- Hra z moskevské laboratoře se prodávala v amerických a britských obchodech dřív, než měl její západní prodejce se Sověty podepsanou smlouvu
- O tom, kdo smí prodávat Tetris pro herní konzole, nakonec rozhodla definice slova „počítač“
- Autor hry Alexej Pažitnov dostal od státu za Tetris počítač, na podíl z prodejů čekal dvanáct let
Tetris vznikl v červnu 1984 v Moskvě jako hříčka jednoho vědce, kterou si kolegové kopírovali na disketách. O pět let později vyšel na Game Boyi a Nintendo se kvůli němu ocitlo u soudu. Mezitím ho několik firem z Británie, USA a Japonska prodalo, přeprodalo a vydalo, aniž by se kdokoli z nich pořádně zeptal majitele, tedy sovětského státu.
Film Tetris z roku 2023 z toho udělal špionážní thriller s agenty KGB, výhrůžkami a honičkou na letiště. Skutečný příběh měl k thrilleru daleko, o moc méně podivný ale nebyl. Rozhodoval v něm jeden telex, nezaplacené licenční poplatky, jedno unáhlené prohlášení a hlavně to, co přesně se ve smlouvě myslí počítačem.
Kostky z hranatých závorek
Alexej Pažitnov pracoval jako výzkumník v Dorodnicynově výpočetním centru Akademie věd SSSR. Měl rád hlavolamy a jeden z nich, skládačku z dílků po pěti čtverečcích, převedl na počítač. Dílky zmenšil na čtyři čtverečky, takže zbylo sedm různých tvarů, a nechal je padat do šachty. Hra dostala jméno podle řecké číslovky tetra, tedy čtyři, a podle tenisu, Pažitnovova oblíbeného sportu.
Sovětský počítač Elektronika 60, kopie amerického minipočítače PDP-11, neuměl zobrazovat grafiku, a tak se kostky v první verzi skládaly z hranatých závorek a mezer. Pažitnovův kolega a šestnáctiletý středoškolák pak hru převedli na IBM PC a přidali barvy. Tetris se začal šířit po Moskvě na disketách a odtud dál za hranice.
Pažitnov na tom nevydělal nic a ani vydělat nemohl. Hru vytvořil jako zaměstnanec státní instituce, takže Tetris patřil státu. To později sehraje v příběhu hlavní roli.
Telex, který nebyl smlouvou
Na začátku roku 1986 poslal Pažitnovův nadřízený kopii hry do Ústavu výpočetní techniky v Budapešti. Tam ji při návštěvě uviděl Robert Stein, majitel londýnské softwarové firmy. Maďaři už měli Tetris převedený na Commodore 64, ale Steinovi řekli, že hra není jejich, a pokud ji chce prodávat, musí se domluvit s Rusy.
Stein poslal do Moskvy telex. Pažitnov několik dní skládal anglickou odpověď, v níž stálo, že je o obchod zájem. Podepsat nic nemohl, smlouvy se zahraničím směly uzavírat jen organizace pověřené ministerstvem zahraničního obchodu. Stein ale odpověď pochopil jako souhlas a začal práva na Tetris prodávat dalším firmám.
V červnu 1987 je prodal britskému vydavateli, který patřil mediálnímu magnátovi Robertu Maxwellovi a pro Ameriku práva přenechal své sesterské firmě. Když Moskva na Steinovy dopisy nereagovala, řekl oběma vydavatelům, že práva vlastní, a ať hru vydají.
Tetris vyšel koncem ledna 1988 v Británii i v USA. Americký vydavatel ho propagoval jako první zábavní software ze Sovětského svazu: hra měla ruskou hudbu a červenou krabici s chrámem Vasila Blaženého. Sbírala ocenění a dobře se prodávala.
Stein přitom podepsanou smlouvu stále neměl. Se státním podnikem Elorg, který za Sovětský svaz vyvážel software, ji uzavřel až v květnu 1988, víc než tři měsíce poté, co se Tetris na Západě začal prodávat. Smlouva mu navíc dávala práva jen na verze pro počítače. Práva na hru se totiž prodávala zvlášť pro každý druh zařízení: pro počítače, pro herní konzole připojované k televizi a pro kapesní konzole. O herních konzolích ve smlouvě nestálo nic a Maxwellova firma to vyložila po svém: i konzole je přece počítač.
Do Japonska Tetris doputoval bez vědomí Moskvy
Práva na konzole pak Maxwellova firma prodala americkému výrobci herních automatů Atari a to je pro Japonsko přeprodalo firmě Henka Rogerse. Tento rodák z Amsterdamu se usadil v Japonsku a vydával tam počítačové hry.
Rogers Tetris objevil v lednu 1988 na veletrhu CES v Las Vegas a na přelomu let 1988 a 1989 ho vydal pro japonskou konzoli Famicom. Za první měsíc prodal 130 tisíc kusů, zhruba tolik, kolik se britské a americké verze dohromady prodalo za celý rok. Elorg z toho nedostal nic, protože o japonské verzi vůbec nevěděl.
Game Boy a návštěva bez pozvání
Nintendo tehdy chystalo kapesní konzoli Game Boy. Rogers přesvědčil šéfa americké pobočky Nintenda, aby ke konzoli přibalil Tetris místo hry s Mariem. Práva na kapesní verzi ale neměl nikdo ze Západu. Stein o ně Elorg žádal, ten mu je však dát nechtěl, protože od něj dosud nedostal licenční poplatky.
Rogers proto v únoru 1989 odletěl do Moskvy sám, bez pozvání a na turistické vízum, se kterým tam nesměl obchodovat. Průvodkyně a tlumočnice ho dovedla do budovy Elorgu, kde prostě zaklepal na dveře. Ředitel Nikolaj Bělikov ho pozval na schůzku na další den.
Tam Rogers udělal chybu, která se nakonec ukázala jako šťastná. Hrdě položil na stůl cartridge s japonským Tetrisem pro Famicom a prohlásil, že jeho firma je největším vydavatelem Tetrisu na světě. Bělikov se rozzlobil, bouchl do stolu a obvinil ho, že nelegálně prodává něco, co mu nepatří. Elorg se teprve od Rogerse dozvěděl, že se Tetris prodává i na konzolích, ke kterým Moskva nikomu práva nedala. Rogers vysvětlil, jak k právům přišel, a na místě vypsal Elorgu šek na více než 40 tisíc dolarů jako podíl z prodaných kusů. Bělikov v Rogersovi začal vidět spolehlivějšího partnera, než byl Stein. Jednání se zúčastnil i Pažitnov a s Rogersem se brzy spřátelili. Ještě během této návštěvy získal Rogers od Elorgu celosvětová práva na kapesní verzi Tetrisu.
Když Maxwellův syn nazval vlastní hru pirátskou
Ve stejných dnech přijeli do Moskvy i Stein a syn Roberta Maxwella, který jednal za otcovu firmu. Bělikov teď chtěl mít jasno, komu práva na konzole patří, a nechal Steina podepsat dodatek ke smlouvě, podle kterého je počítač zařízení s procesorem, monitorem, disketovou mechanikou, klávesnicí a operačním systémem. Herní konzole tím ze Steinovy licence vypadly.
Mladému Maxwellovi pak Bělikov ukázal krabičku japonského Tetrisu a zeptal se, co to je. Ten zřejmě nevěděl, že hra vyšla díky právům, která jeho rodinná firma prodala dál, a prohlásil ji za pirátskou kopii. Sám tím potvrdil, že otcova firma práva na konzole nemá.
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Práva na konzole tak měl Elorg znovu ve svých rukou a pro Nintendo byla cesta volná. Rogers přivezl do Moskvy nabídku Nintenda, které Elorgu zaručilo nejméně pět milionů dolarů. Za Nintendo pak přijeli šéfové jeho americké pobočky a 22. března 1989 podepsali smlouvu o exkluzivních právech na Tetris pro herní konzole. Robert Maxwell se obrátil na Kreml a podle svých pozdějších slov mluvil i s Gorbačovem, na smlouvě s Nintendem se ale nic nezměnilo.
Soud o slovo počítač a Tetris v krabici s Game Boyem
Atari, které práva na konzole koupilo od Maxwellovy firmy, přesto 17. května 1989 vydalo vlastní Tetris pro konzoli NES, západní verzi Famicomu, s argumentem, že konzole je také počítač. Spor se dostal k federálnímu soudu v Kalifornii, který v červnu Atari prodej předběžně zakázal, takže firma musela hru stáhnout z obchodů a neprodané cartridge skončily ve skladu. Kusy, které se stihly prodat, jsou dnes sběratelskou raritou. V listopadu 1989 soud rozhodl, že práva na konzole patří Nintendu.
Tetris pro Game Boy vyšel v létě 1989, v Americe rovnou v krabici s konzolí. Této verze se prodalo 35 milionů kusů a s Game Boyem si díky ní hráli i lidé, kteří by si jinak herní konzoli nekoupili.
Co si přimyslel film
Film Tetris s Taronem Egertonem v roli Henka Rogerse vyšel na Apple TV+ koncem března 2023. Rogers o něm říká, že vtěsnal rok a půl jeho života do dvou hodin. Pažitnov připouští přehánění a hollywoodské úpravy, obsah příběhu ale podle něj odpovídá skutečnosti.
Pravdu má film v turistickém vízu, návštěvě bez pozvání, scéně s cartridgí pro Famicom, Pažitnovově účasti při jednání i Maxwellově lobbování v Kremlu. Naopak honička aut cestou na letiště se nikdy nestala a nikdo Rogerse nepřepadl ani mu nesebral džíny. Vlivný stranický funkcionář, který ve filmu tahá za nitky, ve skutečných jednáních nefiguroval. Filmaři ho přidali, aby měl příběh padoucha.
KGB ale v příběhu přece jen byla, i když v pozadí. Rogers si najal tlumočnici, o které věděl, že pracuje pro KGB, a právě podle ní vznikla filmová Saša. Byl si jistý, že ho odposlouchávají, a podle něj se tam navzájem špehovali všichni. Doopravdy přitom riskoval něco jiného: na výrobu cartridgí si půjčil peníze a ručil za ně majetkem rodiny své ženy. Kdyby si práva nezajistil, přišel by o něj i o celou firmu. Rozhodujícím tahem celé války o Tetris nakonec nebyla honička na letiště, ale jedna věta v dodatku smlouvy.
Autor dostal počítač, podíl až po dvanácti letech
Pažitnov dostal od Akademie věd za Tetris počítač IBM PC/AT a nic dalšího mu ze sovětských výdělků nepřipadlo. V roce 1991 se s Rogersovou pomocí přestěhoval do USA a podíl z prodejů hry, kterou vymyslel, začal dostávat až v roce 1996, kdy s Rogersem založili The Tetris Company. Ta se o práva ke hře stará dodnes.
Z hry, kterou západní firmy prodávaly dřív, než ji od Sovětů koupily, se tak nakonec stal majetek jejího autora a muže, který v Moskvě jednou zaklepal na dveře bez pozvání. Pažitnov na Tetrisu začal vydělávat, až když stát, kterému hra patřila, už několik let neexistoval.