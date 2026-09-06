Ecovacs na IFA 2026: špičkový Deebot X12S má vyšší výkon a důkladnější samočištění, sekačka Goat zase výsuvný vyžínač

- Deebot X12S Omnicyclone zvyšuje účinný sací výkon na 53 AW, přepracovává mopování i čištění koberců a výrazně rozšiřuje samoúdržbu stanice
- Nová generace robotických sekaček Goat dostane pohon všech kol, dvojici 3D LiDARů a u nejvyššího modelu také výsuvný strunový vyžínač
- V roce 2027 dorazí rovněž bazénový robot Ultramarine L1 Pro s LiDARem, sonarem a možností komunikovat i pod vodní hladinou
Na veletrhu IFA 2026 v Berlíně jsem měl možnost si prohlédnout a krátce vyzkoušet několik připravovaných robotických pomocníků společnosti Ecovacs. Nejvíce pozornosti si zasloužil Deebot X12S Omnicyclone, nová generace robotického vysavače s mopem, která se nesoustředí jen na další navyšování výkonu. Výrobce přepracoval úklid na kobercích, samotné vytírání i stanici, která má nově čistit podstatně větší část vodního a vzduchového systému bez zásahu uživatele. Vedle něj jsme viděl také chystané sekačky Goat a bazénový vysavač Ultramarine L1 Pro. Na trh mají tyto novinky dorazit až v roce 2027.
Deebot X12S OmniCyclone přináší nálož praktických novinek
U robotických vysavačů výrobci běžně uvádějí podtlak v pascalech. Ecovacs se u Deebotu X12S Omnicyclone výrazněji opírá také o hodnotu AirWatt, která zohledňuje současně podtlak i průtok vzduchu a lépe tak vypovídá o skutečně využitelném sacím výkonu.
Novinka má dosahovat až 53 AW, tedy o více než 60 % více než předchozí generace X12, což je velmi slušný nárůst. Podle podkladů toho dosahuje se stabilním průtokem vzduchu 10,8 l/s a podtlakem přibližně 4 900 Pa. Sací systém využívá 150W ventilátor a Ecovacs zároveň upravil geometrii jeho oběžného kola s cílem omezit hluk při maximálním výkonu.
Výrazně přepracovaná je vysávací hlavice určená především pro koberce. Její konstrukce udržuje stálý přítlak směrem dolů a díky velmi tenkým vodicím kolečkům se má dostat blíže k vláknům koberce. Menší mezera mezi sacím prostorem a povrchem pomáhá zvýšit rychlost proudění vzduchu, zatímco hlavní kartáč používá o 130 % silnější gumové lamely pro mechanické pročesávání vláken.
Výrobce u této kombinace uvádí až 95,45% míru odstranění roztočů a více než 224% zvýšení účinnosti sběru prachu z koberců. Při přejezdu na koberec se mopovací válec zvedne o 15 mm a současně jej zakryje kryt, aby mokrá část systému nepřišla s kobercem do kontaktu.
Mopovací válec dostal tlak 4 000 Pa a vlastní „předmáčení“ skvrn
Deebot X12S Omnicyclone nepoužívá dvojici tradičních rotačních mopů. Systém Ozmo Roller 3.0 pracuje s válcem, který se při úklidu otáčí rychlostí až 220 ot./min a na podlahu působí tlakem 4 000 Pa. Samotný válec tvoří mikrovlákna s udávanou jemností až 7 μm. Během práce jej průběžně oplachuje 32 vodních trysek a špinavou vodu následně stírá stěrka. Principem je tedy průběžně nepřenášet stejnou nečistotu po celé místnosti, ale za provozu ji z válce odstraňovat.
Zajímavější novinkou je FocusJet. Dvě vysokotlaké trysky dokážou ještě před příjezdem mopu na konkrétní místo nastříkat vodu s čisticím prostředkem přímo na zaschlou skvrnu. Systém ji nejprve lokalizuje pomocí kamery a infračerveného senzoru, přibližně tři sekundy na ni aplikuje čisticí roztok a podle situace jej nechá 15 až 30 sekund působit. Teprve potom místo přejede mopovací válec.
Funkci lze využít automaticky při rozpoznání odolné nečistoty, v uživatelem vybrané zóně nebo jako součást přednastaveného úklidového scénáře. V aplikaci tak například půjde určit prostor, ve kterém má robot před vytíráním používat vodní trysky systematicky. Pro čištění podél stěn a v rozích má X12S výsuvný kartáč a vysouvá se také samotný mopovací systém TruEdge 3.0. Na vlasy a zvířecí chlupy reaguje další generace technologie ZeroTangle 4.0, která využívá řízené proudění vzduchu kolem hlavního kartáče i upravenou konstrukci bočního kartáčku.
Výrazně vylepšená dokovací stanice
Možná ještě podstatnější posun než u samotného robota se týká dokovací stanice. Automatické vysypávání prachu, praní mopu nebo jeho sušení už u dražších robotických vysavačů není nic neobvyklého. Ecovacs se proto u nové generace zaměřil na místa, která i u automatických stanic obvykle vyžadují ruční čištění.
Deebot X12S Omnicyclone má proto samočisticí systém vodní cesty. Malá nádržka na odpadní vodu uvnitř robota dostala vlastní vrtulku, která se roztočí až na 6 000 ot./min a má rozvířit usazeniny před jejich vypuštěním. Čisticí miska ve stanici se po praní válce propláchne vodou pod tlakem až 40 kPa. Díky tomu dojde k odstranění kalu a dalších nečistot ze dna vaničky, kde by se jinak postupně usazovaly a vyžadovaly ruční zásah.
Stanice navíc kontrolovaně ohřívá nádobu se špinavou vodou, aby omezila vznik zápachu při jejím delším ponechání ve stanici, což je z mého pohledu velmi praktická funkce. Součástí nádoby je také voděodolná a prodyšná membrána Gore-Tex, která má omezit šíření pachů.
Přepracované je i praní samotného válce. Stanice žene čistou vodu s regulovanou teplotou od 40 do 75 °C přes 16 trysek s celkem 32 výstupy. Odpadní voda přitom rychle odtéká mimo válec, takže se mop podle výrobce zbytečně nepere ve vodě, která už obsahuje uvolněné nečistoty.
Pokročilý systém samočištění
Samočištění se tentokrát netýká pouze vody. Při sušení mopovacího válce stanice současně žene vzduch také přes prachovou nádobu a sací potrubí robota. Cílem je odstranit vlhkost, kvůli které by se jemný prach mohl lepit na stěny systému a postupně komplikovat automatické vysypávání.
Stanice Omnicyclone nepoužívá klasický jednorázový sáček. Technologie PureCyclone 2.0 odděluje prach od vzduchu pomocí více cyklonů a shromažďuje jej v samostatné nádobě. Podle prezentace má po jednom cyklu sběru prachu docházet ke ztrátě sacího výkonu menší než 1 %. Nádoba má také obousměrnou stěrku pro očištění filtru a lze ji vysypat bez přímého kontaktu s nahromaděnými nečistotami.
Praktickou drobností je rovněž PowerBoost Plus. Během tří minut, které robot tráví ve stanici praním mopovacího válce, se má baterie dobít o 13 %. Krátké servisní zastávky se tak současně využijí k doplnění energie.
Dva lasery pro navigaci a lokální režim
Pro orientaci slouží systém AIVI 3D 4.0 s dvojitým laserovým snímáním, který má přesněji reagovat na překážky v bezprostřední blízkosti. Robot zvládá překážky vysoké až 2,5 cm a software nově pracuje s Agent Yiko 3.0 pro automatické plánování úklidu a doporučování nastavení podle uživatelských návyků.
Ecovacs se v prezentaci podrobně věnoval také soukromí. X12S nabídne plnohodnotný lokální režim v rámci domácí LAN, ve kterém jsou blokována spojení do internetu. Většina základních funkcí má zůstat dostupná, nebudou ale fungovat služby závislé na cloudu, například některé funkce založené na velkých jazykových modelech a cloudové umělé inteligenci. Obrazová data a mapy lze podle výrobce ukládat lokálně. Přenos videa využívá šifrování a videohovory mají probíhat přímo mezi koncovými zařízeními bez ukládání do cloudu.
Nová generace sekaček Goat: pohon 4×4 i výsuvný vyžínač
V rámci expozice značky Ecovacs jsem měl možnost prohlédnout si také připravovanou generaci robotických sekaček Goat pro příští letní sezónu. Úsměvné je, že její přesné modelové označení zatím výrobce nesdělil, nicméně jednotlivé modely by se měly začít dostávat do prodeje v průběhu jara 2027.
Nejvybavenější modely dostanou prvek, který je u robotických sekaček mimořádně zajímavý: výsuvný strunový vyžínač. Ten se dostane za běžný půdorys žacího ústrojí a má dosekat trávu až u samotných okrajů, což je problém, který řeší drtivá většina majitelů autonomních sekaček, protože právě několik centimetrů trávy podél obrubníků, plotu nebo jiných hran jinak často zůstává pro robotické sekačky nedostupných a vyžaduje následné ruční začištění.
Chystaná platforma počítá s pohonem všech čtyř kol a nezávislým odpružením každého z nich. Podle dostupných specifikací má zvládnout překážky vysoké až 12 cm. O navigaci se postará dvojice 3D LiDARů.
Výrobce zároveň připravuje 32V energetickou platformu pro vyšší výkon žacího systému a počítá s pokrytím pozemků o ploše až 10 000 m². Součástí sestavy má být také samočisticí stanice.
Ultramarine L1 Pro: ve spojení i pod hladinou
Třetí novinkou je připravovaný robotický bazénový vysavač Ultramarine L1 Pro, který je narozdíl od mnou nedávno testovaného základního modelu P1 určený i pro větší bazény. Dostal nejen dospělejší design, ale především širší kartáče s čištěním podél okrajů, větší koš na nečistoty, vyšší výkon a delší výdrž baterie než předchozí generace. Součástí hlavního filtračního koše (180 mikronů) má být i druhý menší pro zachycení částic o velikosti do 3 mikronů.
Pro navigaci bude kombinovat LiDAR se sonarem. Robot si díky tomu vytvoří mapu bazénu a umožní jeho rozdělení do jednotlivých zón. Překážky má rozpoznávat kombinací LiDARu, kamery a algoritmů umělé inteligence.
Technicky nejzajímavější novinka se ale nachází v nabíjecí stanici. Ta bude moci dostat komunikační modul pro spojení s robotem pod vodní hladinou, který si můžete prohlédnout na přiložených snímcích. Běžné bezdrátové technologie mají ve vodě velmi omezený dosah, takže bazénové roboty po ponoření obvykle ztrácejí přímé spojení s telefonem.
Ecovacs chce tento problém obejít právě samostatným podvodním komunikačním článkem, díky kterému má být robot dostupný z mobilní aplikace i během práce pod hladinou.
Prodej až v roce 2027
Nová generace sekaček Goat i Ultramarine L1 Pro patří mezi produkty připravované pro rok 2027. U sekaček se počítá s uvedením na jaře, u zbývajících novinek přesnější termín zatím neznáme. Naopak vysavač Deebot X12S Omnicyclone by se měl dostat do prodeje ještě v průběhu tohoto roku.
Stejně tak zatím výrobce nezveřejnil ani české ceny. Berlínská IFA tak v jejich případě nabídla především první pohled na technologie, které se do reálného prodeje dostanou až v příštím roce, a nutno dodat, že šlo o velmi atraktivní ochutnávku.