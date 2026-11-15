Samsung trefil jackpot. Galaxy Z Fold 8 jde na dračku, přestože celý trh se skládačkami stagnuje

- Trh s ohebnými smartphony stagnuje, v minulém kvartálu klesl o 2 procenta
- Samsung navýšil svůj podíl na neskutečných 69 procent
- Do příštího reportu již promluví iPhone Duo
Letošní rok přinesl zbrusu nový formát smartphonů s ohebnými displeji. Zatímco dosud byly knížkové skládačky v zavřeném stavu protáhlé nudle a v rozevřeném měly tvar blízký čtverci, od letošního roku vstupují do hry knížkové telefony s širšími obrazovkami. Jak ale ukazuje nový report, ani nový form faktor nedokázal nastartovat růst celého odvětví.
Galaxy Z Fold 8 je nejprodávanější skládačkou současnosti
Podle agentury Smart Analytics Global (SAG) bylo ve třetím kvartále letošního roku na trh dodáno 7,5 milionu ohebných smartphonů, což je o 2 procenta méně než ve stejném období v loňském roce. V polovině sledovaného odvětví se přitom na pultech obchodů objevila nová generace ohebných smartphonů od Samsungu – Galaxy Z Fold 8 & 8 Ultra a Galaxy Z Flip 8.
Samsung si ve třetím letošním čtvrtletí upevnil pozici jedničky – jeho podíl vyrostl z 60 na 69 procent, v Evropě a v Jižní Koreji byl nárůst dokonce dvouciferný. Prodeje táhl zejména smartphone Galaxy Z Fold 8 – mezi 7. srpnem a 30. zářím byl údajně tento telefon na trh dodán v počtu 2,85 milionů kusů, což vychází na 50 tisíc telefonů denně. V rámci všech skládaček od Samsungu si tento telefon uzmul podíl 55 procent, což potvrzuje, že s novým form faktorem se Samsung trefil do vkusu zákazníků.
Ani úspěch nových skládaček od Samsungu ale nedokázal zvýšit zájem o ohebné smartphony celkově, celé odvětví spíše stagnovalo. Zapříčinil to jednak pokles dodávek ohebných telefonů v Číně a možná i vyčkávání na iPhone Duo – ten se totiž začal prodávat teprve v aktuálním kvartále. Jeho existence nepochybně s žebříčkem dodávek zatřese, ale pravděpodobně ne tolik, jak se původně očekávalo – Apple totiž není schopný výrobně pokrýt vysokou poptávku.
Agentura SAG nicméně očekává, že v příštím roce Apple výrobní problémy vyřeší a raketově poroste – na konci roku by mu mohlo údajně patřit až 40 procent trhu, přičemž celý trh by měl vyrůst zhruba o 55 procent. Dvě třetiny dodaných skládaček by měly mít podobný form faktor jako iPhone Duo či Galaxy Z Fold 8.