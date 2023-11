Srovnat do řady! Tvůrce nejznámější hry na světě navštíví Prahu

Do Prahy na akci GDC přijede legenda videoherní tvorby, Alexej Pažitnov

Kromě něj se představí také Rhianna Pratchett, Dean Hall či Brian Fargo

Nebudou chybět ani zástupci české scény jako je Jakub Dvorský, Martin Klíma nebo Dan Vávra

Game Developers Session Prague, jedna z největších akcí pro milovníky her a herních technologií, přiláká do Prahy zvučná jména z oboru. Dorazí i Alexej Pažitnov, tvůrce legendární počítačové hry Tetris, který se ukáže svým fandům ve střední Evropě vůbec poprvé. Skoro každý zná Tetris, jen málokdo ale ví, kdo za touhle legendární hrou stojí. Všichni fanoušci tohoto počítačového fenoménu mají možnost se s jeho autorem setkat už 8. a 9. prosince v Praze.

Pažitnov přijede do Prahy vůbec poprvé

„Alexej Pažitnov vytvořil Tetris v 80. letech při práci pro Sovětskou Akademii věd. Je to jedna z nejúspěšnějších her všech dob a právě Pažitnov bude na nadcházejícím Game Developers Session Prague jedním z hlavních řečníků,“ říká programový ředitel Pavel Barák. Alexej Pažitnov žije od roku 1991 v USA. Podílel se i na vývoji her jako Pandora’s Box či Hexic a spolupracoval s firmami jako Microsoft a WildSnake Software. O jeho práci na Tetrisu vznikl letos dokonce celovečerní film na streamovací platformě Apple TV+.

Po jeho boku vystoupí na akci v Kongresovém centru ještě dalších 80 speakerů. Mezi nimi třeba Rhianna Pratchett, anglická herní spisovatelka a novinářka, která ve své kariéře pracovala na titulech jako Heavenly Sword, Overlord či Mirror’s Edge, ale klíčovým milníkem v její tvorbě bylo působení ve studiu Crystal Dynamics, kde stála za příběhem rebootu slavné herní série Tomb Raider z roku 2013 a jeho pokračování Rise of the Tomb Raider.

Do Prahy dorazí také novozélandský světoznámý tvůrce Dean Hall, kterého čeští hráči mohou znát jako autora hry DayZ, a ta letos v prosinci oslaví desetileté výročí existence. Těšit se návštěvníci mohou na amerického tvůrce a producenta Briana Farga, zakladatele legendárního studia Interplay Entertainment, které stojí za několika desítkami vydaných herních titulů. Nejznámějšími jsou třeba herní série The Bard’s Tale, Wasteland a Fallout.

Z lokálních tvůrců pak na konferenci vystoupí přední osobnosti českého herního průmyslu v čele s Jakubem Dvorským z Amanita Design, značky spojené s tituly jako Samorost nebo Machinarium. Dorazí také Martin Klíma, zakladatel a výkonný producent studia Warhorse s titulem Kingdom Come: Deliverance, či Dan Vávra, český videoherní designér, scenárista a režisér a spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios.