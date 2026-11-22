- Slevy v rámci Black Friday jsou v plném proudu i u značky Ecovacs
- U ní nakoupíte za sympatické ceny robotické pomocníky do domácnosti
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Značka Ecovacs patří mezi přední výrobce robotické elektroniky do domácnosti a ve svém portfoliu má například robotické vysavače, sekačky, bazénové vysavače nebo čističe oken. Ostatně i my na SMARTmanii jejich produkty pravidelně testujeme. V rámci aktuálně probíhajících akcí Black Friday seženete elektroniku od tohoto výrobce za velmi zajímavé ceny a my vám dáme tipy na produkty, jejichž nákup se opravdu vyplatí.
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Deebot X12S OmniCyclone
- Cena: 26 990 Kč (původní cena 38 490 Kč, sleva 30 %)
Model X12S OmniCyclone Gold patří mezi nejpokročilejší robotické vysavače na trhu a je navržen tak, aby vykonával co možná nejvíce úkonů automaticky, bez nutnosti zásahu uživatele. Jde o model typu 2v1, takže kromě vysávání umí také vytírat, a to obstarává mycí válec Ozmo Roller 3.0 o délce 27 cm. Ten umí efektivně odstranit i silné znečištění a zaschlé skvrny přilepené na podlaze.
Vysavač se může dále pochlubit technologií FocusJet, která je zaměřena na cílené rozpouštění zaschlých skvrn a pokročilou dokovací cyklónovou stanicí OmniCyclone. Ta nevyžaduje sáčky na prach a robot zde absolvuje veškerou údržbu, včetně praní mycího válce silným proudem horké vody s řízenou teplotou 40 ~ 75 °C a vysoušení teplým vzduchem o teplotě 63 °C.
Specialitou tohoto modelu je cílené zahřívání nádobky na špinavou vodu, čímž se zabraňuje vzniku zápachu a množení bakterií. Orientaci v domácnosti zprostředkuje 3D ToF LiDAR v kombinaci s TruEdge 3D 2.0 senzorem a vysavač používá také umělou inteligenci. Tu kombinuje s vizuálním rozpoznáváním pomocí kamery, výsledkem čehož je schopnost rozpoznat překážky v reálném čase.
Kromě modelu X12S je v akci také níže postavená varianta X12. Ta stojí 21 990 Kč namísto původních 33 990 Kč (sleva 35 %) a jde o podobně pokročilý model s cyklónovou stanicí OmniCyclone. Levnější varianta nicméně není vybavena zahříváním nádobky na špinavou vodu, má o něco nižší sací výkon (22 000 Pa vs. 27 000 Pa).
Deebot T90S Pro
- Cena: 19 490 Kč (původní cena 23 990 Kč, sleva 19 %)
V akci je také model T90S Pro spadající do střední třídy, který se může pochlubit velmi dobrým poměrem cena / výkon. I tato varianta umí jak vysávat, tak vytírat a k tomuto účelu je vybavena mycím válcem Ozmo Roller 3.0 o délce 27 cm. Díky permanentnímu vysokotlakému mytí efektivně odstraní i silné znečištění a odolné zaschlé skvrny.
Díky vylepšené konstrukci překoná vysavač prahy o výšce až 4 centimetry a na kobercích robot automaticky zvedne mycí válec až o 15 mm. Navíc jej současně překryje krytem, aby bylo zcela zabráněno namočení koberce. Vysavač je vybaven kamerou a používá ji v kombinaci s umělou inteligencí tak, aby detekoval rozlité tekutiny a zvednutím kartáčů zamezil jejich ušpinění.
O navigaci se stará mini dToF LiDAR, zmíněná kamera a navigační technologie AINA 2.0. Vysavač samozřejmě rozpoznává překážky v reálném čase, umí se jim vyhnout a veškerá jeho údržba probíhá v dokovací stanici Omni. Zde se pere a také pod horkým vzduchem suší mycí válec, vyprazdňuje nádoba na prach, doplňuje čistá voda, odčerpává špinavá a dávkuje se zde v přesném poměru čisticí prostředek.
Winbot W2S Omni
- Cena: 10 990 Kč (původní cena 14 990 Kč, sleva 27 %)
Od robotických vysavačů se přesuneme k robotickým čističům oken, kteří patří mezi ty nejpraktičtější pomocníky. Není totiž mnoho otravnějších činností než je mytí oken, hlavně pokud máte větší dům či byt s mnoha prosklenými plochami. Hlavní předností tohoto modelu je technologie TruEdge, díky které dosáhne čistič do každého kouta a ke všem okrajům.
Čistič W2S Omni je vybaven systémem tří trysek se širokoúhlým rozprašováním vody, díky kterému si poradí i se silnými nečistotami. Ten doplňuje oboustranný pratelný čisticí hadřík z mikrovlákna a zajímavostí je možnost napájení robota ze sítě nebo z baterie. Na baterii vydrží až 110 minut provozu a vyčistí plochu až 55 m2.
Součástí balení je přenosná stanice 6v1, která slouží k napájení, ovládání a praktickému uskladnění jeho i příslušenství. V akci je také varianta W2S bez této přenosné stanice, která stojí 7 990 Kč namísto původních 11 490 Kč (sleva 30 %). Hlavní rozdíl je v tom, že tento model je napájen přímo ze sítě a nemá možnost bateriového pohonu.
Goat A1600 LiDAR Pro
- Cena: 26 490 Kč (původní cena 36 490 Kč, sleva 27 %)
Přestože zrovna není sezona zahradních sekaček, robotická sekačka je moc hezký dárek, který ocení každý, kdo má větší zahradu. Goat A1600 je velmi dobře vybavený model, který zvládne za 8 hodin posekat trávník o ploše až 1 600 m2. Je osazena strunovým vyžínačem na sekání okrajů a tato struna se každých 20 metrů automaticky odvine o 8 mm, čímž zajistí 6-8 kilometrů sečení okrajů.
Hlavní práci obstarávají dva žací kotouče Dual Blade-Disc se šířkou sečení až 33 cm a elektronickým nastavením výšky sečení od 3 do 9 centimetrů. Konstrukce sekačky disponuje krytím IPX6, je relativně tichá (při sečení vydává hluk maximálně 62 decibelů) a stroj zvládne zdolat svah se sklonem až 50 % (27°).
Orientaci v prostoru obstarává 360° duální 3D LiDAR, který vytváří velmi podrobnou 3D holografickou mapu s přesností polohování na 2 centimetry. Tu doplňuje kamera typu rybí oko se záběrem 150° a umělou inteligencí. Sekačka je postavena na 32V energetické platformě a může se pochlubit nabíjením s výkonem 180 W, které ji zvládne nabít na 100 % za pouhých 50 minut.
Nakupujte v akci až do začátku prosince
Slevová akce Black Friday na produkty značky Ecovacs potrvá až do 2. prosince 2026, takže máte ještě dostatek času na nákup. V akci je mnohem více produktů, jejich kompletní přehled jsme pro vás připravili do tabulky níže. Nabídku naleznete také na oficiálním e-shopu výrobce.
|Model
|Původní cena
|Cena po slevě
|Výše slevy
|Robotické vysavače Deebot
|Deebot X12S Omnicyclone Gold
|38 490 Kč
|26 990 Kč
|-30 %
|Deebot X12 Omnicyclone Silver
|33 990 Kč
|21 990 Kč
|-35 %
|Deebot X11S Omnicyclone Silver
|23 990 Kč
|19 490 Kč
|-19 %
|Deebot T90S Pro Omni Black
|23 990 Kč
|19 490 Kč
|-19 %
|Deebot T90S Pro Omni White
|23 990 Kč
|19 490 Kč
|-19 %
|Deebot T90 Pro Omni Black
|19 490 Kč
|14 490 Kč
|-26 %
|Deebot T90 Pro Omni White
|19 490 Kč
|14 490 Kč
|-26 %
|Deebot T90 Omni White
|16 990 Kč
|13 490 Kč
|-21 %
|Deebot T90 Max Omni White
|16 990 Kč
|11 990 Kč
|-29 %
|Deebot T50 Omni Gen3 Black
|13 490 Kč
|10 490 Kč
|-22 %
|Deebot T50 Omni Gen3 White
|13 490 Kč
|10 490 Kč
|-22 %
|Deebot T30e Omni White
|11 990 Kč
|9 590 Kč
|-20 %
|Roboti pro mytí oken Winbot
|Winbot W3 Omni Silver
|16 990 Kč
|14 490 Kč
|-15 %
|Winbot W2S Pro Omni White
|14 490 Kč
|13 490 Kč
|-7 %
|Winbot W2S Pro White
|10 990 Kč
|9 590 Kč
|-13 %
|Winbot W2S Omni White
|14 990 Kč
|10 990 Kč
|-27 %
|Winbot W2S White
|11 490 Kč
|7 990 Kč
|-30 %
|Winbot Mini Grey
|7 590 Kč
|5 490 Kč
|-28 %
|Zahradní sekačka Goat
|Goat A3000 LiDAR Pro White
|53 490 Kč
|38 990 Kč
|-27 %
|Goat A1600 LiDAR Pro White
|36 490 Kč
|26 490 Kč
|-27 %
|Bazénový vysavač Ultramarine
|Ultramarine P1
|13 490 Kč
|10 490 Kč
|-22 %