet na místě. V balení bude k dispozici několik velikostí nástavců a samotná sluchátka nabídnou odolnost dle krytí IP68. To znamená, že si bez problémů poradí s potem nebo deštěm.
Sportovní, ale skvěle vybavená sluchátka
I když jde o model zaměřený hlavně na sportovce, nabídne zajímavé funkce a bohatou výbavu. Dle dostupných informací dostanou technologii aktivního potlačení okolního ruchu s nastavitelnou intenzitou, režim propustnosti, ekvalizér či funkce pro zvýraznění dialogů. Chybět nebude ani herní režim a prostorový zvuk (360 Audio), ovšem bez sledování pohybu hlavy.
Sluchátka by měla nabídnout přehrávání ve vysoké kvalitě (Ultra High Quality) se vzorkovací frekvencí až 96 kHz a podporu širokopásmového přenosu řeči (Super Wideband). Dále stojí za zmínku funkce jako Auto Switch nebo Auracast. Ovládání má probíhat přes dotykovou část a bude víceméně standardní s možností jednoho či dvou klepnutí nebo podržení.
Jedna důležitá funkce ale, zdá se, bude scházet. Sluchátka zřejmě nebudou umět automaticky pozastavit přehrávání po vyjmutí z ucha a znovu ho obnovit. Pravděpodobně jim tedy bude chybět senzor detekce nošení, stejně jako ovládání pomocí gest hlavou a potlačení hluku v případě, že bude mít uživatel nasazeno jen jedno sluchátko.
Premiéra a dostupnost
Prozatím bohužel není zcela jasné, kdy se sluchátka Galaxy Buds Active objeví na trhu ani to, kdy budou představena. Je ale možné, že je Samsung představí spolu s modelem Galaxy Studio, který by měl mít premiéru spolu s novou vlajkovou řadou Galaxy S27. Ta dorazí počátkem příštího roku, takže bychom se teoreticky mohli těchto sluchátek dočkat již relativně brzy.