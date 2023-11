Fanouškovský remake Wolfensteina vypadá neskutečně, vyzkoušejte si jej

Nové pokračování herní série Wolfenstein je prozatím v nedohlednu

Vyzkoušet si však můžete parádní fanouškovskou předělávku jednoho z nejlepších dílů Return to Castle Wolfenstein z roku 2001

Hratelná demoverze nabízí kompletně přepracovanou první lokaci v dechberoucím grafickém kabátku díky technologii Unreal Engine 5

Od vydání dosud posledního dílu slavné akční série Wolfenstein uplynula poměrně dlouhá doba. Před více než čtyřmi lety se fanoušci dočkali nepříliš povedené odbočky nazvané Youngblood se zaměřením na kooperaci a RPG prvky, čímž se titul odklonil od své typické hratelnosti. A vzhledem ke skutečnosti, že ve švédském studiu MachineGames aktuálně vzniká herní Indiana Jones, to na brzký návrat B. J. Blazskowitze jen tak nevypadá. O to lákavěji možná právě proto vyhlíží fanouškovský remake ikonického dílu Return to Castle Wolfenstein (2001), který pohání moderní technologie Unreal Engine 5.

Castle Wolfenstein v dechberoucí grafice

Za zdařilou předělávkou stojí level designer Christopher Sewell, který se z pozice level designera podílel na řadě projektů v Unreal Engine 3 a 4. Jak se mu to podařilo, ostatně můžete zhodnotit v bezplatné demoverzi, která vám dovolí prozkoumat počáteční oblast ve hře. Na tomto místě je třeba zmínit, že se jedná především o ukázku grafiky a návrhu úrovně. Absenci skutečné hratelnosti či snad zástupů krvežíznivých nepřátel zde vynahrazuje zejména parádní vizuální zpracování, které naplno využívá pokročilé možnosti moderních vývojářských nástrojů.

Unreal Engine 5 zatím využívá pouze zlomek současné videoherní produkce. První tituly postavené na nové verzi populární technologie od Epicu se trhu objevily teprve letos. Patří mezi ně například fantasy akční RPG Lords of the Fallen, které se vyznačuje vysokou obtížností po vzoru svých úspěšnějších konkurentů v podobě Dark Souls či Elden Ring. Lze však očekávat, že logo Unreal Engine 5 uvidíme při spouštění her stále častěji. Technologii využije chytaný Tomb Raider i budoucí projekty polského CD Projektu (Zaklínač, Cyberpunk). V loňském roce internetem kolovaly nepotvrzené spekulace, že na Unreal přecházejí také tvůrci další Mafie.