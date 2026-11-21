- Dvaadvacetiletý Ivo Lukačovič založil Seznam s 50 tisíci korunami a z katalogu odkazů udělal vstupní bránu na český internet
- Češi u Seznamu měli e-mail, zprávy i mapy; vyhledávání si přitom Seznam několik let půjčoval od jiných firem
- Náskok mu nakonec vzaly telefony s Androidem, do kterých se Seznam roky marně snažil dostat
Během prvního desetiletí tohoto století se Google stal nejpoužívanějším vyhledávačem v jedné zemi za druhou. V lednu 2011, kdy ho jedno z měření poprvé ukázalo v čele i v Česku, mu ve světě zbývalo posledních pět zemí, kde nebyl jedničkou. Kromě Ruska, kde vedl domácí Yandex, šlo o asijské trhy, jako jsou Čína, Jižní Korea nebo Japonsko.
Česko bylo jedinou zemí Evropské unie, kde Google tak dlouho nestačil na domácího soupeře. Tím soupeřem byla firma, kterou o patnáct let dřív založil mladý programátor jako katalog odkazů. Jak se malému českému Seznamu podařilo roky držet Google v závěsu a co ho nakonec připravilo o vedení?
Katalog za padesát tisíc korun
Ivo Lukačovič strávil sedm let na ČVUT, školu ale nedokončil. V roce 1996, ve svých dvaadvaceti letech, spustil Seznam.cz a vložil do něj 50 tisíc korun z vlastních úspor. Byl to adresář podobný americkému Yahoo: až tisícovka tehdy dostupných českých webů roztříděných do kategorií a k tomu jednoduché hledání podle klíčových slov. Už v prvním roce měla úvodní stránka až deset tisíc přístupů denně.
Z katalogu se rychle stal portál. V roce 1997 přibylo vlastní fulltextové vyhledávání Kompas, které prohledávalo 1,2 milionu stránek, a o rok později bezplatná e-mailová schránka. V roce 2001 vznikla databáze Firmy s 55 tisíci záznamy a o rok později měl Seznam přes milion registrovaných e-mailových adres. V lednu 2003 pak spolu s vydavatelem deníku Právo udělal ze serveru Novinky.cz, který byl do té doby zaměřený na zábavu, zpravodajský web. Téhož roku navštívilo úvodní stránku Seznamu za měsíc přes 2,2 milionu lidí a portál dostal i maskota, psa Krastyho.
Pro velkou část Čechů tak internet začínal na Seznamu. Měli tu schránku, četli tu zprávy a odtud se vydávali dál. Kdo chtěl Seznamu přebrat vyhledávání, musel lidi přimět, aby kvůli hledání odcházeli ze stránky, na které měli poštu i zprávy.
Vyhledávání po česku
Paradoxně zrovna vyhledávání si Seznam několik let půjčoval. Od Kompasu přešel k technologiím jiných firem: v roce 2002 krátce zkoušel výsledky od Googlu, potom používal vyhledávání české firmy Jyxo. Nový vlastní vyhledávač spustil až v březnu 2005 a jeho index tehdy obsahoval 30 milionů dokumentů.
Vlastní technologie byla důležitá kvůli češtině. Čeština slova ohýbá a často u toho mění i kmen, takže kdo hledá dům, chce najít i stránky, kde se píše o domech nebo o domě. Vyhledávač, který jen porovnává řetězce znaků, takové stránky mine a u vzácnějších slov nenajde vůbec nic. Na začátku století s tím české fulltexty zápasily, protože slova většinou neuměly převést na základní slovníkový tvar. S vlastním vyhledávačem si Seznam mohl sám určovat, jak bude s češtinou zacházet, a nemusel čekat, co mu dodá cizí firma.
Roboti Seznamu procházeli hlavně český web. Na dotazy, které vedly do zahraničí, si Seznam výsledky půjčoval a od léta 2009 mu je dodával Bing od Microsoftu. Teprve v dubnu 2012 začal Seznam indexovat i zahraniční stránky, především v angličtině, němčině, francouzštině a slovenštině, a jeho databáze tím vyrostla ze 400 na 700 milionů stránek. Místo souboje s Googlem o celý svět tedy Seznam šel do hloubky tam, kde byl doma.
Stejně česky byly postavené i služby kolem vyhledávání. V roce 2006 spustil Seznam reklamní systém Sklik, přes který si české firmy mohly kupovat reklamu ve výsledcích hledání přímo u něj, a Mapy.cz se v tom roce staly plně interaktivními. Za mapami stála databáze firem, kterou Seznam léta budoval i s vlastními obchodníky. Mapy Googlu, které se teprve začínaly přizpůsobovat Česku, jim jen těžko konkurovaly.
Šedesát procent pro domácí
Nejlépe na tom Seznam byl v polovině nultých let. Ze všech návštěv, které vyhledávače přivedly na české weby, připadalo v říjnu 2006 na Seznam přes 63 procent a na Google necelá čtvrtina. Ostatní české portály ze hry vypadly: Centrum a Atlas měly o rok později dohromady necelých pět procent a souboj o české vyhledávání se zúžil na Seznam a Google.
Google si v Česku otevřel pobočku a začal své služby víc přizpůsobovat českým uživatelům. Jeho podíl rostl, ale pomalu. Ještě v roce 2009 přiváděl Seznam na české weby necelých 54 procent návštěv z vyhledávačů, Google se ke konci roku blížil 33 procentům. V té době už Google vládl vyhledávání skoro v celé Evropě, Česko a Rusko byly výjimky.
Kdo vyhrál, záleželo na tom, kdo počítal
Zlom ohlásila v lednu 2011 data počítadla návštěvnosti Toplist. Google v nich vedl s necelými 51 procenty, Seznam klesl pod 50 procent. Zprávy o tom, že Google v Česku poprvé v historii porazil Seznam, se rozšířily i do zahraničí.
Seznam výsledek zpochybnil. Toplist zachycoval jen návštěvy webů, které používaly jeho počítadlo, a mezi nimi byly i slovenské stránky, na které lidé nejspíš chodili přes slovenský Google.sk. Googlu se navíc připisovalo hledání na portálu Centrum, který od podzimu 2010 zobrazoval jeho výsledky, Seznamu zase hledání v jeho službách Firmy.cz a Zboží.cz. Kdyby se počítaly jen přístupy českých uživatelů, měl by Seznam podle svých údajů téměř 58 procent a Google 42. Šéfka české pobočky Googlu Taťána le Moigne přitom už v prosinci mluvila smířlivě: „Nemáme ambici nikoho porážet.“ Dodala ale, že Google chce svou pozici v Česku výrazně posílit.
Ať platilo kterékoli číslo, Google už Seznam na počítačích doháněl, ten se ale dál držel. Rozhodnutí přišlo odjinud.
O prohře rozhodly telefony
V roce 2014 začal Seznam v dosud vyrovnaném souboji ztrácet a hlavní příčinou byl masivní nástup telefonů s Androidem. Výrobce, který chtěl do telefonu dát obchod Google Play, musel předinstalovat i vyhledávání Googlu. Kdo si nový telefon koupil, měl vyhledávací pole Googlu na ploše a nemusel nic nastavovat.
Seznam se v letech 2008 až 2014 snažil dostat svou vyhledávací aplikaci do telefonů prodávaných v Česku, smlouvy výrobců s Googlem mu ale cestu zavíraly. V roce 2012 si proto stěžoval u českého antimonopolního úřadu a o rok později se přidal ke stížnosti u Evropské komise. Zkusil to i vlastními silami: v roce 2013 vydal svůj prohlížeč pro Android, o rok později pro Windows a na začátku roku 2015 pro iPhone. Pokles podílu to nezastavilo. Na konci roku 2018 připadalo podle měření eVisions na Google 74 procent českého vyhledávání a na Seznam 26 procent.
Evropská komise v červenci 2018 uložila Googlu za praktiky kolem Androidu pokutu 4,34 miliardy eur. Soudy ji později potvrdily a jen mírně snížily na 4,1 miliardy eur. Google musel od roku 2020 nabízet majitelům nových telefonů s Androidem výběr vyhledávače. Místa v nabídce ale prodával v aukci, takže v Česku v ní vedle Seznamu figurovaly třeba zahraniční vyhledávače GMX a PrivacyWall. Výběr se navíc objevoval jen na telefonech vyrobených od března 2020. Seznam si přes něj zvolilo zhruba 140 tisíc lidí. Od září 2021 Google za místa v nabídce přestal brát peníze a rozšířil ji až na dvanáct vyhledávačů.
Pomoc přišla i z nečekané strany. Huawei kvůli americkým sankcím ztratil služby Googlu, a tak se v roce 2020 dohodl se Seznamem, že jeho telefony prodávané v Česku budou mít Seznam jako výchozí vyhledávač.
Co zbylo z pevnosti
Dnes Seznamu patří v českém vyhledávání zhruba 13 procent, Google má kolem 80 procent. Kdysi největší český vyhledávač tak dnes přivede na weby asi každou osmou návštěvu z vyhledávání.
Seznam přitom zůstal velkou firmou s vlastními technologiemi. Mapy, které se v roce 2015 rozšířily na celý svět, se od března 2025 jmenují Mapy.com. Seznam provozuje vlastní datová centra Kokura a Nagoja, od roku 2024 vyvíjí velké jazykové modely a v listopadu 2025 dokonce znovu spustil sociální síť Lidé.cz, kterou o pět let dřív zavřel.
Kdo ovládal místo, kde lidé na internetu začínali, měl velkou výhodu. Dokud to byla úvodní stránka se schránkou a zprávami, vedl Seznam. Když se toto místo přesunulo do vyhledávacího pole na ploše telefonu, které už obsadil Google, Seznam o vedení přišel. S nástupem AI asistentů se otázka, kde lidé začnou hledat, otevírá znovu a Seznam na ni tentokrát odpovídá vlastními modely pro češtinu.