- Dynamic Island patří dlouhodobě mezi nejčastěji kopírované prvky iOS
- Samsung nyní testuje doplněk systému One UI ve stylu dynamického výřezu
- Na rozdíl od většiny dosavadních kopií by ale tato mohla být skutečně užitečná
Apple představil funkci Dynamic Island, neboli dynamický výřez, v roce 2022 spolu s řadou iPhone 14. Tento praktický prvek dostaly v té době vlajkové modely iPhone 14 Pro (Max) a od dalšího roku (2023) se stal součástí i základních iPhonů. Samsung dle nejnovějších zpráv připravuje pro nadcházející verzi svého systému One UI velmi podobné řešení.
Kopírování dynamického výřezu pokračuje
Dynamic Island je jednou z nejvíce kopírovaných věcí z iOS a jeho alternativu aktuálně naleznete v prakticky všech čínských systémech. Mnohé značky představily vlastní interpretaci dynamického výřezu jen krátce po jeho premiéře, ale v drtivé většině případů se jednalo o jednoduchou napodobeninu s poměrně omezenou funkčností.
Tyto ne úplně povedené kopie dynamického výřezu často fungují se stopkami, časovači nebo hudebními aplikacemi, ale aplikace třetích stran s nimi spolupracují jen velmi výjimečně. Tyto napodobeniny obecně postrádají hlubší integraci, ale připravovaná varianta od Samsungu vypadá poměrně slibně.
Dynamický výřez od Samsungu
Hlavním prvkem dynamického výřezu v podání Samsungu bude podpora aplikací třetích stran, k čemuž bude využita funkce Live Notifications od Googlu. Dle aktuálních informací by se tento prvek v rámci systému One UI mohl jmenovat Moment Effects a byla zmíněna také přímá podpora platformy Google Sports.
Samsung appears to be working on a redesign of Live Notifications, moving towards a more Apple Dynamic Island-like experience.
We discovered these changes in early Galaxy S27 series software, including a new feature called “Moment Effects.”
These effects could make Live… pic.twitter.com/9msEZoWSub
— SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) November 20, 2026
Jde o integrovanou sportovní službu a datový zdroj zabudovaný přímo v aplikaci Google, ve Vyhledávání a v systému Android. Funguje jako poskytovatel živých sportovních výsledků na systémové úrovni. První video zachycující tuto funkci v akci odhaluje, že mezi aktivitami v rámci dynamického výřezu na One UI bude možné přecházet pomocí gesta přejetí prstem.
Co se designu týče, zde neočekávejte žádné novoty a dynamický výřez od Samsungu bude vypadat podobně jako ten od Applu. To znamená ostrůvek situovaný okolo výřezu pro selfie kamerku, ve kterém se budou zobrazovat požadované informace. Klepnutím na ostrůvek jej zvětšíte a zobrazíte přes celou šířku displeje.
Představení možná není daleko
Ačkoliv není nic oficiální, aktuální spekulace hovoří o tom, že Samsung tento prvek zahrne do nové verze systému One UI. To by znamenalo příchod v rámci One UI 9.5, které dorazí spolu s novou vlajkovou řadou Galaxy S27. Ta by měla být představena počátkem příštího roku a dynamický výřez by se mohl stát, pokud bude opravdu použitelný na podobné úrovni, jakou nabízí Apple, vskutku vítaným vylepšením.