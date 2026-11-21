- Microsoft příští rok ukončí oblíbený plánovač To Do
- Aplikace skončí v polovině roku, pro firemní uživatele má Microsoft připravenou aplikaci Planner
- Běžní uživatelé mají smůlu, žádná náhrada za To Do se nechystá
Před jedenácti lety Microsoft koupil Wunderlist, což byla ve své době jedna z nejoblíbenějších multiplatformních služeb pro vytváření a plánování úkolů. Redmondští po akvizici začlenili Wunderlist do svého portfolia a s pomocí původního vývojářského týmu vytvořili zbrusu novou službu To Do s podobnou funkcionalitou.
Zatímco Wunderlist pomalu upadal (v roce 2020 byl definitivně vypnut), ze služby To Do se stal jeden z nejoblíbenějších bezplatných „plánovačů“. O to překvapivější se tak stalo čerstvé oznámení, že Microsoft v příštím roce vyřadí tuto službu z provozu.
To Do skončí, náhradu hledejte jinde
Microsoft se ukončením plánovače To Do nijak zvlášť nechlubí, informace o jeho konci je schovaná hluboko v blogovém příspěvku, který adoruje sjednocování roztříštěných funkcí v rámci balíku Microsoft 365. Aplikace To Do budou vypnuty 30. června příštího roku, základní služba, API a podpora synchronizace budou ukončovány později.
Nutno podotknout, že službu To Do Microsoft prakticky neudržoval – aplikace nedostávaly téměř žádné aktualizace, webová verze To Do dokonce stále používá ikonu z éry Windows 10. Na druhou stranu služba funguje dodnes i bez pravidelné údržby.
Náhradou za To Do má být aplikace Planner, která rovněž umí vytvářet a přidělovat úkoly, sledovat průběh jejich plnění a sdílet je s ostatními. Potíž je v tom, že Planner je čistě podniková záležitost a prozatím neexistuje bezplatná verze pro běžné uživatele.
A pravděpodobně ani není v plánu, Microsoft ve svém blogovém příspěvku uvádí, že ti si po ukončení To Do budou muset vybrat jinou aplikaci – nabízí se například Todoist, Superlist, TickTick, anebo konkurenční Google Keep a Apple Připomínky. Vývojáři prvních dvou jmenovaných aplikací jsou na konec To Do připravení a již nyní nabízí možnost importu nebo vzájemné synchronizace téměř veškerých dat.
Microsoft To Do is retiring soon. Starting today, you can bring your tasks into Todoist with our new importer.
We've been building Todoist since 2007, and we'll be here for many years to come. Please share if you know someone who’s stuck using To Do. pic.twitter.com/nzTqJHVsfm
— Amir Salihefendić (@amix3k) November 20, 2026
Firemní uživatelé to budou mít složitější jednoduché – Microsoft totiž údajně nechystá migraci dat z To Do do Planneru.